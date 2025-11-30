Мои заказы

Волшебные термальные источники Яловы - из Стамбула

Отправиться туда, где природа и горячие воды восстанавливают силы и возвращают гармонию
Источники Яловы — идеальное место, чтобы сбежать на день из шумного Стамбула.

Утром вы совершите небольшую морскую прогулку, а через пару часов уже будете нежиться в термальных бассейнах, расслабляться в хамаме и гулять среди зелёных холмов. Все организационные хлопоты мы возьмём на себя, а вы просто максимально приятно проведёте время.
Описание водной прогулки

7:00–8:00 — сбор гостей в Старом городе и районе Таксим

9:00 — прибытие в Пендик, чтобы пересесть на паром

10:00 — морская прогулка до Яловы по Мраморному морю

10:45–14:30 — отдых на термальном курорте Ялова: купание в бассейнах, посещение хамама, прогулка по зелёной территории и полное расслабление

14:30 — выезд обратно в Стамбул

17:00–18:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, билеты на паром и вход в термальные источники
  • Дополнительно оплачиваются обед и напитки по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Старом городе или районе Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1424 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
читать дальше

знаем, как сделать вашу прогулку особенной. Кроме того, мы предлагаем экскурсии по всему Стамбулу, Каппадокии и историческим регионам Турции. От классических маршрутов по Старому городу до тематических туров по древним святыням, природным локациям и культурным центрам страны – всё организовано профессионально и надёжно.

