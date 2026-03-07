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Шахрисабз: история и природа

Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Представляем уникальную возможность познакомиться с древним городом Шахрисабз, расположенным недалеко от Самарканда.

Эта экскурсия подарит вам не только знания о богатой истории Узбекистана, но и возможность насладиться его неповторимой природой.

Вас ждет
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встреча с камнем-сердцем, образовавшимся миллионы лет назад, прогулка по загадочной долине демонов, осмотр остатков величественного дворца Амира Темура и многое другое.

Не упустите шанс увидеть самую большую арку в мусульманском мире и попробовать традиционное блюдо тандыр-гушт в живописном месте у водопада.

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, что делает путешествие максимально комфортным и безопасным

4.7
49 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды и уникальные природные объекты
  • 🏛️ Исторические достопримечательности и легенды
  • 🍽️ Вкусная национальная кухня
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🖼️ Встреча с местными художниками и хранителями истории
Шахрисабз: история и природа
Шахрисабз: история и природа
Шахрисабз: история и природа

Что можно увидеть

  • Камень-сердце
  • Долина демонов
  • Ак-сарай
  • Гробница Тамерлана
  • Шаршара

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Камень-сердце. Ветер за миллионы лет придал огромным валунам причудливые формы. В одном из них образовалось отверстие в виде сердца. Обязательно покажем его вам.
Долина демонов. Горы здесь ни на что не похожи, валуны как будто выросли из земли! Вы узнаете легенду, связанную с этим местом.
Ак-сарай — остатки дворца Амира Темура. Вы увидите самую большую арку в мусульманском мире. Рядом с ней нас встретит художник и хранитель этого места. Он с удовольствием расскажет, каким раньше был дворец, и ответит на любые ваши вопросы.
Гробница Тамерлана, в которой так и не похоронили Амира Темура. Но в ней до сих пор сохранилась магическая атмосфера.
Шаршара. Здесь, у водопада, находится ресторан с топчанами. В нём готовят одно блюдо — тандыр-гушт (мясо барашка, запечённое в тандыре). Пообедаем и полюбуемся прекрасными видами на долину.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном минивэне.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты ($12–17 за чел.) и обед.
  • Экскурсию для вас проведу я или мой брат — также гид по Шахрисабзу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1255 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Дата посещения: 7 мар 2026
Очень интересная поездка, гид Жохонгир много и интересно рассказывал, всехдорово!
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Дмитрий
Максимальная оценка. Погружение в историю, шикарная природа, обалденный барашек из тандыра на обед. Огромное спасибо Евгению за поездку.
Максимальная оценка. Погружение в историю, шикарная природа, обалденный барашек из тандыра на обед. Огромное спасибо Евгению за поездку.
Максимальная оценка. Погружение в историю, шикарная природа, обалденный барашек из тандыра на обед. Огромное спасибо Евгению за поездку.
Максимальная оценка. Погружение в историю, шикарная природа, обалденный барашек из тандыра на обед. Огромное спасибо Евгению за поездку.
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Мария
Жони - чудесный гид-рассказчик: узнала много нового про историю, архитектуру, быт, традиции. Единственный вопрос, на который не смог ответить, - это про нетипичный цветущий куст, не та специализация:)
Экскурсию стоит посетить,
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если в Самарканде больше 2-х дней, т. к. это погружение в историю, немного природы, гор, и вкусное мясо.
Углубляться не буду, т. к. описание есть, а подробности расскажет экскурсовод.
Евгению спасибо за организацию и водителю, не помню, к сожалению, имя, за аккуратнее вождение.
Спасибо за интересный день!

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В
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел в наше положение,обсудил все наши пожелания и предоставил нам прекрасного гида. Гид Мизроб- замечательный
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человек с широкой душой,экскурсия проходила так как- будто мы приехали к родственнику;) Мизроб хорошо владеет русским языком, историческими фактами, уверенный рассказчик,все было ясно и понятно. Мы посетили фабрику ковров,древний город Шахрисабз,по дороге делали остановки в живописных местах для фото,заехали на обед где подают барашка в тандыре (очень аутентичное место в основном для местных, советуем посетить). Весь день пролетел как одно мгновение, интересно и весело было всем(от 12 до 40 лет)Однозначно рекомедуем!Мизроб, спасибо вам большое!

Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел+2
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
Для начала большое спасибо Евгению за организацию экскурсии. Мы искали гида уже поздно вечером,накануне экскурсии,Евгений вошел
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Ирина
Благодарим Евгения за организацию экскурсию, нашего года Жони за проведение невероятной экскурсии и водителя за мастерскую езду по непростым дорогам 🤗 Жони - гид с академическим образованием, на протяжении всей экскурсии без остановки рассказывал историю страны, городов, во всех деталях про жизнь и деятельность Амир Тимура. Невероятно интересно!!
Восторг от поездки!
Огромная благодарность всей команде!
Благодарим Евгения за организацию экскурсию, нашего года Жони за проведение невероятной экскурсии и водителя за мастерскую
Благодарим Евгения за организацию экскурсию, нашего года Жони за проведение невероятной экскурсии и водителя за мастерскую
Благодарим Евгения за организацию экскурсию, нашего года Жони за проведение невероятной экскурсии и водителя за мастерскую
Благодарим Евгения за организацию экскурсию, нашего года Жони за проведение невероятной экскурсии и водителя за мастерскую
Благодарим Евгения за организацию экскурсию, нашего года Жони за проведение невероятной экскурсии и водителя за мастерскую
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Ю
Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы много путешествуем с мужем, но такого начитанного и образованного гида мы не встречали нигде! Беспрерывный рассказ на протяжении всей экскурсии об истории не только посещаемых мест, но и истории в целом, я слушала с открытым ртом!!
Спасибо за отношение, процветания вам!
Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы много путешествуем с мужем, но такого начитанного и образованного гида мы
Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы много путешествуем с мужем, но такого начитанного и образованного гида мы
Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы много путешествуем с мужем, но такого начитанного и образованного гида мы
Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы много путешествуем с мужем, но такого начитанного и образованного гида мы
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