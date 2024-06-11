Приглашаю вас на познавательную прогулку по историческому наследию Стамбула.
Я покажу вам шедевры мирового уровня — мы посетим монастырь Хора с ценными мозаиками и фресками, а также дворец, где жили последние правители Византийской империи.
Я расскажу об истории этих достопримечательностей, а также об их культурных и художественных ценностях.
Я покажу вам шедевры мирового уровня — мы посетим монастырь Хора с ценными мозаиками и фресками, а также дворец, где жили последние правители Византийской империи.
Я расскажу об истории этих достопримечательностей, а также об их культурных и художественных ценностях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Храм Хора — старинную византийскую церковь, которую много раз перестраивали. Вы полюбуетесь удивительными по красоте мозаиками и фресками 14 века с библейскими сюжетами.
- Влахернский дворец (Текфур-сарай) — единственный павильон, сохранившийся с Византийской империи, где жили последние византийские императоры. Вы осмотрите отреставрированную часть бывшего дворцового комплекса.
- Крепостные стены Константинополя — мощное оборонительное укрепление было построено ещё в 5 веке во времена правления императора Феодосия II. Вы окажетесь рядом со стенами, которые столетиями оберегали город.
- Мечеть Михримах-султан — произведение знаменитого архитектора Синана. Вы взглянете на храм, созданный в честь любимой дочери султана Сулеймана и Роксоланы. Узнаете, почему мечеть имеет один минарет, хотя по традициям османской империи храмы обычно строили с двумя или четырьмя минаретами.
Я расскажу:
- О православии и житие святых.
- Библейских сюжетах.
- Феодоре Метохите — государственном деятеле и одном из самых богатых людей своего времени.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во Влахернский дворец — 50 лир/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Эдирнекапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рузия — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 1143 туристов
Меня зовут Рузия, я болгарская турчанка. Более 30 лет живу в Стамбуле. Я профессиональный гид с историческим направлением и официальной лицензией, что позволит нам пройти во все музеи без очереди. С радостью поделюсь с вами красотой любимого города и расскажу о турецких традициях, культуре и менталитете. До скорой встречи!Задать вопрос
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