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разных языках. В сфере туризма с 2021 года. Работаю с командой увлечённых гидов. Каждая экскурсия для нас — не просто работа, а возможность делиться своей страстью к культуре, истории и традициям края. Мы с радостью открываем для путешественников скрытые жемчужины Самарканда, рассказывая интересные истории о его памятниках и жителях. Наша цель — сделать каждое посещение незабываемым и познавательным, чтобы вы унесли с собой не только яркие впечатления, но и глубокое понимание нашего богатого наследия. Будем рады встретиться с вами и показать наш чудесный город!