Что вас ждет

Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас из современного мегаполиса в умиротворенную тишину Бухары и Самарканда, в сказочный мир городов, считавшихся «эдемом» древнего Востока.

Вы познакомитесь с историей возникновения этих городов, которые являлись сосредоточением древних науки и культуры в Средней Азии.

Самарканд

Один из древнейших городов Узбекистана — Самарканд. Это настоящий город-музей. Многочисленные памятники архитектуры и уникальные строения, сохранившиеся до наших дней, служат неоспоримым доказательством мастерства древних строителей и зодчих.

Архитектурный ансамбль центральной площади Регистан, величественный Гур-Эмир, мавзолей пророка Даниила — это лишь немногие примеры уникальной работы древних мастеров, которым удалось сочетать монументальность архитектурных форм с легкостью архитектурных линий и богатым восточным декором фасадов зданий и внутренних помещений.

Бухара

Второй город, с которым вы познакомитесь в этом туре, с красавицей Бухарой, которую также называют священной Бухарой. На протяжении многих веков она была основным центром просвещения и религии на древнем Востоке. Бухара славится своими древними архитектурными сооружениями, историческими комплексами. Вы посетите мавзолеи Саманидов и Чашма Аюб, мечеть, минарет Калян, крепость Арк и многие другие уникальные сооружения. Вы сможете оценить их величие, грациозность и красоту.

На протяжении всего тура наш гид расскажет вам о каждом памятнике, о каждой увиденной достопримечательности. Ведь каждое здание и каждая улочка этих древних городов таит в себе тайны и секреты прошлого. Вы услышите многочисленные истории и легенды, передающиеся из поколения в поколение.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: