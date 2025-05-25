Откройте для себя лучшие виды Стамбула с высоты: от холмов Чамлыджа и Пьер Лоти до Галатской башни.
Прогуляемся по площади Таксим с её ретро-трамваями и завершим путешествие на кораблике по Босфору, любуясь величественными кораблями и панорамами города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Стамбул откроется вам во всей красе! Мы поднимемся на смотровые площадки на холме Чамлыджа и Пьер Лоти, сфотографируемся у красного ретро-трамвайчика на площади Таксим и побываем у Галатской башни, а завершим тур прогулкой на кораблике по Босфору. Что вас ожидает:
Начнём с холма Пьер Лоти • Отправимся на площадь Таксим • Лучшие смотровые площадки города на нашем пути • Нас ждёт Галатская башня • На пароме пересечём Босфор Важная информация: Экскурсию проведу я или гид из моей команды!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Пьер Лоти
- Площадь Таксим
- Галатская башня
- Смотровая площадка на холме Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
Что включено
- Трансфер
- Экскурсия по городу с мастером-гидом
Что не входит в цену
- Обед
- Музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или гид из моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
25 мая 2025
Олег
6 мар 2025
Очень позновательно, интересно. Рекомендую всем.
Юрий
18 фев 2025
Огромное спасибо Дмитрию, очень понравилась экскурсия, профессиональность гида, объекты и грамотный водитель, шикарно
Ольга
25 ноя 2024
Хорошо организованная автомобильная экскурсия. Интересные локации. Слабая работа экскурсовода.
Ирина
9 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Комфортабельная машина мерседес, замечательный экскурсовод Ирина. Посетили много достопримечательностей. Ирина интересный рассказчик, экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере. Рекомендую!!!
