Бухара - город с богатейшей историей, удивительными событиями и великолепной архитектурой, которая восхищает и вдохновляет.
Эта экскурсия позволит вам ощутить дух древности, пройтись по узким улочкам Старого города, увидеть величественные мавзолеи
Эта экскурсия позволит вам ощутить дух древности, пройтись по узким улочкам Старого города, увидеть величественные мавзолеи
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические легенды
- 🕌 Культурное наследие
- 🛍️ Восточный базар
- 🍽️ Национальная кухня
Что можно увидеть
- Площадь Ляби-Хауз
- Мавзолей Исмаила Самани
- Мавзолей Чашма-Аюб
- Мечеть Боло-Хауз
- Крепость Арк
- Архитектурный ансамбль Пои Калон
- Медресе Улугбека
- Мечеть Магоки-Аттори
Описание экскурсии
Бухара в деталях
Вы погуляете по Старому городу, полюбуетесь древними торговыми куполами и побываете во всех значимых местах. В программе экскурсии:
- Площадь Ляби-Хауз — любимое место отдыха и встреч горожан. Я поделюсь связанными с ним легендами.
- Мавзолей Исмаила Самани — он не отличается ни размерами, ни голубыми куполами, ни многоцветной мозаикой. И тем не менее мы его посетим! Почему — вы узнаете на экскурсии.
- Мавзолей Чашма-Аюб — здесь я расскажу о многострадальном и терпеливом Иове. Это библейский персонаж, который также упоминается в Коране.
- Мечеть Боло-Хауз — одни говорят, что её возвели в честь матери бухарского правителя. Другие считают, что эмир построил её, чтобы стать ближе к народу. Попробуем разобраться в обеих версиях.
- Крепость Арк — вы услышите, как её построили, разрушили и восстановили. Как она стала резиденцией местных правителей и какое событие предшествовало бегству из неё последнего эмира Алимхана.
- Архитектурный ансамбль Пои-Калон — вы расшифруете значение выражения «рахмати калон». А также раскроете, почему медресе ансамбля называли «местом оплакивания 3000 рабов» и почему внутри мечети сделали мавзолей в честь детей и старейшин города.
- Медресе Улугбека — его общая схема типична для медресе того времени. А вот декорирование достаточно необычно. На нём мы и сделаем акцент!
- Мечеть Магоки-Аттори — её название можно перевести как «мечеть в яме». Я раскрою, как именно это связано с расположением здания.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — их общая стоимость около 10$ с человека
- По желанию мы можем заглянуть в местную чайхану и отведать национальные блюда. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуркат — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1839 туристов
Меня зовут Фуркат. Я родился в старинной Бухаре и являюсь четвёртым потомком знатной семьи, приближенной к последней династии правителей Бухарского Эмирата. Я люблю свой город и изучал его всю жизнь. Теперь хочу поделиться накопленными знаниями с гостями. Я раскрою секреты восточной средневековой архитектуры, проведу вас по старинным улочкам и познакомлю с местными традициями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 324 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть и длилась 5 часов, но прошла на одном дыхании! Мои высочайшие рекомендации, приятное общение как по истории Бухары, так и на общие темы.
+2
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И
Были в Бухаре 01.06.2026. Мы заказывали экскурсию на 5 человек, на 5 часов «Древняя и вечно молодая Бухара».
Это было лучшее решение для первого знакомства с Бухарой!
Фуркат — гид, который действительно
Это было лучшее решение для первого знакомства с Бухарой!
Фуркат — гид, который действительно
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И
Мы первый раз в Бухаре и Фуркат однозначно сделал все, чтобы мы полюбили этот город. Очень приятный и заботливый человек. Сначала переживали, когда было много имен/фактов, но потом влились и
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Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат знает и любит историю не только Бухары, но и всего, что её окружает)
Однозначно рекомендую
Однозначно рекомендую
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Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
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потрясающая экскурсия, 6 часов пронеслись незаметно. Фуркат супер гид, оч начитанный, интеллектуально наполненный, который очень сильно любит свой город и его историю. знакомил нас с различными людьми легендами города. показывал
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