Это не просто улица, а пульсирующая артерия Стамбула, пропитанная жизнью и историей. Вы пройдёте по мощёным улицам, познакомитесь со зданиями в стиле модерн. Ощутите дух революционной эпохи, погрузитесь в ароматы традиционной турецкой кухни и почувствуете современный ритм города.
Богемный Джахангир
Здесь вы увидите множество антикварных магазинов и уютных кафе. Район также славится превосходными видами на Босфор. А ещё привлекает своим обликом, ставшим магнитом для творческой интеллигенции и иностранных гостей. На уютных улочках Джахангира мы покажем места, где проходит яркая культурная жизнь Стамбула.
Галатапорт, современный круизный терминал
В районе развита прибрежная инфраструктура. Этот передовой объект предназначен не только для обслуживания пассажиров круизных судов. Вы насладитесь прогулкой вдоль набережной, великолепными видами на город и портовой романтикой.
Атмосферный Каракёй
Исторический район богат уютными переулками и самобытными местами. Кроме того, здесь вы увидите самое разнообразное уличное искусство в Стамбуле. В Каракёе всегда приятно попить кофе, подкрепиться вкусным стрит-фудом и пообщаться за вечерними коктейлями. Вы посетите улочку с яркими зонтами, сделаете колоритные снимки и в конце прогулки отведаете самое вкусное уличное блюдо — балык дурум (рыба в лаваше).
Организационные детали
Дополнительные расходы: напитки и еда (балык дурум — 160 лир с человека)
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aslan — ваша команда гидов в Стамбуле
Приветствую! Меня зовут Аслан.
Вместе с командой опытных гидов, я приглашаю вас в незабываемое путешествие по Стамбулу. Мы предлагаем нестандартные экскурсии с индивидуальным подходом и неторопливым темпом. Откроем секретные уголки города, читать дальше
известные только местным жителям. Посоветуем лучшие рестораны и кафе, где вы сможете попробовать традиционные турецкие блюда. С нами вы не только увидите Стамбул, но и полюбите его! До встречи в городе души!