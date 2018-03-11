Что вас ждет
Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас из современного мегаполиса в умиротворенную тишину Бухары и Самарканда, в сказочный мир городов, считавшихся «эдемом» древнего Востока.
Вы познакомитесь с историей возникновения этих городов, которые являлись сосредоточением древних науки и культуры в Средней Азии.
Самарканд
Один из древнейших городов Узбекистана — Самарканд. Это настоящий город-музей. Многочисленные памятники архитектуры и уникальные строения, сохранившиеся до наших дней, служат неоспоримым доказательством мастерства древних строителей и зодчих.
Архитектурный ансамбль центральной площади Регистан, величественный Гур-Эмир, мавзолей пророка Даниила — это лишь немногие примеры уникальной работы древних мастеров, которым удалось сочетать монументальность архитектурных форм с легкостью архитектурных линий и богатым восточным декором фасадов зданий и внутренних помещений.
Бухара
Второй город, с которым вы познакомитесь в этом туре, с красавицей Бухарой, которую также называют священной Бухарой. На протяжении многих веков она была основным центром просвещения и религии на древнем Востоке. Бухара славится своими древними архитектурными сооружениями, историческими комплексами. Вы посетите мавзолеи Саманидов и Чашма Аюб, мечеть, минарет Калян, крепость Арк и многие другие уникальные сооружения. Вы сможете оценить их величие, грациозность и красоту.
На протяжении всего тура наш гид расскажет вам о каждом памятнике, о каждой увиденной достопримечательности. Ведь каждое здание и каждая улочка этих древних городов таит в себе тайны и секреты прошлого. Вы услышите многочисленные истории и легенды, передающиеся из поколения в поколение.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты,
- питание,
- проживание,
- транспортные расходы.