Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием
Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах
Начало: В удобном месте в Хиве
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SStrogova11 ноября 2025Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.
