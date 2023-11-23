Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула

Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции

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Ответы на вопросы
Стамбул — это не только восточный колорит, роскошь дворцов и соборов. В окрестностях города есть очень красивые места. А если отправиться туда на гордых скакунах, прогулка станет намного интереснее и приятнее. Профессиональный инструктор подберёт маршрут по вашему опыту. Можно полюбоваться видами набережной и моря либо поехать верхом к лесному озеру.
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы начнём путешествие с комфортабельной автомобильной прогулки по живописному маршруту. В дороге гид расскажет о местности, обычаях и истории края, поделится интересными фактами о Стамбуле — как живут и чем занимаются горожане.

На ферме вас встретит профессиональный инструктор, объяснит правила безопасности при верховой езде. В компании с ним вы можете сначала полюбоваться видами моря и набережной, а затем дикими лесными тропами отправиться к тайному озеру (Saklıgöl Çiftalan). Там насладитесь нетронутыми красочными пейзажами и, при вашем желании, вкусным обедом на фоне природы.

Кому подойдёт

На прогулке будет комфортно и профессионалам, и новичкам. Мы подберём индивидуальные маршруты для каждого. Если вы уверенно сидите в седле, выберем путь через горные местности и лесные тропинки — там, где интересно скакать галопом. Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида-инструктора, 2-часовая конная прогулка
  • Поездка до фермы пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz
  • Заберём вас из вашего отеля и отвезём обратно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные услуги (по желанию):

  • Профессиональное фото- и видеосопровождение — €200 (20 обработанных фото + видеоролик)
  • Услуги визажиста для фотосъёмки — €50
  • Подбор костюма для тематической фотосъёмки — €50
  • Продление конной прогулки — €50/1 час/1 чел.
  • Обед у озера — €50/чел. (барбекю, напитки безалкогольные)
  • Услуги детского аниматора — по договорённости

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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