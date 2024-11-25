Самаркандские истории: вечерняя обзорная экскурсия

Путешествие в сердце древнего Самарканда. Откройте для себя его архитектурные шедевры и узнайте о роли города в истории. Вечерняя прогулка запомнится надолго
Самарканд - это музей под открытым небом, где каждый уголок дышит историей.

На вечерней экскурсии вы посетите некрополь Шахи-Зинда, узнаете о его значении в религии и искусстве. Прогуляетесь по Сиабскому базару, чтобы почувствовать атмосферу восточной торговли.

Величественная мечеть Биби-Ханым и сияющий Регистан откроют перед вами архитектурные тайны эпохи Тимуридов. Завершит экскурсию посещение мавзолея Гур-Эмир, где покоится великий завоеватель
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🕌 Архитектурные шедевры Тимуридов
  • 🛍️ Восточный колорит Сиабского базара
  • 🌌 Вечерняя атмосфера города
  • 📜 Достоверные исторические факты
Самаркандские истории: вечерняя обзорная экскурсия
Самаркандские истории: вечерняя обзорная экскурсия
Самаркандские истории: вечерняя обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 16:00

Что можно увидеть

  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Сиабский базар
  • Соборная мечеть Биби-Ханым
  • Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир

Описание экскурсии

  • Некрополь Шахи-Зинда. Осмотрим комплекс мавзолеев 11-19 вв., украшенных яркими восточными орнаментами. И поговорим о том, как в этом знаковом месте пересекается история, религия и искусство
  • Сиабский базар 14 века. Перед закрытием успеем посетить исторический рынок, построенный ещё при Амире Тимуре. Богатый выбор фруктов, специй, ремесленных изделий — вы познакомитесь с традиционной продукцией, при желании попробуете местные деликатесы. Узнаете о торговой жизни и повседневной культуре города
  • Соборная мечеть Биби-Ханым. Изучим архитектурный комплекс, созданный Тамерланом на рубеже 14-15 вв. Сегодня это одна из крупнейших мечетей в Средней Азии
  • Сияющий Регистан. Вы увидите три знаменитых медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Раскроете архитектурные особенности каждого памятника. И полюбуетесь мозаикой на их фасадах
  • Мавзолей Гур-Эмир. В завершение мы расскажем об усыпальнице, ставшей последним пристанищем великого завоевателя и его потомков

На экскурсии вы узнаете:

  • О роли города в Великом Шёлковом пути
  • Историческом значении и культурном влиянии Самарканда
  • Архитектурном своеобразии эпохи Тимуридов
  • Символике арабской каллиграфии, которой покрыты стены всех медресе, мавзолеев и мечетей
  • Достижениях правителя Улугбека (внука Тамерлана) в астрономии
  • Жизни города после того, как пало государство, построенное Амиром Тимуром

Организационные детали

  • Мы будем посещать мавзолеи, мечети и медресе, поэтому рекомендуется одеваться скромно и уважительно
  • Дополнительные расходы опциональны: билеты в комплексы ~ 12$ за человека, детям до 8 лет вход бесплатный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У некрополя Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
25 ноя 2024
Тимур очень хорошо провёл экскурсию. Знает много интересных фактов и готов ответить на любые вопросы.
Хорошо ориентируется в исторических местах, хронологии событий. Тимур мог дать рекомендации хороших мест для посещения и где вкусно поесть в ресторанах национальной кухни. Рекомендую Тимура как хорошего гида.

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