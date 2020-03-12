8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое-самое в Стамбуле

Символ «золотого века» Византии — Собор Святой Софии — покорит вас великолепной архитектурой, изящными мозаиками и богатой историей. Христианские элементы соседствуют в нем с арабской вязью, гармонично дополняя друг друга. А эпоху Османского Константинополя раскроет величественная Голубая мечеть, построенная по приказу турецкого султана Ахмеда I. Кроме того, вы посетите древнее подземное водохранилище — Цистерну Базилику, дворец султанов Топкапы и главную площадь города Султанахмет.

Стамбул глазами местного жителя

Я не только расскажу самые интересные исторические факты о тех местах, которые вы увидите, но и помогу понять современную жизнь Стамбула. Так, вы узнаете, какие традиции соблюдают горожане, как они проводят свободное время, где любят гулять, что ценят в людях, где едят и пьют. А также поймете, как устроен Стамбул, из каких районов он состоит, как пользоваться общественным транспортом и куда ходить за покупками.