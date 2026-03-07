Представляем уникальную возможность познакомиться с древним городом Шахрисабз, расположенным недалеко от Самарканда.
Эта экскурсия подарит вам не только знания о богатой истории Узбекистана, но и возможность насладиться его неповторимой природой.
Вас ждет
Эта экскурсия подарит вам не только знания о богатой истории Узбекистана, но и возможность насладиться его неповторимой природой.
Вас ждет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды и уникальные природные объекты
- 🏛️ Исторические достопримечательности и легенды
- 🍽️ Вкусная национальная кухня
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🖼️ Встреча с местными художниками и хранителями истории
Что можно увидеть
- Камень-сердце
- Долина демонов
- Ак-сарай
- Гробница Тамерлана
- Шаршара
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Камень-сердце. Ветер за миллионы лет придал огромным валунам причудливые формы. В одном из них образовалось отверстие в виде сердца. Обязательно покажем его вам.
Долина демонов. Горы здесь ни на что не похожи, валуны как будто выросли из земли! Вы узнаете легенду, связанную с этим местом.
Ак-сарай — остатки дворца Амира Темура. Вы увидите самую большую арку в мусульманском мире. Рядом с ней нас встретит художник и хранитель этого места. Он с удовольствием расскажет, каким раньше был дворец, и ответит на любые ваши вопросы.
Гробница Тамерлана, в которой так и не похоронили Амира Темура. Но в ней до сих пор сохранилась магическая атмосфера.
Шаршара. Здесь, у водопада, находится ресторан с топчанами. В нём готовят одно блюдо — тандыр-гушт (мясо барашка, запечённое в тандыре). Пообедаем и полюбуемся прекрасными видами на долину.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном минивэне.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты ($12–17 за чел.) и обед.
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат — также гид по Шахрисабзу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1255 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 7 мар 2026
Очень интересная поездка, гид Жохонгир много и интересно рассказывал, всехдорово!
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Максимальная оценка. Погружение в историю, шикарная природа, обалденный барашек из тандыра на обед. Огромное спасибо Евгению за поездку.
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Жони - чудесный гид-рассказчик: узнала много нового про историю, архитектуру, быт, традиции. Единственный вопрос, на который не смог ответить, - это про нетипичный цветущий куст, не та специализация:)
Экскурсию стоит посетить,
Экскурсию стоит посетить,
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В
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел в наше положение,обсудил все наши пожелания и предоставил нам прекрасного гида. Гид Мизроб- замечательный
+2
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Благодарим Евгения за организацию экскурсию, нашего года Жони за проведение невероятной экскурсии и водителя за мастерскую езду по непростым дорогам 🤗 Жони - гид с академическим образованием, на протяжении всей экскурсии без остановки рассказывал историю страны, городов, во всех деталях про жизнь и деятельность Амир Тимура. Невероятно интересно!!
Восторг от поездки!
Огромная благодарность всей команде!
Восторг от поездки!
Огромная благодарность всей команде!
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Ю
Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы много путешествуем с мужем, но такого начитанного и образованного гида мы не встречали нигде! Беспрерывный рассказ на протяжении всей экскурсии об истории не только посещаемых мест, но и истории в целом, я слушала с открытым ртом!!
Спасибо за отношение, процветания вам!
Спасибо за отношение, процветания вам!
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