Прекрасная идея — обратиться к искусству и ремёслам древних, чтобы лучше понять современность. В музее Мозаик вы получите представление о красоте и роскоши Большого дворца Константина и удивитесь терпеливости мастеров Римской империи. После экспозиции я покажу вам Айя-Софию и другие символы района Султанахмет.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Скромный снаружи — роскошный внутри

Музей Мозаик Большого дворца притаился в тени Голубой мечети, он не сильно популярен среди туристов из-за сдержанных фасадов, однако, внутри есть на что посмотреть. Вместе мы насладимся коллекциями панно византийских мастеров. Я расшифрую сюжеты картин, расскажу о тонком и искусном ремесле, а также о том, какие дворцы раньше украшали эти великолепные работы.

Хранительница красоты Айя-София

Святыня, носившая статус православного храма, мечети, музея и совсем недавно вновь ставшая мечетью. Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии собора Святой Софии и вспомните княгиню Ольгу. А в продолжение нашей мозаичной темы мы и здесь внимательно рассмотрим и обсудим картины из тысяч цветных стёклышек.

Площадь Ипподром и древняя цистерна Наккаш

Шире известная как Султанахмет — это сердце Константинополя. Мои рассказы о ней оживят перед вами картины гонок на колесницах и гладиаторских боёв. А памятники из прошлой эры, которые вы также увидите с площади, только добавят реалистичности. В завершение отправимся в подземное водохранилище неподалёку, где вы попадёте буквально в другую временную эпоху.

Организационные детали

Дополнительные расходы: музей Мозаик — 60 лир, Айя-София — 850 лир.