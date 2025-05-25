Стамбул откроется вам во всей красе! Мы поднимемся на смотровые площадки на холме Чамлыджа и Пьер Лоти, сфотографируемся у красного ретро-трамвайчика на площади Таксим и побываем у Галатской башни, а завершим тур прогулкой на кораблике по Босфору. Что вас ожидает:

Начнём с холма Пьер Лоти • Отправимся на площадь Таксим • Лучшие смотровые площадки города на нашем пути • Нас ждёт Галатская башня • На пароме пересечём Босфор Важная информация: Экскурсию проведу я или гид из моей команды!