Что вас ожидает

Камень-сердце. Ветер за миллионы лет придал огромным валунам причудливые формы. В одном из них образовалось отверстие в виде сердца. Обязательно покажем его вам.

Долина демонов. Горы здесь ни на что не похожи, валуны как будто выросли из земли! Вы узнаете легенду, связанную с этим местом.

Ак-сарай — остатки дворца Амира Темура. Вы увидите самую большую арку в мусульманском мире. Рядом с ней нас встретит художник и хранитель этого места. Он с удовольствием расскажет, каким раньше был дворец, и ответит на любые ваши вопросы.

Гробница Тамерлана, в которой так и не похоронили Амира Темура. Но в ней до сих пор сохранилась магическая атмосфера.

Шаршара. Здесь, у водопада, находится ресторан с топчанами. В нём готовят одно блюдо — тандыр-гушт (мясо барашка, запечённое в тандыре). Пообедаем и полюбуемся прекрасными видами на долину.

Организационные детали