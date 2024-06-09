Откройте для себя великолепный Самарканд — сердце Великого Шелкового пути.
Посетите легендарный Регистан, увенчанный великолепными медресе, и погрузитесь в историю в мавзолее Гур-Амир, где почивает великий Тамерлан.
Восхититесь мозаиками некрополя Шахи-Зинда и исследуйте Обсерваторию Улугбека, одно из чудес средневековой науки.
Посетите легендарный Регистан, увенчанный великолепными медресе, и погрузитесь в историю в мавзолее Гур-Амир, где почивает великий Тамерлан.
Восхититесь мозаиками некрополя Шахи-Зинда и исследуйте Обсерваторию Улугбека, одно из чудес средневековой науки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Ансамбль Регистан (65тыс сумм)
- Мавзолей Гур-Амир (40тыс сумм)
- Некрополь Шахи-Зинда (50тыс сумм)
- Мечеть Биби Ханум (40тыс сумм)
- Бумажная фабрика (15тыс сумм)
- Обсерватория (40 тыс сумм)
Описание экскурсии
Приглашаем вас открыть для себя великолепный Самарканд — сердце Великого Шелкового пути! Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии и погрузитесь в мир легендарного города, где каждый камень хранит в себе тысячелетнюю историю. Что вы увидите:• Регистан — площадь в центре Самарканда. «Регистаном» называли главные площади в городах среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным Регистаном благодаря расположенному на ней знаменитму архитектурному ансамблю XV-XVII веков • Мавзолей Гур-Амир — в переводе означает «могила повелителя» (эмира), был возведен в 1403 году.
- Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры в Самарканде, ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати Мавзолеев последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV-X веков.
- Мечеть Биби-Ханум — грандиозная соборная мечеть Тамерлана архитектурный памятник 1399-1404 годов.
• Обсерватория Улугбека — одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья построенная Улугбеком на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424-1428 годах. Важная информация:
Возьмите с собой солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, воду и головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Регистан (65тыс сумм)
- Мавзолей Гур-Амир (40тыс сумм)
- Некрополь Шахи-Зинда (50тыс сумм)
- Мечеть Биби Ханум (40тыс сумм)
- Бумажная фабрика (15тыс сумм)
- Обсерватория (40 тыс сумм)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договоренности Бумажная Фабрика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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