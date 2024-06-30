Светское очарование Нового Стамбула

Посетить четыре колоритных района, заглянуть в антикварные лавочки и вдохновиться атмосферой мест
В дружеском путешествии по Европейской части города мы покажем районы, которые обрели особый шарм и стали точкой притяжения молодёжи, богемы, уличных художников.

На шумных и ароматных улицах Истикляля, в творческих уголках Джахангира, портовой романтике Галатапорта и атмосферный переулках Каракёя вы отыщете Новый Стамбул, яркий и динамичный.
Светское очарование Нового Стамбула
Светское очарование Нового Стамбула
Светское очарование Нового Стамбула
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Истикляль — сердце Нового города

Это не просто улица, а пульсирующая артерия Стамбула, пропитанная жизнью и историей. Вы пройдёте по мощёным улицам, познакомитесь со зданиями в стиле модерн. Ощутите дух революционной эпохи, погрузитесь в ароматы традиционной турецкой кухни и почувствуете современный ритм города.

Богемный Джахангир

Здесь вы увидите множество антикварных магазинов и уютных кафе. Район также славится превосходными видами на Босфор. А ещё привлекает своим обликом, ставшим магнитом для творческой интеллигенции и иностранных гостей. На уютных улочках Джахангира мы покажем места, где проходит яркая культурная жизнь Стамбула.

Галатапорт, современный круизный терминал

В районе развита прибрежная инфраструктура. Этот передовой объект предназначен не только для обслуживания пассажиров круизных судов. Вы насладитесь прогулкой вдоль набережной, великолепными видами на город и портовой романтикой.

Атмосферный Каракёй

Исторический район богат уютными переулками и самобытными местами. Кроме того, здесь вы увидите самое разнообразное уличное искусство в Стамбуле. В Каракёе всегда приятно попить кофе, подкрепиться вкусным стрит-фудом и пообщаться за вечерними коктейлями. Вы посетите улочку с яркими зонтами, сделаете колоритные снимки и в конце прогулки отведаете самое вкусное уличное блюдо — балык дурум (рыба в лаваше).

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: напитки и еда (балык дурум — 160 лир с человека)
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Şişhane
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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