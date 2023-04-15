Древняя и вечно молодая Бухара

Посетить все самые важные места города и проникнуться его многовековой историей

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Бухара — город легенд, удивительных событий и фантастической архитектуры. Я расскажу, что происходило с ней в древности, в советские времена и в наши дни.

Как она стала очагом цивилизации исламского мира и какие тайны «строительства на века» знали наши предки.

Если посчастливится, мы станем свидетелями бойкой торговли и примем участие в хитрых играх торговцев.
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
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Описание

Что вас ожидает

Бухара в деталях

Вы погуляете по Старому городу, полюбуетесь древними торговыми куполами и побываете во всех значимых местах. В программе экскурсии:

  • Мавзолей Исмаила Самани — он не отличается ни размерами, ни голубыми куполами, ни многоцветной мозаикой. И тем не менее мы его посетим! Почему — вы узнаете на экскурсии.
  • Мавзолей Чашма-Аюб — здесь я расскажу о многострадальном и терпеливом Иове. Это библейский персонаж, который также упоминается в Коране.
  • Мечеть Боло-Хауз — одни говорят, что её возвели в честь матери бухарского правителя. Другие считают, что эмир построил её, чтобы стать ближе к народу. Попробуем разобраться в обеих версиях.
  • Крепость Арк — вы услышите, как её построили, разрушили и восстановили. Как она стала резиденцией местных правителей и какое событие предшествовало бегству из неё последнего эмира Алимхана.
  • Архитектурный ансамбль Пои Калон — вы расшифруете значение выражения «рахмати калон». А также раскроете, почему медресе ансамбля называли «местом оплакивания 3000 рабов» и почему внутри мечети сделали мавзолей в честь детей и старейшин города.
  • Медресе Улугбека — его общая схема типична для медресе того времени. А вот декорирование достаточно необычно. На нём мы и сделаем акцент!
  • Мечеть Магоки-Аттори — её название можно перевести как «мечеть в яме». Я раскрою, как именно это связано с расположением здания.
  • Площадь Ляби-Хауз — любимое место отдыха и встреч горожан. Я поделюсь связанными с ним легендами.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — около 10$ с человека
  • По желанию, мы можем заглянуть в местную чайхану и отведать национальные блюда, Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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