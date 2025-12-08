Всё, что есть, и даже то, чего нет, вы найдёте на самом большом базаре Ургура. Ткани, керамика, сюзане, антиквариат, ювелирные украшения — глаза разбегаются. Приглашаю пуститься на поиски сокровищ, а затем погрузиться в умиротворяющую тишину сада.
Мы будем вслушиваться в шёпот листьев и тихий напев вековых чинар — у северного склона Зеравшанского хребта.
Мы будем вслушиваться в шёпот листьев и тихий напев вековых чинар — у северного склона Зеравшанского хребта.
Описание экскурсии
Базар Ургута — самый большой в регионе. Здесь кипит жизнь и сосредоточены все ремесленные богатства края.
Пятничная мечеть — главная святыня города. По пути сделаем остановку, чтобы рассмотреть её архитектурные особенности. При желании зайдём внутрь.
Сад Чор-Чинор — особенное место, где растут вековые чинары, шумит святой родник и прячется маленькое медресе — в дупле огромного дерева.
Вы узнаете:
- как сформировался древний базар Ургута и какими ремеслами славится этот регион
- почему сюзане, созданные в Ургуте, считаются одними из лучших в Узбекистане
- о религиозных традициях страны и руинах древней несторианской церкви в саду чинар
Организационные детали
- Поездка проходит на Chevrolet BYD
- Дорога в один конец займёт около часа
- Входные билеты не входят в стоимость — $5–7 за чел. Гиду билет покупать не нужно. Обед — по желанию, $5–10 за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 30 туристов
Ассалам Алейкум, уважаемые путешественники! Я Гулрухсор, профессиональный гид. С 2018 года организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас обучаюсь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:30
$170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самарканд: экскурсия и легенды
Посетить Регистан, Сиабский базар и Гур-Эмир и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: У входа мавзолея Тамерлана
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$92 за всё до 6 чел.