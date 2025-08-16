Мои заказы

Вокруг Стамбула за один день

Отправиться из Европы в Азию и обратно в сопровождении профессионального гида
История, культура и неповторимые виды двух континентов — всё это на однодневной экскурсии по европейской и азиатской частям Стамбула! Вы откроете для себя единственный в мире город на двух континентах.

Узнаете о жизни султанов, религиозных традициях и современной жизни, насладитесь прогулкой по Босфору и панорамными видами города с лучших точек обзора.
Описание экскурсии

Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с многообразием и контрастами Стамбула, прочувствовать атмосферу двух континентов и увидеть самые впечатляющие достопримечательности в комфортном формате.

  • Утро начнётся с прогулки на корабле по Босфору — одному из самых живописных водных проливов мира. Во время 1,5-часового путешествия вы насладитесь великолепными видами на дворцы, исторические мосты и зелёные берега, а также вкусным завтраком, включённым в стоимость.
  • Первой остановкой станет дворец Бейлербей, служивший летней резиденцией султанов и административным центром у Босфора. Вход во дворец уже включён в программу.
  • Продолжим на азиатской стороне Стамбула, где вы увидите мечеть Чамлыджа — самую большую мечеть Турции, поражающую своей грандиозностью и современным стилем. Рядом расположен холм Чамлыджа — отличное место для панорамных фотографий и прогулок.
  • После этого вас ждёт возвращение на корабль, где вы сможете отдохнуть за вкусным обедом из традиционных турецких блюд: ароматного супа, кебаба, свежего салата и десерта — всё включено.
  • На европейской стороне поездка продолжится подъёмом на канатной дороге к холму Пьер Лоти, известному своим живописным видом на Золотой Рог — залив, играющий важную роль в истории города.
  • В конце насыщенного дня вас ждёт трансфер обратно в отель.

Организационные детали

  • Транспорт: комфортабельный автобус и прогулочный корабль
  • По понедельникам дворец Бейлербей не работает: вместо него вы посетите парк Миниатюрк
  • Входные билеты (дворец Бейлербей или музей Миниатюрк) и питание (завтрак и обед) включены в стоимость
  • Канатная дорога на холм Пьер Лоти оплачивается на месте по желанию
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Менеджер
Менеджер — Организатор в Стамбуле
О нас: 10 лет опыта работы в Турции в сфере туризма— от Стамбула до других городов Турции. У нас надёжные партнёры и лицензированные гиды Сотрудничаем только с официально сертифицированными профессионалами. Наши гиды ведут
экскурсии по всей Турции — от исторических маршрутов Стамбула до малоизвестных уголков страны. Поддержка 24/7 — мы всегда на связи. Прозрачность и честность — без «скрытых» платежей, только реальные сервис и цены. 10 лет работы и любовь к Турции — это гарантия уникальных маршрутов и впечатлений. Свяжитесь с нами, и мы создадим ваш идеальный тур

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
И
Иван
16 авг 2025
Экскурсия ни о чем, посетили 1 дворец, где был русский аудио гид, и 1 мечеть, не древнюю, а 2022 года. По итогу от Стамбула не увидели ничего от слова совсем.
Катание по Босфору - хорошее, но экскурсионного сопровождения, как такового - не было.
Посетили Холм Лотти, из-за ветра канатная дорога не работала, стоимость не компенсировали. Да и канатной дорогой это назвать тяжело, с высоты 10 этажа спуститься на первый, думаю, что это заняло бы 3 минуты. Ожидания не оправдались, советую обращаться с индивидуальным гидам, там хоть что-то можно будет узнать, возможно и чуть дороже. Но эта экскурсия своих денег не стоит совсем.

