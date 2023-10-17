Уехать в горы, насладиться живописными пейзажами и попробовать барашка в тандыре
Экскурсия проходит по местам глубокой духовной силы.
Вас ждёт небольшой поход до необычного камня с сердцем, а также прогулка по долине демонов, где по легенде боролись духи света и тьмы.
Вы полюбуетесь живописной природой Узбекистана и узнаете историю этих мест, а также познакомитесь с нашей национальной кухней.
Вас ждёт небольшой поход до необычного камня с сердцем, а также прогулка по долине демонов, где по легенде боролись духи света и тьмы.
Вы полюбуетесь живописной природой Узбекистана и узнаете историю этих мест, а также познакомитесь с нашей национальной кухней.
Ближайшие даты:
17
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18
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Камень-сердце. Ветер за миллионы лет придал огромным валунам причудливые формы. В одном из них образовалось отверстие в виде сердца. Обязательно покажем его вам.
Долина демонов. Горы здесь ни на что не похожи, валуны как будто выросли из земли! Вы узнаете легенду, связанную с этим местом.
Ак-сарай — остатки дворца Амира Темура. Вы увидите самую большую арку в мусульманском мире. Рядом с ней нас встретит художник и хранитель этого места. Он с удовольствием расскажет, каким раньше был дворец, и ответит на любые ваши вопросы.
Гробница Тамерлана, в которой так и не похоронили Амира Темура. Но в ней до сих пор сохранилась магическая атмосфера.
Шаршара. Здесь, у водопада, находится ресторан с топчанами. В нём готовят одно блюдо — тандыр-гушт (мясо барашка, запечённое в тандыре). Пообедаем и полюбуемся прекрасными видами на долину.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном минивэне.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (€11-€15/чел.) и обед.
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат — также гид по Шахрисабзу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 138 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждем вас с нетерпением в Узбекистане!
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