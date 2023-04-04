Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Прекрасная идея — обратиться к искусству и ремёслам древних, чтобы лучше понять современность.
В музее Мозаик вы получите представление о красоте и роскоши Большого дворца Константина и удивитесь терпеливости мастеров Римской империи. После экспозиции я покажу вам Айя-Софию и другие символы района Султанахмет.
Музей Мозаик Большого дворца притаился в тени Голубой мечети, он не сильно популярен среди туристов из-за сдержанных фасадов, однако, внутри есть на что посмотреть. Вместе мы насладимся коллекциями панно византийских мастеров. Я расшифрую сюжеты картин, расскажу о тонком и искусном ремесле, а также о том, какие дворцы раньше украшали эти великолепные работы.
Хранительница красоты Айя-София
Святыня, носившая статус православного храма, мечети, музея и совсем недавно вновь ставшая мечетью. Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии собора Святой Софии и вспомните княгиню Ольгу. А в продолжение нашей мозаичной темы мы и здесь внимательно рассмотрим и обсудим картины из тысяч цветных стёклышек.
Площадь Ипподром и древняя цистерна Наккаш
Шире известная как Султанахмет — это сердце Константинополя. Мои рассказы о ней оживят перед вами картины гонок на колесницах и гладиаторских боёв. А памятники из прошлой эры, которые вы также увидите с площади, только добавят реалистичности. В завершение отправимся в подземное водохранилище неподалёку, где вы попадёте буквально в другую временную эпоху.
Организационные детали
Дополнительные расходы: музей Мозаик — 60 лир, Айя-София — 850 лир.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Севджан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 641 туриста
Здравствуйте! Я работаю гидом уже больше 27 лет, есть аккредитация Министерства Культуры и Туризма Республики Турция. Провожу классические и необычные экскурсии по Стамбулу. Всегда готова составить любой маршрут по вашим пожеланиям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Были на экскурсии с Севджан вчера. Нам очень понравилось. Севджан великолепно рассказывает, показывает все достопримечательности так, что становится ещё интереснее. Ощущение, что мы видели ВСЕ! Организация тоже выше всяческих похвал: маршрут, время, длительность - все было индивидуально подстроено под наш непростой тайминг и круг интересов. Искренне рекомендуем Севджан как гида, организатора и эксперта по Стамбулу. Спасибо
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