В дружеском путешествии по Европейской части города мы покажем районы, которые обрели особый шарм и стали точкой притяжения молодёжи, богемы, уличных художников. На шумных и ароматных улицах Истикляля, в творческих уголках Джахангира, портовой романтике Галатапорта и атмосферный переулках Каракёя вы отыщете Новый Стамбул, яркий и динамичный.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Истикляль — сердце Нового города

Это не просто улица, а пульсирующая артерия Стамбула, пропитанная жизнью и историей. Вы пройдёте по мощёным улицам, познакомитесь со зданиями в стиле модерн. Ощутите дух революционной эпохи, погрузитесь в ароматы традиционной турецкой кухни и почувствуете современный ритм города.

Богемный Джахангир

Здесь вы увидите множество антикварных магазинов и уютных кафе. Район также славится превосходными видами на Босфор. А ещё привлекает своим обликом, ставшим магнитом для творческой интеллигенции и иностранных гостей. На уютных улочках Джахангира мы покажем места, где проходит яркая культурная жизнь Стамбула.

Галатапорт, современный круизный терминал

В районе развита прибрежная инфраструктура. Этот передовой объект предназначен не только для обслуживания пассажиров круизных судов. Вы насладитесь прогулкой вдоль набережной, великолепными видами на город и портовой романтикой.

Атмосферный Каракёй

Исторический район богат уютными переулками и самобытными местами. Кроме того, здесь вы увидите самое разнообразное уличное искусство в Стамбуле. В Каракёе всегда приятно попить кофе, подкрепиться вкусным стрит-фудом и пообщаться за вечерними коктейлями. Вы посетите улочку с яркими зонтами, сделаете колоритные снимки и в конце прогулки отведаете самое вкусное уличное блюдо — балык дурум (рыба в лаваше).

Организационные детали