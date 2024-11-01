Восток — это древняя история и свои собственные, особенные вкусы.
Мы убеждены, что в Самарканде нужно не только любоваться архитектурой, но и пробовать еду: самсу, шашлыки, манты… У всех этих блюд, как и у достопримечательностей, которые мы исследуем, есть свои секреты — вы их услышите. Уютные старые улочки, главная площадь с мечетями и медресе и местная гастрономия — наш план!
Мы убеждены, что в Самарканде нужно не только любоваться архитектурой, но и пробовать еду: самсу, шашлыки, манты… У всех этих блюд, как и у достопримечательностей, которые мы исследуем, есть свои секреты — вы их услышите. Уютные старые улочки, главная площадь с мечетями и медресе и местная гастрономия — наш план!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
- Начнём утро с настоящего узбекского завтрака — горячей лепёшки с каймаком, которую готовят уже не одно столетие на древнем базаре Сиаб. Пробудим свои вкусовые рецепторы и погуляем по старинным улицам c уютными махаллями (кварталами), где каждый уголок пропитан историей.
- Исследуем комплекс Шахт-Зинда и мечеть Биби-Ханум, пройдёмся по улочкам, где когда-то жила еврейская община, и попробуем настоящий компот из урюка — вкусный напиток, который готовят местные жители в домашних условиях и выставляют на продажу прямо на улице у дома
- Посетим площадь Регистан и Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана
- На обед отправимся на гастрономическую улицу, где каждое блюдо — настоящее произведение искусства. Отведаем горячую самсу из тандыра, попробуем ароматные шашлыки, насладимся вкусом мантов и раскроем секреты и технологии приготовления этих блюд.
В течение всего гастропутешествия гид будет делиться удивительными фактами и историями, чтобы вы не только попробовали Самарканд на вкус, но и узнали о его прошлом и настоящем.
Организационные детали
- Трансфер в течение на микроавтобусе
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на достопримечательности ($15-20 за чел.) и питание (около $20 за чел.)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 09:00, в пятницу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На базаре Сиаб
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00, в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лайло — Организатор в Самарканде
Провёл экскурсии для 294 туристов
Всем привет! Меня зовут Лайло, я организатор иммерсивных экскурсий по Самарканду. Приглашаю вас познакомиться с нашим старинным городом в необычном формате.Задать вопрос
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