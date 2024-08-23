Как насчёт того, чтобы увидеть Стамбул с борта комфортабельной яхты люкс-класса? Приглашаем вас на двухчасовую прогулку по Босфору, чтобы насладиться видами с воды, полюбоваться Стамбулом и окрестностями в лучах закатного солнца.
Спокойная обстановка и невероятные виды станут прекрасным завершением вашего туристического дня в городе контрастов.
Спокойная обстановка и невероятные виды станут прекрасным завершением вашего туристического дня в городе контрастов.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание водной прогулки
Во время прогулки по Босфору на закате вы сможете насладиться закусками, сезонными фруктами, чаем, кофе и турецкими десертами. Пока вы наслаждаетесь закатными лучами южного солнца, наш гид расскажет вам об истории города, покажет вам дворцы, мосты и элитные дома с воды.
Ежедневно, точное время встречи гид сообщит после бронирования
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Босфор
- Чираган Палас
- Ортакёй
- Дворец Долмабахче
- Босфорский мост
- Мост Фатиха Султана Мехмета
- Крепость Румели
- Анатолийская крепость
- Дворец Бейлербейи
- Галатская башня
- Девичья башня
Что включено
- Услуги гида
- Место на яхте
- Безалкогольные напитки, бутилированная вода
- Свежие сезонные фрукты, турецкие десерты и закуски.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Алкогольные напитки
- Чаевые
Место начала и завершения?
Пристань Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время встречи гид сообщит после бронирования
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
13%
2 часа
Водная прогулка
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
45€39 за человека
2 часа
Водная прогулка
Яхта, парус, Босфор: индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Романтический круиз на яхте по Босфору подарит вам новые эмоции и незабываемые виды. Узнайте больше о Стамбуле с личным гидом
Начало: Набережная Галатапорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€750 за всё до 12 чел.
скидка
15%
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборБосфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Üsküfçüler Sk
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
от 46€39 за человека