Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
Стамбул — это не только восточный колорит, роскошь дворцов и соборов. В окрестностях города есть очень красивые места. А если отправиться туда на гордых скакунах, прогулка станет намного интереснее и приятнее. Профессиональный инструктор подберёт маршрут по вашему опыту. Можно полюбоваться видами набережной и моря либо поехать верхом к лесному озеру.
Описание экскурсии
Мы начнём путешествие с комфортабельной автомобильной прогулки по живописному маршруту. В дороге гид расскажет о местности, обычаях и истории края, поделится интересными фактами о Стамбуле — как живут и чем занимаются горожане.
На ферме вас встретит профессиональный инструктор, объяснит правила безопасности при верховой езде. В компании с ним вы можете сначала полюбоваться видами моря и набережной, а затем дикими лесными тропами отправиться к тайному озеру (Saklıgöl Çiftalan). Там насладитесь нетронутыми красочными пейзажами и, при вашем желании, вкусным обедом на фоне природы.
Кому подойдёт
На прогулке будет комфортно и профессионалам, и новичкам. Мы подберём индивидуальные маршруты для каждого. Если вы уверенно сидите в седле, выберем путь через горные местности и лесные тропинки — там, где интересно скакать галопом. Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида-инструктора, 2,5–3 часовая конная прогулка
Трансфер до ранчо и обратно пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные услуги (по желанию):
Профессиональное фото- и видеосопровождение — €300 обработанныe фото + видеоролик)
Услуги визажиста для фотосъёмки — €150
Подбор костюма для тематической фотосъёмки — €200
Продление конной прогулки — €100/1 час/1 чел.
Услуги детского аниматора — по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€500
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максат — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Мы предлагаем уникальные туры по Стамбулу. С нами вы увидите настоящую нетронутую природу Стамбула верхом на лошадях, отправитесь в увлекательное путешествие в живописные окрестности города, где каждый момент наполнен близостью с природой.
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