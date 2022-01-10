Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно

Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности

Индивидуально
для 4 чел.
Прекрасная идея — обратиться к искусству и ремёслам древних, чтобы лучше понять современность.

В музее Мозаик вы получите представление о красоте и роскоши Большого дворца Константина и удивитесь терпеливости мастеров Римской империи.

После экспозиции я покажу вам Айя-Софию и другие символы района Султанахмет.
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Скромный снаружи — роскошный внутри

Музей Мозаик Большого дворца притаился в тени Голубой мечети, он не сильно популярен среди туристов из-за сдержанных фасадов, однако, внутри есть на что посмотреть. Вместе мы насладимся коллекциями панно византийских мастеров. Я расшифрую сюжеты картин, расскажу о тонком и искусном ремесле, а также о том, какие дворцы раньше украшали эти великолепные работы.

Хранительница красоты Айя-София

Святыня, носившая статус православного храма, мечети, музея и совсем недавно вновь ставшая мечетью. Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии собора Святой Софии и вспомните княгиню Ольгу. А в продолжение нашей мозаичной темы мы и здесь внимательно рассмотрим и обсудим картины из тысяч цветных стёклышек.

Площадь Ипподром и древняя цистерна Наккаш

Шире известная как Султанахмет — это сердце Константинополя. Мои рассказы о ней оживят перед вами картины гонок на колесницах и гладиаторских боёв. А памятники из прошлой эры, которые вы также увидите с площади, только добавят реалистичности. В завершение отправимся в подземное водохранилище неподалёку, где вы попадёте буквально в другую временную эпоху.

Организационные детали

Дополнительные расходы: музей Мозаик — 60 турецких лир.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Султанахмет
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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