Тихая роскошь Стамбула: прогулка по району Бебек

Побывать в элитных кварталах, пройти по местам съёмок «Зимородка» и прокатиться по Босфору
Когда главное уже посмотрели, самое время отправиться на поиски новых впечатлений. С нами вы откроете другую грань Стамбула. Познакомитесь с одним из лучших районов мира по версии журнала Time Out. Оцените красоту особняков, спрятанных от глаз путешественников. Посетите дворец Кючуксу, украшение Босфора. А также увидите виллу, где снимали сцены из популярного сериала.
Тихая роскошь Стамбула: прогулка по району Бебек
Тихая роскошь Стамбула: прогулка по району Бебек
Тихая роскошь Стамбула: прогулка по району Бебек
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание водной прогулки

Район, олицетворяющий дорогой минимализм

Мы встретимся на пристани Кабаташ, сядем на кораблик и доберёмся до Бебека. Вы погуляете по нетуристическим улочкам и посмотрите, как живёт стамбульская элита. Вас будут окружать роскошные дома, уютные ресторанчики, разные атмосферные места. А ещё здесь можно встретить турецких знаменитостей.

Босфорские виды и истории

Далее сядем на паром и покатаемся по проливу. С палубы вы увидите берега азиатской и европейской частей города. Узнаете интересные факты и тайны особняков, что стоят бок о бок с османскими дворцами. А в самом узком месте Босфора перед вами предстанут две главные крепости Стамбула: Анадолу Хисары (Анатолийская) и Румели Хисары (Румельская). За чашечкой кофе или чая поговорим о прошлом легендарных цитаделей.

Дворец Кючюксу

Посетим одно из самых красивых зданий на Босфоре. Этот миниатюрный дворец был построен в 18 веке как охотничий дом для султана Абдул-Меджида.

Квартал Ченгелькёй

В завершение вы увидите один из символов квартала — двухвековой дуб, раскинувший ветви у самого берега моря. А неподалёку мы покажем виллу Корханов, где снимались многие эпизоды нашумевшего сериала «Зимородок». Работа над проектом ещё идёт — возможно, вы даже встретите любимых актёров.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет во дворец Кючуксу — примерно €3,5 с человека, транспортные расходы (билеты на паром) — €7 с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиНеобычныеЛетниеНа выходныеДворцы, замки и особнякиБосфорПопулярные местаРечные прогулкиНескучные экскурсииКруизы однодневные

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