Посетить все самые важные места города и проникнуться его многовековой историей
Бухара — город легенд, удивительных событий и фантастической архитектуры. Я расскажу, что происходило с ней в древности, в советские времена и в наши дни.
Как она стала очагом цивилизации исламского мира и какие тайны «строительства на века» знали наши предки.
Если посчастливится, мы станем свидетелями бойкой торговли и примем участие в хитрых играх торговцев.
Как она стала очагом цивилизации исламского мира и какие тайны «строительства на века» знали наши предки.
Если посчастливится, мы станем свидетелями бойкой торговли и примем участие в хитрых играх торговцев.
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Описание
Что вас ожидает
Бухара в деталях
Вы погуляете по Старому городу, полюбуетесь древними торговыми куполами и побываете во всех значимых местах. В программе экскурсии:
- Мавзолей Исмаила Самани — он не отличается ни размерами, ни голубыми куполами, ни многоцветной мозаикой. И тем не менее мы его посетим! Почему — вы узнаете на экскурсии.
- Мавзолей Чашма-Аюб — здесь я расскажу о многострадальном и терпеливом Иове. Это библейский персонаж, который также упоминается в Коране.
- Мечеть Боло-Хауз — одни говорят, что её возвели в честь матери бухарского правителя. Другие считают, что эмир построил её, чтобы стать ближе к народу. Попробуем разобраться в обеих версиях.
- Крепость Арк — вы услышите, как её построили, разрушили и восстановили. Как она стала резиденцией местных правителей и какое событие предшествовало бегству из неё последнего эмира Алимхана.
- Архитектурный ансамбль Пои Калон — вы расшифруете значение выражения «рахмати калон». А также раскроете, почему медресе ансамбля называли «местом оплакивания 3000 рабов» и почему внутри мечети сделали мавзолей в честь детей и старейшин города.
- Медресе Улугбека — его общая схема типична для медресе того времени. А вот декорирование достаточно необычно. На нём мы и сделаем акцент!
- Мечеть Магоки-Аттори — её название можно перевести как «мечеть в яме». Я раскрою, как именно это связано с расположением здания.
- Площадь Ляби-Хауз — любимое место отдыха и встреч горожан. Я поделюсь связанными с ним легендами.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — около 10$ с человека
- По желанию, мы можем заглянуть в местную чайхану и отведать национальные блюда, Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ляби-Хауз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Furqat — ваш гид в Бухаре
Меня зовут Фуркат. Я родился в старинной Бухаре и являюсь четвертым потомком знатной семьи, приближенной к последней династии правителей Бухарского Эмирата. Я люблю свой город и изучал его всю свою жизнь. Теперь хочу поделиться накопленными знаниями с гостями. Я раскрою секреты восточной средневековой архитектуры, проведу вас по старинным улочкам и познакомлю с местными традициями.Задать вопрос
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