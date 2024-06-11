Рузия — ваш гид в Стамбуле

Провела экскурсии для 1143 туристов

Меня зовут Рузия, я болгарская турчанка. Более 30 лет живу в Стамбуле. Я профессиональный гид с историческим направлением и официальной лицензией, что позволит нам пройти во все музеи без очереди. С радостью поделюсь с вами красотой любимого города и расскажу о турецких традициях, культуре и менталитете. До скорой встречи!