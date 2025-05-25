Мои заказы

Стамбул во всей красе: однодневная автомобильная экскурсия

Стамбул во всей красе
Откройте для себя лучшие виды Стамбула с высоты: от холмов Чамлыджа и Пьер Лоти до Галатской башни.

Прогуляемся по площади Таксим с её ретро-трамваями и завершим путешествие на кораблике по Босфору, любуясь величественными кораблями и панорамами города.
4.6
5 отзывов
Стамбул во всей красе: однодневная автомобильная экскурсия
Стамбул во всей красе: однодневная автомобильная экскурсия
Стамбул во всей красе: однодневная автомобильная экскурсия
Ближайшие даты:
7
сен8
сен9
сен10
сен11
сен12
сен13
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Стамбул откроется вам во всей красе! Мы поднимемся на смотровые площадки на холме Чамлыджа и Пьер Лоти, сфотографируемся у красного ретро-трамвайчика на площади Таксим и побываем у Галатской башни, а завершим тур прогулкой на кораблике по Босфору. Что вас ожидает:
Начнём с холма Пьер Лоти • Отправимся на площадь Таксим • Лучшие смотровые площадки города на нашем пути • Нас ждёт Галатская башня • На пароме пересечём Босфор Важная информация: Экскурсию проведу я или гид из моей команды!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Холм Пьер Лоти
  • Площадь Таксим
  • Галатская башня
  • Смотровая площадка на холме Чамлыджа
  • Мечеть Чамлыджа
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсия по городу с мастером-гидом
Что не входит в цену
  • Обед
  • Музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или гид из моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Е
Евгений
25 мая 2025
О
Олег
6 мар 2025
Очень позновательно, интересно. Рекомендую всем.
Ю
Юрий
18 фев 2025
Огромное спасибо Дмитрию, очень понравилась экскурсия, профессиональность гида, объекты и грамотный водитель, шикарно
О
Ольга
25 ноя 2024
Хорошо организованная автомобильная экскурсия. Интересные локации. Слабая работа экскурсовода.
И
Ирина
9 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Комфортабельная машина мерседес, замечательный экскурсовод Ирина. Посетили много достопримечательностей. Ирина интересный рассказчик, экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере. Рекомендую!!!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Самое-самое в Стамбуле на обзорной экскурсии
Пешая
2.5 часа
-
30%
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с визитными карточками Стамбула на обзорной экскурсии в мини-группе. Площадь Султанахмет, Голубая мечеть и Айя-София ждут вас
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€136€193 за всё до 8 чел.
Стамбул вчера и сегодня
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Стамбул вчера и сегодня
Путешествие по Стамбулу, где история встречается с современностью. Узнайте секреты Константинополя и насладитесь красотой Голубой мечети
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Стамбул - это Истикляль
Пешая
3 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле