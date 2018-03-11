Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре

Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас

Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас из современного мегаполиса в умиротворенную тишину Бухары и Самарканда, в сказочный мир городов, считавшихся «эдемом» древнего Востока.

Вы познакомитесь с историей возникновения этих городов, которые являлись сосредоточением древних науки и культуры в Средней Азии.
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Регистан
  • Гур-Эмир
  • Мавзолей пророка Даниила
  • Торговые купола
  • Минарет Калян
  • Мечеть Калян и медресе Мири-Араб
  • Медресе Улугбека
  • Крепость Арк
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Мавзолей Саманидов
  • Мавзолей Чашма-Аюб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас из современного мегаполиса в умиротворенную тишину Бухары и Самарканда, в сказочный мир городов, считавшихся «эдемом» древнего Востока.
Вы познакомитесь с историей возникновения этих городов, которые являлись сосредоточением древних науки и культуры в Средней Азии.

Самарканд

Один из древнейших городов Узбекистана — Самарканд. Это настоящий город-музей. Многочисленные памятники архитектуры и уникальные строения, сохранившиеся до наших дней, служат неоспоримым доказательством мастерства древних строителей и зодчих.
Архитектурный ансамбль центральной площади Регистан, величественный Гур-Эмир, мавзолей пророка Даниила — это лишь немногие примеры уникальной работы древних мастеров, которым удалось сочетать монументальность архитектурных форм с легкостью архитектурных линий и богатым восточным декором фасадов зданий и внутренних помещений.

Бухара

Второй город, с которым вы познакомитесь в этом туре, с красавицей Бухарой, которую также называют священной Бухарой. На протяжении многих веков она была основным центром просвещения и религии на древнем Востоке. Бухара славится своими древними архитектурными сооружениями, историческими комплексами. Вы посетите мавзолеи Саманидов и Чашма Аюб, мечеть, минарет Калян, крепость Арк и многие другие уникальные сооружения. Вы сможете оценить их величие, грациозность и красоту.
На протяжении всего тура наш гид расскажет вам о каждом памятнике, о каждой увиденной достопримечательности. Ведь каждое здание и каждая улочка этих древних городов таит в себе тайны и секреты прошлого. Вы услышите многочисленные истории и легенды, передающиеся из поколения в поколение.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • питание,
  • проживание,
  • транспортные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Проживание
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
ваш отель в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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