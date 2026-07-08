читать дальше уменьшить экскурсия прошла на одном дыхании.

Фуркат нас не торопил, давал время и на магазины и фото.

Очень жалеем, что не привезли бухарские ножницы, т. к была только ручная кладь.

Сын 11 лет немного постанал, ну ничего, все выдержал.

Отдельное спасибо, за советы кафе, магазинов.

А также за рекомендации, куда можно съездить самим.

Кстати шубку из каракуля я все таки купила!

Всем рекомендуем. Большой привет с Урала!

Мы первый раз в Бухаре и Фуркат однозначно сделал все, чтобы мы полюбили этот город. Очень приятный и заботливый человек. Сначала переживали, когда было много имен/фактов, но потом влились и