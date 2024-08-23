Закат с борта яхты класса Люкс

Как насчёт того, чтобы увидеть Стамбул с борта комфортабельной яхты люкс-класса? Приглашаем вас на двухчасовую прогулку по Босфору, чтобы насладиться видами с воды, полюбоваться Стамбулом и окрестностями в лучах закатного солнца.

Спокойная обстановка и невероятные виды станут прекрасным завершением вашего туристического дня в городе контрастов.
Закат с борта яхты класса Люкс
Закат с борта яхты класса Люкс
Закат с борта яхты класса Люкс
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание водной прогулки

Во время прогулки по Босфору на закате вы сможете насладиться закусками, сезонными фруктами, чаем, кофе и турецкими десертами. Пока вы наслаждаетесь закатными лучами южного солнца, наш гид расскажет вам об истории города, покажет вам дворцы, мосты и элитные дома с воды.

Ежедневно, точное время встречи гид сообщит после бронирования

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пролив Босфор
  • Чираган Палас
  • Ортакёй
  • Дворец Долмабахче
  • Босфорский мост
  • Мост Фатиха Султана Мехмета
  • Крепость Румели
  • Анатолийская крепость
  • Дворец Бейлербейи
  • Галатская башня
  • Девичья башня
Что включено
  • Услуги гида
  • Место на яхте
  • Безалкогольные напитки, бутилированная вода
  • Свежие сезонные фрукты, турецкие десерты и закуски.
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Алкогольные напитки
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Пристань Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время встречи гид сообщит после бронирования
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
313 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4539 за человека
Яхта, парус, Босфор
На яхте
На яхте по Босфору
27 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Яхта, парус, Босфор: индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Романтический круиз на яхте по Босфору подарит вам новые эмоции и незабываемые виды. Узнайте больше о Стамбуле с личным гидом
Начало: Набережная Галатапорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 12 чел.
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
203 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Üsküfçüler Sk
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
от 4639 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам