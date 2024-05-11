Мавзолей Гур-Эмир – вы посетите фамильную усыпальницу династии Тимуридов и один из самых красивых памятников древнего Самарканда. Сделаем фото на фоне мавзолея, который украшен мозаикой, золотом и ребристым куполом.

Ансамбль Регистан – далее, мы окажемся с вами на площади Регистан, где сделаем незабываемые фото на фоне трех медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори.

Мечеть Биби-ханым – вы увидите самую большую мечеть 15 века во всей Средней Азии. Величественные голубые купола – необыкновенное зрелище. Дух захватывает уже от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение, поражающее своими размерами и красотой.

Некрополь Шахи-Зинда – место, где можно сделать максимальное количество ярких кадров на фоне восточных орнаментов. Важная информация: Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (стоимость билета от 10 до 15 $ за человека на все объекты). По вашему желанию, мы можем пригласить профессионального фотографа. Доплата составит (от 1 до 2 человек — 80$, до 5 человек — 120$), за проведение фотосессии на площади Регистан на профессиональном уровне — 40$. Экскурсия обычно проводится пешеходная, но возможен вариант с использованием легковых автомобилей и комфортабельных минивэнах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании). Если фотосессия будет проходить на профессиональном уровне, то у вас будет возможность арендовать национальные костюмы с длинными шлейфами. Доплата составит от 20 до 60$ в зависимости от наряда.

Самарканд — это легендарный город с богатой историей и культурным наследием, где каждый желающий может запечатлеть великолепие и величие древних медресе, мавзолеев и мечетей, гордые минареты и бирюзовые купола, расписные двери и старинные дома, а также узкие улочки, где до сих пор соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом прячется интересное прошлое. Во время нашей прогулки я помогу вам расслабиться перед камерой и подберу для вас самый интересный и выгодный ракурс. Что вас ожидает: