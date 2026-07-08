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Древняя и вечно молодая Бухара

Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Бухара - город с богатейшей историей, удивительными событиями и великолепной архитектурой, которая восхищает и вдохновляет.

Эта экскурсия позволит вам ощутить дух древности, пройтись по узким улочкам Старого города, увидеть величественные мавзолеи
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и мечети, которые веками служили центрами культуры и образования.

Вы узнаете, как Бухара стала одним из главных центров исламской цивилизации, какие тайны хранят стены древних зданий и как здесь сочетаются традиции и современность.

Мы посетим Площадь Ляби-Хауз, где местные жители любят проводить время, заглянем в Мавзолей Исмаила Самани, который поражает своей простотой и красотой, обсудим истории, связанные с Мечетью Боло-Хауз и Крепостью Арк.

Архитектурный ансамбль Пои Калон раскроет перед вами свои тайны, а в Медресе Улугбека вы увидите уникальные образцы декора.

Экскурсия завершится возможностью посетить местный восточный базар, где вы сможете прикоснуться к живой традиции торговли и насладиться атмосферой восточного гостеприимства.

Это путешествие станет незабываемым опытом, позволяющим глубже понять историю и культуру одного из самых загадочных городов Узбекистана

5
324 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические легенды
  • 🕌 Культурное наследие
  • 🛍️ Восточный базар
  • 🍽️ Национальная кухня
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара

Что можно увидеть

  • Площадь Ляби-Хауз
  • Мавзолей Исмаила Самани
  • Мавзолей Чашма-Аюб
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Крепость Арк
  • Архитектурный ансамбль Пои Калон
  • Медресе Улугбека
  • Мечеть Магоки-Аттори

Описание экскурсии

Бухара в деталях

Вы погуляете по Старому городу, полюбуетесь древними торговыми куполами и побываете во всех значимых местах. В программе экскурсии:

  • Площадь Ляби-Хауз — любимое место отдыха и встреч горожан. Я поделюсь связанными с ним легендами.
  • Мавзолей Исмаила Самани — он не отличается ни размерами, ни голубыми куполами, ни многоцветной мозаикой. И тем не менее мы его посетим! Почему — вы узнаете на экскурсии.
  • Мавзолей Чашма-Аюб — здесь я расскажу о многострадальном и терпеливом Иове. Это библейский персонаж, который также упоминается в Коране.
  • Мечеть Боло-Хауз — одни говорят, что её возвели в честь матери бухарского правителя. Другие считают, что эмир построил её, чтобы стать ближе к народу. Попробуем разобраться в обеих версиях.
  • Крепость Арк — вы услышите, как её построили, разрушили и восстановили. Как она стала резиденцией местных правителей и какое событие предшествовало бегству из неё последнего эмира Алимхана.
  • Архитектурный ансамбль Пои-Калон — вы расшифруете значение выражения «рахмати калон». А также раскроете, почему медресе ансамбля называли «местом оплакивания 3000 рабов» и почему внутри мечети сделали мавзолей в честь детей и старейшин города.
  • Медресе Улугбека — его общая схема типична для медресе того времени. А вот декорирование достаточно необычно. На нём мы и сделаем акцент!
  • Мечеть Магоки-Аттори — её название можно перевести как «мечеть в яме». Я раскрою, как именно это связано с расположением здания.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — их общая стоимость около 10$ с человека
  • По желанию мы можем заглянуть в местную чайхану и отведать национальные блюда. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуркат
Фуркат — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1839 туристов
Меня зовут Фуркат. Я родился в старинной Бухаре и являюсь четвёртым потомком знатной семьи, приближенной к последней династии правителей Бухарского Эмирата. Я люблю свой город и изучал его всю жизнь. Теперь хочу поделиться накопленными знаниями с гостями. Я раскрою секреты восточной средневековой архитектуры, проведу вас по старинным улочкам и познакомлю с местными традициями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 324 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
313
4
7
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2
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Кристина
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть и длилась 5 часов, но прошла на одном дыхании! Мои высочайшие рекомендации, приятное общение как по истории Бухары, так и на общие темы.
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть
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Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть+2
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть
Получила громаднейшее удовольствие от экскурсии с Фуркатом. Превосходный гид, кладезь исторических фактов, интересно рассказывает, экскурсия хоть
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И
Были в Бухаре 01.06.2026. Мы заказывали экскурсию на 5 человек, на 5 часов «Древняя и вечно молодая Бухара».
Это было лучшее решение для первого знакомства с Бухарой!
Фуркат — гид, который действительно
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горит своим делом. Чувствуется глубокая любовь к городу и профессиональное знание истории. Он рассказывал не сухими фактами, а живыми историями, притчами, погружая в контекст эпохи.
Темп прогулки оказался идеальным: никто не уставал, всё успевали рассмотреть и спокойно послушать. Фуркат чутко реагировал на наши пожелания, слышал вопросы и отвечал без спешки. С ним маршрут из нескольких локаций превратился в единое путешествие, а не просто список достопримечательностей.
Очень рекомендуем Фурката тем, кто хочет не просто «галочки поставить», а прожить Старую Бухару — с историей, душой и человеческим теплом. Спасибо!

