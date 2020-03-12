8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить главные места города и пройти в музеи без очередей на насыщенной обзорной экскурсии

Месут
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Месут – ваш гид
Вы увидите самые интересные достопримечательности Стамбула и узнаете о его богатой истории и современной жизни.

Я занимательно и с юмором расскажу о местном быте, кухне, легендах и знаменитых людях и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом

Что вас ожидает

Самое-самое в Стамбуле
Символ «золотого века» Византии — Собор Святой Софии — покорит вас великолепной архитектурой, изящными мозаиками и богатой историей. Христианские элементы соседствуют в нем с арабской вязью, гармонично дополняя друг друга. А эпоху Османского Константинополя раскроет величественная Голубая мечеть, построенная по приказу турецкого султана Ахмеда I. Кроме того, вы посетите древнее подземное водохранилище — Цистерну Базилику, дворец султанов Топкапы и главную площадь города Султанахмет.

Стамбул глазами местного жителя
Я не только расскажу самые интересные исторические факты о тех местах, которые вы увидите, но и помогу понять современную жизнь Стамбула. Так, вы узнаете, какие традиции соблюдают горожане, как они проводят свободное время, где любят гулять, что ценят в людях, где едят и пьют. А также поймете, как устроен Стамбул, из каких районов он состоит, как пользоваться общественным транспортом и куда ходить за покупками.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Айя-София — 72 лиры с человека, дворец Топкапы — 72 лиры с человека, Цистерна Базилика — 20 лир с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для группы более 4-х человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом
Стамбул с лицензированным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле Трамвайной Станции Sultanahmet.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Месут
Месут
Меня зовут Месут. Я родился в городе Денили, в Стамбуле живу уже 10 лет. Я профессиональный гид с лицензией Министерства культуры и туризма, учился в Анатолийском университете, второе образование получил в Анталии. На экскурсиях не загружаю лишними фактами, подаю информацию легко и с юмором. Жду вас в гости!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
В Станбуле были 3 дня . Самые положительные эмоции получили в первый день, потому что мы этот день провели с Месутом, не смотря на плохую погоду. На следующий день была другая экскурсия, но к сожалению, такого позитива от неё мы не получили-всё познаётся в сравнении. Месут- СУПЕР ГИД и обалденный человек!!! Çok teşekkür ederim.
11 марта 2020
Добрый день. 8 марта ходили на экскурсию с Рузия. Экскурсия очень понравилась. Программа составлена отлично, Рузия очень интересно подаёт информацию, а ее акцент добавляет шарма. Единственное, что пожелала бы на будущее не отвлекаться на другие группы, где экскурсоводы возможно работают без лицензии. Экскурсию рекомендую. Рузия ответила нам на все наши вопросы, которые касались дальнейшего нашего пребывания в Стамбуле. Большое спасибо.
29 февраля 2020
Выбирали гида по отзывам на сайте. Месут отличный гид. Информация от него воспринимается легко, его очень интересно слушать. Время пролетело незаметно. Экскурсия была похожа на прогулку с другом, к которому вы приехали в гости и он показывает вам свой любимый город. Мы были с ребенком, он подстроил экскурсию под нас, давая ребенку отдохнуть. Огромный плюс, что Месут лицензированный гид и везде мы проходили без очереди. Сэкономить время на очередях очень важно, особенно когда вы приезжаете в город на 4 дня. После бронирования экскурсии, он сразу связался по Вотс Апп и уже до нашего приезда ответил на все наши вопросы, даже не имеющие отношения к экскурсии. Во время экскурсии он рассказал, где лучше поесть, в какие хамамы лучше сходить, где что лучше купить и как куда доехать. В оставшиеся дни пребывания в Стамбуле, он так же всегда был на связи и отвечал на все наши вопросы, Очень приятно было чувствовать поддержку, находясь в городе первый раз. Мы остались довольны экскурсией и очень рады знакомству с Месутом)
28 февраля 2020
Решили, что поедем в Турцию за 2 дня. Изучением вопроса экскурсионной программы вовсе некогда было заняться. Решили начать с обзорной экскурсии и выбрали ее на сайте. Месут оказался лучшим гидом за последние годы путешествий. Этот молодой человек является большим профессионалом, дипломированным историком, интелегентным и внимательным к гостям. Большое ему спасибо!
23 февраля 2020
Большое спасибо нашему гиду Месуту. Профессионал своего дела, знает город и любит его. Очень приятно было, что подстроился под наши пожелания, с пониманием отнёсся к просьбе об отдыхе во время экскурсии, ребёнок немного передохнул. А ещё отдельное спасибо за советы впервые путешествующим в Стамбуле. Где и что попробовать, куда самим сходить, и даже подсказал где найти магазин товаров для художников, было у нас такое пожелание. Месут спасибо все нашли. А в гастрономическом плане все попробовали, что хотели.. рекомендуем лицензированных гидов, так как тогда не надо стоять в очередях в музеи при покупке билетов. И ещё мы были на связи все время путешествия, и на все вопросы получали быстрые и нужные ответы. Спасибо.
18 февраля 2020
Профессиональный гид, отличное знание истории Стамбула! рассказывает интересно, иногда с юмором, что облегчает усвоение информации. Пробыл с нами больше времени, чем договаривались, что тоже приятно
1 февраля 2020
Экскурсию с лицензированных гидом Месутом рекомендую всем. Месут рассказал нам много не только об истории Стамбула, но и дал много полезных советов, ответил на все наши многочисленные вопросы. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания!
21 января 2020
Долго подбирали гида... Хотели что бы он был местным жителем. Остановили свой выбор на Месуте. Кроме того, что он местный, у него есть лицензия от министерства туризма на проведения экскурсий, что очень порадовало. Экскурсия на нас произвела незабываемые впечатления - 5 часов пролетели как 30 минут. Помимо основной информации, узнали много интересных фактов и получили полезные советы: где можно покушать, как пользоваться общественным транспортом и много другого. Входные билеты с помощью гида покупали без очередей! Информация предоставленная гидом - была очень познавательной и интересной, и в этом большая заслуга гида. Всем рекомендую! Кстати, помимо Стамбула у Месута можно заказать экскурсии в любой регион Турции.

Месут проводит ещё 1 экскурсию

Очарование вечернего СтамбулаОчарование вечернего СтамбулаОчарование вечернего Стамбула
110 за экскурсию
3.5 часа
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
В свете вечерних фонарей Стамбул напоминает город из сказок «Тысячи и одной ночи». Вы погуляете по его центральным улицам, заглянете в нетуристические уголки, исследуете этнические кварталы и попробуете уличную еду. А я помогу вам погрузиться в насыщенную историю Стамбула и раскрою, чем он живет сегодня.

Обзорные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
75 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!
125 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.

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