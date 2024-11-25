Самарканд - это музей под открытым небом, где каждый уголок дышит историей.
На вечерней экскурсии вы посетите некрополь Шахи-Зинда, узнаете о его значении в религии и искусстве. Прогуляетесь по Сиабскому базару, чтобы почувствовать атмосферу восточной торговли.
Величественная мечеть Биби-Ханым и сияющий Регистан откроют перед вами архитектурные тайны эпохи Тимуридов. Завершит экскурсию посещение мавзолея Гур-Эмир, где покоится великий завоеватель
На вечерней экскурсии вы посетите некрополь Шахи-Зинда, узнаете о его значении в религии и искусстве. Прогуляетесь по Сиабскому базару, чтобы почувствовать атмосферу восточной торговли.
Величественная мечеть Биби-Ханым и сияющий Регистан откроют перед вами архитектурные тайны эпохи Тимуридов. Завершит экскурсию посещение мавзолея Гур-Эмир, где покоится великий завоеватель
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
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Что можно увидеть
- Некрополь Шахи-Зинда
- Сиабский базар
- Соборная мечеть Биби-Ханым
- Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
Описание экскурсии
- Некрополь Шахи-Зинда. Осмотрим комплекс мавзолеев 11-19 вв., украшенных яркими восточными орнаментами. И поговорим о том, как в этом знаковом месте пересекается история, религия и искусство
- Сиабский базар 14 века. Перед закрытием успеем посетить исторический рынок, построенный ещё при Амире Тимуре. Богатый выбор фруктов, специй, ремесленных изделий — вы познакомитесь с традиционной продукцией, при желании попробуете местные деликатесы. Узнаете о торговой жизни и повседневной культуре города
- Соборная мечеть Биби-Ханым. Изучим архитектурный комплекс, созданный Тамерланом на рубеже 14-15 вв. Сегодня это одна из крупнейших мечетей в Средней Азии
- Сияющий Регистан. Вы увидите три знаменитых медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Раскроете архитектурные особенности каждого памятника. И полюбуетесь мозаикой на их фасадах
- Мавзолей Гур-Эмир. В завершение мы расскажем об усыпальнице, ставшей последним пристанищем великого завоевателя и его потомков
На экскурсии вы узнаете:
- О роли города в Великом Шёлковом пути
- Историческом значении и культурном влиянии Самарканда
- Архитектурном своеобразии эпохи Тимуридов
- Символике арабской каллиграфии, которой покрыты стены всех медресе, мавзолеев и мечетей
- Достижениях правителя Улугбека (внука Тамерлана) в астрономии
- Жизни города после того, как пало государство, построенное Амиром Тимуром
Организационные детали
- Мы будем посещать мавзолеи, мечети и медресе, поэтому рекомендуется одеваться скромно и уважительно
- Дополнительные расходы опциональны: билеты в комплексы ~ 12$ за человека, детям до 8 лет вход бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У некрополя Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Самарканде
Доброго времени суток! Меня зовут Тимур, и я родился в удивительном городе Самарканде. Имею высшее образование в области экскурсионной и переводческой деятельности, что позволяет мне качественно общаться с гостями наЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
25 ноя 2024
Тимур очень хорошо провёл экскурсию. Знает много интересных фактов и готов ответить на любые вопросы.
Хорошо ориентируется в исторических местах, хронологии событий. Тимур мог дать рекомендации хороших мест для посещения и где вкусно поесть в ресторанах национальной кухни. Рекомендую Тимура как хорошего гида.
Хорошо ориентируется в исторических местах, хронологии событий. Тимур мог дать рекомендации хороших мест для посещения и где вкусно поесть в ресторанах национальной кухни. Рекомендую Тимура как хорошего гида.
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