Были в Бухаре 01.06.2026. Мы заказывали экскурсию на 5 человек, на 5 часов «Древняя и вечно молодая Бухара».
Были в Бухаре 01.06.2026. Мы заказывали экскурсию на 5 человек, на 5 часов «Древняя и вечно молодая Бухара».
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И
Мы первый раз в Бухаре и Фуркат однозначно сделал все, чтобы мы полюбили этот город. Очень приятный и заботливый человек. Сначала переживали, когда было много имен/фактов, но потом влились и
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экскурсия прошла на одном дыхании.
Фуркат нас не торопил, давал время и на магазины и фото.
Очень жалеем, что не привезли бухарские ножницы, т. к была только ручная кладь.
Сын 11 лет немного постанал, ну ничего, все выдержал.
Отдельное спасибо, за советы кафе, магазинов.
А также за рекомендации, куда можно съездить самим.
Кстати шубку из каракуля я все таки купила!
Всем рекомендуем. Большой привет с Урала!

Мы первый раз в Бухаре и Фуркат однозначно сделал все, чтобы мы полюбили этот город. Очень
Мы первый раз в Бухаре и Фуркат однозначно сделал все, чтобы мы полюбили этот город. Очень
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Андрей
Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат знает и любит историю не только Бухары, но и всего, что её окружает)
Однозначно рекомендую
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и экскурсию и году всем! И совершенно не стоит бояться формата "5 часов пешком". Мне кажется, что если бы не наступивший вечер, то еще столько же прошли бы))) Думаю, что у Фурката историй про Бухару в запасе, как сказок у Шахерезады)

Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат
Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат
Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат
Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат
Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат
Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат
Экскурсия прошла на одном дыхании. 5 часов пролетели незаметно под интереснейший рассказ Фурката. Видно, что Фуркат
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Дарина
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
Все понравилось, и даже жара в 40 градусов совсем не смазала общее впечатление. Фуркат подробно рассказал об истории Бухары.
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Katty
потрясающая экскурсия, 6 часов пронеслись незаметно. Фуркат супер гид, оч начитанный, интеллектуально наполненный, который очень сильно любит свой город и его историю. знакомил нас с различными людьми легендами города. показывал
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интересные места с ноткой знания только местного.
я думала провожу время с историком. от всей души рекомендую. полная, насыщенная экскурсия. для людей которые любят историю с профессионалом. Фуркат спасибо вам огромное мы влюбили в Бухару.

потрясающая экскурсия, 6 часов пронеслись незаметно. Фуркат супер гид, оч начитанный, интеллектуально наполненный, который очень сильно
потрясающая экскурсия, 6 часов пронеслись незаметно. Фуркат супер гид, оч начитанный, интеллектуально наполненный, который очень сильно
потрясающая экскурсия, 6 часов пронеслись незаметно. Фуркат супер гид, оч начитанный, интеллектуально наполненный, который очень сильно
потрясающая экскурсия, 6 часов пронеслись незаметно. Фуркат супер гид, оч начитанный, интеллектуально наполненный, который очень сильно
потрясающая экскурсия, 6 часов пронеслись незаметно. Фуркат супер гид, оч начитанный, интеллектуально наполненный, который очень сильно
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