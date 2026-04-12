Аудиогид по Бухаре для самостоятельной прогулки по историческому центру города. Вы гуляете в своём темпе, слушая истории, которые раскрывают Бухару глубже, чем обычная экскурсия.
Аудиогид проведёт вас по ключевым местам старого
Аудиогид проведёт вас по ключевым местам старого
Описание фото-прогулкиПознакомиться с Бухарой Вы гуляете по историческому центру в своём ритме, слушая рассказ в наушниках и постепенно раскрывая Бухару слой за слоем. На маршруте вы окажетесь у мест, которые стали символами города, но за их внешней красотой скрывается гораздо больше. Почему комплекс Пои-Калян на протяжении веков оставался духовным ориентиром Бухары и какую роль он играл не только в религиозной, но и в городской жизни? Что делает мавзолей Саманидов одним из самых загадочных памятников Средней Азии и почему его архитектура до сих пор вызывает споры у историков? Во время прогулки вы подойдёте к оборонительным стенам древней крепости Арк — месту, где веками принимались решения, от которых зависела судьба всего города. А затем окажетесь у Ляби-Хауза — пространства, где Бухара будто меняет ритм, и история ощущается не в монументальности, а в атмосфере, тени деревьев и неспешных разговорах. Прогулка по городу в своём темпе Бухара — один из немногих городов, где история не только в памятниках, но и в планировке улиц, прохладе двориков и торговых куполах, мимо которых веками проходили караваны. Этот аудиогид помогает увидеть город не как набор достопримечательностей, а как единое пространство. Рассказ выстроен последовательно и понятно: без перегруженных дат, но с важными историческими деталями, пояснениями и легендами, которые помогают глубже понять смысл увиденного. Маршрут рассчитан на спокойную пешую прогулку и не привязывает вас к строгому таймингу — вы можете ставить аудио на паузу, задерживаться в понравившихся местах, делать остановки для фотографий или чая и продолжать экскурсию тогда, когда вам удобно. Этот формат подойдёт как для первого знакомства с Бухарой, так и для тех, кто хочет увидеть знакомые места под новым углом — внимательно, осознанно и без спешки. Важная информация: Что вам понадобится:
- Смартфон с Telegram;
- Наушники (обязательно для комфортного прослушивания);
- Интернет в начале маршрута, чтобы открыть канал и подгрузить аудиотреки (после этого они доступны оффлайн);
- Приложение Google Maps или Яндекс карты — в аудиогиде есть ссылки на геолокации, можно заранее сохранить нужную карту и использовать её без интернета;
- Заряженный телефон или пауэрбанк на день прогулки.
Вы можете начать в любое время — аудиогид доступен круглосуточно. Слушайте треки в своём ритме, без групп и расписания. Техническая поддержка работает ежедневно с 09:00 до 21:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аудио-рассказы у каждой знаковой локации:
- Крепость Арк
- Комплекс Боло-Хауз
- Мавзолей Чашма-Аюб
- Мавзолей Саманидов
- Комплекс Пои-Калон
- Торговый купол Токи Заргарон
- Торговый купол Токи Саррафон
- Торговый купол Токи Тельпак Фурушон
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдулазиз-хана
- Тим Абдулла-хана
- Мечеть Магоки-Аттари
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Чор-Минор
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Что включено
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Без фиксированного начала - выбираете локацию сами
Завершение: Нет фиксированной точки окончания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете начать в любое время — аудиогид доступен круглосуточно. Слушайте треки в своём ритме, без групп и расписания. Техническая поддержка работает ежедневно с 09:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Что вам понадобится:
- Смартфон с Telegram
- Наушники (обязательно для комфортного прослушивания)
- Интернет в начале маршрута, чтобы открыть канал и подгрузить аудиотреки (после этого они доступны оффлайн)
- Приложение Google Maps или Яндекс карты - в аудиогиде есть ссылки на геолокации, можно заранее сохранить нужную карту и использовать её без интернета
- Заряженный телефон или пауэрбанк на день прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мне оцень понравился маршрут. В городе много достопримечательностей и при самостоятельным планировании - глаза разбегаются, можно что-то упустить попросту. Очень комфортно прошлись по самым основным точкам города
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