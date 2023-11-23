Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы начнём путешествие с комфортабельной автомобильной прогулки по живописному маршруту. В дороге гид расскажет о местности, обычаях и истории края, поделится интересными фактами о Стамбуле — как живут и чем занимаются горожане.
На ферме вас встретит профессиональный инструктор, объяснит правила безопасности при верховой езде. В компании с ним вы можете сначала полюбоваться видами моря и набережной, а затем дикими лесными тропами отправиться к тайному озеру (Saklıgöl Çiftalan). Там насладитесь нетронутыми красочными пейзажами и, при вашем желании, вкусным обедом на фоне природы.
Кому подойдёт
На прогулке будет комфортно и профессионалам, и новичкам. Мы подберём индивидуальные маршруты для каждого. Если вы уверенно сидите в седле, выберем путь через горные местности и лесные тропинки — там, где интересно скакать галопом. Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида-инструктора, 2-часовая конная прогулка
- Поездка до фермы пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz
- Заберём вас из вашего отеля и отвезём обратно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные услуги (по желанию):
- Профессиональное фото- и видеосопровождение — €200 (20 обработанных фото + видеоролик)
- Услуги визажиста для фотосъёмки — €50
- Подбор костюма для тематической фотосъёмки — €50
- Продление конной прогулки — €50/1 час/1 чел.
- Обед у озера — €50/чел. (барбекю, напитки безалкогольные)
- Услуги детского аниматора — по договорённости
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.