Стамбул — это не только восточный колорит, роскошь дворцов и соборов. В окрестностях города есть очень красивые места. А если отправиться туда на гордых скакунах, прогулка станет намного интереснее и приятнее. Профессиональный инструктор подберёт маршрут по вашему опыту. Можно полюбоваться видами набережной и моря либо поехать верхом к лесному озеру.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы начнём путешествие с комфортабельной автомобильной прогулки по живописному маршруту. В дороге гид расскажет о местности, обычаях и истории края, поделится интересными фактами о Стамбуле — как живут и чем занимаются горожане.

На ферме вас встретит профессиональный инструктор, объяснит правила безопасности при верховой езде. В компании с ним вы можете сначала полюбоваться видами моря и набережной, а затем дикими лесными тропами отправиться к тайному озеру (Saklıgöl Çiftalan). Там насладитесь нетронутыми красочными пейзажами и, при вашем желании, вкусным обедом на фоне природы.

Кому подойдёт

На прогулке будет комфортно и профессионалам, и новичкам. Мы подберём индивидуальные маршруты для каждого. Если вы уверенно сидите в седле, выберем путь через горные местности и лесные тропинки — там, где интересно скакать галопом. Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида-инструктора, 2,5–3 часовая конная прогулка

Трансфер до ранчо и обратно пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные услуги (по желанию):