Приглашаем вас открыть для себя великолепный Самарканд — сердце Великого Шелкового пути! Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии и погрузитесь в мир легендарного города, где каждый камень хранит в себе тысячелетнюю историю. Что вы увидите:• Регистан — площадь в центре Самарканда. «Регистаном» называли главные площади в городах среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным Регистаном благодаря расположенному на ней знаменитму архитектурному ансамблю XV-XVII веков • Мавзолей Гур-Амир — в переводе означает «могила повелителя» (эмира), был возведен в 1403 году.

Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры в Самарканде, ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати Мавзолеев последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV-X веков.

Мечеть Биби-Ханум — грандиозная соборная мечеть Тамерлана архитектурный памятник 1399-1404 годов.

• Обсерватория Улугбека — одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья построенная Улугбеком на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424-1428 годах. Важная информация:

Возьмите с собой солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, воду и головной убор.