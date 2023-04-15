Бухара — город легенд, удивительных событий и фантастической архитектуры. Я расскажу, что происходило с ней в древности, в советские времена и в наши дни.



Как она стала очагом цивилизации исламского мира и какие тайны «строительства на века» знали наши предки.



Если посчастливится, мы станем свидетелями бойкой торговли и примем участие в хитрых играх торговцев.