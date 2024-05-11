Самарканд — легендарный город с богатой историей и культурным наследием.
Здесь вы сможете запечатлеть великолепные древние памятники: мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Во время экскурсии я помогу вам расслабиться перед камерой и выбрать лучшие ракурсы для съёмки.
Здесь вы сможете запечатлеть великолепные древние памятники: мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Во время экскурсии я помогу вам расслабиться перед камерой и выбрать лучшие ракурсы для съёмки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-ханым
- Сиабский рынок
- Некрополь Шахи-Зинда
Описание фото-прогулки
Самарканд — это легендарный город с богатой историей и культурным наследием, где каждый желающий может запечатлеть великолепие и величие древних медресе, мавзолеев и мечетей, гордые минареты и бирюзовые купола, расписные двери и старинные дома, а также узкие улочки, где до сих пор соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом прячется интересное прошлое. Во время нашей прогулки я помогу вам расслабиться перед камерой и подберу для вас самый интересный и выгодный ракурс. Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур-Эмир – вы посетите фамильную усыпальницу династии Тимуридов и один из самых красивых памятников древнего Самарканда. Сделаем фото на фоне мавзолея, который украшен мозаикой, золотом и ребристым куполом.
- Ансамбль Регистан – далее, мы окажемся с вами на площади Регистан, где сделаем незабываемые фото на фоне трех медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори.
- Мечеть Биби-ханым – вы увидите самую большую мечеть 15 века во всей Средней Азии. Величественные голубые купола – необыкновенное зрелище. Дух захватывает уже от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение, поражающее своими размерами и красотой.
- Некрополь Шахи-Зинда – место, где можно сделать максимальное количество ярких кадров на фоне восточных орнаментов. Важная информация: Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (стоимость билета от 10 до 15 $ за человека на все объекты). По вашему желанию, мы можем пригласить профессионального фотографа. Доплата составит (от 1 до 2 человек — 80$, до 5 человек — 120$), за проведение фотосессии на площади Регистан на профессиональном уровне — 40$. Экскурсия обычно проводится пешеходная, но возможен вариант с использованием легковых автомобилей и комфортабельных минивэнах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании). Если фотосессия будет проходить на профессиональном уровне, то у вас будет возможность арендовать национальные костюмы с длинными шлейфами. Доплата составит от 20 до 60$ в зависимости от наряда.
Ежедневно по расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-ханым
- Сиабский рынок
- Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом по Самарканду
- Фото будут сделаны на телефон IPhone 13 Pro Max, либо на Samsung S23 Ultra
- Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте
Что не входит в цену
- Входные билеты (стоимость билета от 10 до 15 $ за человека на все объекты)
- Профессиональный фотограф, доплата составит (от 1 до 2 человек - 80$, до 5 человек - 120$), за проведение фотосессии на площади Регистан на профессиональном уровне - 40$
- Использование легковых автомобилей и комфортабельных минивэнах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)
- Аренда национальных костюмов с длинными шлейфами. Доплата составит от 20 до 60$ в зависимости от наряда.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Завершение: Комплекс Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Злата
11 мая 2024
Сегодня провели экскурсию по историческим сокровищам Самарканда. Шохрух практически сразу ответил и написал в WhatsApp при бронировании. Держал связь и уточнял, что дополнительно хочется посмотреть. У меня сегодня день рождения.
М
Марина
29 апр 2024
Экскурсию проводил гид Дониер, прекрасный человек и очень знающий гид. Очень хорошо владеет русским языком. Знает как найти подход к самому требовательному клиенту. После экскурсии сопроводил нас в самый лучший
L
Liliia
29 апр 2024
В Самарканде у нас состоялась великолепная экскурсия с Шохрухом! За время экскурсии мы успели ознакомиться со всеми основными достопримечательностями Самарканда и пофотографироваться. Шохрух очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям! Очень приятный, воспитанный и образованный молодой человек!!! В результате у нас много великолепных фото и положительных эмоций. Спасибо большое! Рекомендую!
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