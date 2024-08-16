Когда главное уже посмотрели, самое время отправиться на поиски новых впечатлений. С нами вы откроете другую грань Стамбула. Познакомитесь с одним из лучших районов мира по версии журнала Time Out. Оцените красоту особняков, спрятанных от глаз путешественников. Посетите дворец Кючуксу, украшение Босфора. А также увидите виллу, где снимали сцены из популярного сериала.

Описание водной прогулки

Район, олицетворяющий дорогой минимализм

Мы встретимся на пристани Кабаташ, сядем на кораблик и доберёмся до Бебека. Вы погуляете по нетуристическим улочкам и посмотрите, как живёт стамбульская элита. Вас будут окружать роскошные дома, уютные ресторанчики, разные атмосферные места. А ещё здесь можно встретить турецких знаменитостей.

Босфорские виды и истории

Далее сядем на паром и покатаемся по проливу. С палубы вы увидите берега азиатской и европейской частей города. Узнаете интересные факты и тайны особняков, что стоят бок о бок с османскими дворцами. А в самом узком месте Босфора перед вами предстанут две главные крепости Стамбула: Анадолу Хисары (Анатолийская) и Румели Хисары (Румельская). За чашечкой кофе или чая поговорим о прошлом легендарных цитаделей.

Дворец Кючюксу

Посетим одно из самых красивых зданий на Босфоре. Этот миниатюрный дворец был построен в 18 веке как охотничий дом для султана Абдул-Меджида.

Квартал Ченгелькёй

В завершение вы увидите один из символов квартала — двухвековой дуб, раскинувший ветви у самого берега моря. А неподалёку мы покажем виллу Корханов, где снимались многие эпизоды нашумевшего сериала «Зимородок». Работа над проектом ещё идёт — возможно, вы даже встретите любимых актёров.

Организационные детали