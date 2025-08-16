читать дальше Катание по Босфору - хорошее, но экскурсионного сопровождения, как такового - не было.

Посетили Холм Лотти, из-за ветра канатная дорога не работала, стоимость не компенсировали. Да и канатной дорогой это назвать тяжело, с высоты 10 этажа спуститься на первый, думаю, что это заняло бы 3 минуты. Ожидания не оправдались, советую обращаться с индивидуальным гидам, там хоть что-то можно будет узнать, возможно и чуть дороже. Но эта экскурсия своих денег не стоит совсем.

Экскурсия ни о чем, посетили 1 дворец, где был русский аудио гид, и 1 мечеть, не древнюю, а 2022 года. По итогу от Стамбула не увидели ничего от слова совсем.