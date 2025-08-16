История, культура и неповторимые виды двух континентов — всё это на однодневной экскурсии по европейской и азиатской частям Стамбула! Вы откроете для себя единственный в мире город на двух континентах.
Узнаете о жизни султанов, религиозных традициях и современной жизни, насладитесь прогулкой по Босфору и панорамными видами города с лучших точек обзора.
Узнаете о жизни султанов, религиозных традициях и современной жизни, насладитесь прогулкой по Босфору и панорамными видами города с лучших точек обзора.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с многообразием и контрастами Стамбула, прочувствовать атмосферу двух континентов и увидеть самые впечатляющие достопримечательности в комфортном формате.
- Утро начнётся с прогулки на корабле по Босфору — одному из самых живописных водных проливов мира. Во время 1,5-часового путешествия вы насладитесь великолепными видами на дворцы, исторические мосты и зелёные берега, а также вкусным завтраком, включённым в стоимость.
- Первой остановкой станет дворец Бейлербей, служивший летней резиденцией султанов и административным центром у Босфора. Вход во дворец уже включён в программу.
- Продолжим на азиатской стороне Стамбула, где вы увидите мечеть Чамлыджа — самую большую мечеть Турции, поражающую своей грандиозностью и современным стилем. Рядом расположен холм Чамлыджа — отличное место для панорамных фотографий и прогулок.
- После этого вас ждёт возвращение на корабль, где вы сможете отдохнуть за вкусным обедом из традиционных турецких блюд: ароматного супа, кебаба, свежего салата и десерта — всё включено.
- На европейской стороне поездка продолжится подъёмом на канатной дороге к холму Пьер Лоти, известному своим живописным видом на Золотой Рог — залив, играющий важную роль в истории города.
- В конце насыщенного дня вас ждёт трансфер обратно в отель.
Организационные детали
- Транспорт: комфортабельный автобус и прогулочный корабль
- По понедельникам дворец Бейлербей не работает: вместо него вы посетите парк Миниатюрк
- Входные билеты (дворец Бейлербей или музей Миниатюрк) и питание (завтрак и обед) включены в стоимость
- Канатная дорога на холм Пьер Лоти оплачивается на месте по желанию
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Менеджер — Организатор в Стамбуле
О нас: 10 лет опыта работы в Турции в сфере туризма— от Стамбула до других городов Турции. У нас надёжные партнёры и лицензированные гиды Сотрудничаем только с официально сертифицированными профессионалами. Наши гиды ведут
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
16 авг 2025
Экскурсия ни о чем, посетили 1 дворец, где был русский аудио гид, и 1 мечеть, не древнюю, а 2022 года. По итогу от Стамбула не увидели ничего от слова совсем.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
14%
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
€124
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ренессанс Стамбула и Босфор
Удивительный Стамбул откроется с новой стороны: дворец Долмабахче, паромная прогулка по Босфору и колоритный Кадыкёй ждут вас в этом туре
Начало: У дворца Долмабахче
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
€225 за всё до 10 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Откройте для себя уникальный Стамбул: фотопрогулка по Босфору, Девичьей башне и дворцу Бейлербейи. Узнайте о жизни в городе контрастов
Начало: На пристани
16 ноя в 10:00
19 ноя в 11:00
€225
€250 за всё до 3 чел.