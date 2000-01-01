Экскурсия по самым знаковым местам Стамбула на которой вы посетите величественную Айя Софию,...
Экскурсия по самым знаковым местам Стамбула на которой вы посетите величественную Айя Софию, прогуляетесь по территории дворца Топкапы, попадёте в таинственный Гарем, полюбуетесь величием Голубой мечети и исследуете сердце города — площадь Ипподром.
Что вы увидите 🤩
- Айя София
- дворец Топкапы
- Гарем
- Голубая мечеть
- Площадь Ипподром
Что вас ждет:
- Айя София
- Сначала мы посетим Айя Софию. Это самая легендарная постройка на территории Турции, котороя, кажется, видела всё за 15 веков своего существования. Христиане почитают ее как самую главную в мире церковь, а для мусульман она является символом завоевания Константинополя. Совсем недавно она снова стала мечетью. Что изменилось после этого? Что стало со старинными фресками? Это вы узнаете попав внутрь этого необычайного храма. Так же, я покажу место, где стоит загадать желание. Ведь по многочисленным отзывам моих гостей, они действительно сбываются.
- Дворец Топкапы
- Совсем рядом, за высокими крепостными стенами во дворце Топкапы жили султаны. Попав на территорию дворца вы узнаете все нюансы частной жизни падишахов и других жителей дворца. Мы посетим святая святых - Гарем и вы узнаете особенности жизни наложниц. Во время правления султанов попасть сюда было невозможно и любые попытки карались смертью. Что скрывали султаны от внешнего мира мы узнаем попав внутрь. Так же вы сможете увидеть город и Босфор с самой лучшей смотровой площадки, котороя конечно же располагается именно во дворце.
- Султанахмет
- Следующим пунктом нашего путешествия станет центральная площадь города. Когда то здесь располагался древний стадион. А сейчас о нем свидетельствуют величественные обелиски. А так же хамам, построенный самой обсуждаемой женщиной Османской империи - Роксоланой.
- Голубая мечеть
- Но важность этого места осталась прежней ведь именно тут расположились другое монументальные творение- Голубая мечеть. Попасть внутрь не получится по причине реставрации, но мы осмотрим ее снаружи. Здесь вы узнаете все легендарные особенности самой известной мечети Стамбула, прогуляетесь по старинной торговой улочке и полюбуетесь работами местных ремесленников.
Важно:
- Длительность экскурсии 4-4, 5 часов. Экскурсию можно заказать на любой день кроме вторника. В этот день дворец Топкапы закрыт. Но если вас интересует экскурсия по главным достопримечательностям именно во вторник, то можно заменить дворец Топкапы на другую интересную локацию.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Дворец Топкапы без Гарема 200 лир⠀
- Дворец Топкапы + Гарем 285
- Покупка билета производится в кассах при музее (в сопровождении гида - без очереди).
- В кассах принимают только местную валюту, но так же можно расплатиться карточкой.
- Детям до 6 лет билет не требуется. Но с собой нужно иметь паспорт ребёнка.
- Место начала и завершения
- Центральная площадь Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По выбранному вами времени
Ксения
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