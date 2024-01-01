Узбекская свадьба в ресторане
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Заглянуть на вечер к молодожёнам и познакомиться с восточными традициями свадебного пиршества

Узбекская свадьба — красочное и пышное событие с огромным количеством гостей, к которому семьи готовятся с рождения ребёнка: копят деньги и собирают приданое. Мероприятие это сопровождается обрядами, и застолье — конечно, одна из его главных частей. Мы застанем банкет в самом разгаре. В ресторане вы воочию познакомитесь с традициями торжества и отведаете праздничные узбекские блюда.
Узбекская свадьба в ресторане
Узбекская свадьба в ресторане
Узбекская свадьба в ресторане
Узбекская свадьба в ресторане
Узбекская свадьба в ресторане
Узбекская свадьба в ресторане
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

💞 По предварительной договорённости с молодожёнами мы отправимся в один из ресторанов. Для вас будет накрыт отдельный стол с блюдами, фруктами и сладостями, которые подаются на свадьбах.
💞 Вы увидите, с каким размахом отмечается это событие и сколько людей приходит поздравить жениха и невесту. Посмотрите яркие узбекские танцы и при желании поучаствуете в них вместе со всеми.
💞 Я расскажу, как проходит вся свадьба целиком и сколько она длится. Что происходит в домах жениха и невесты, какие необходимые ритуалы выполняются, как поздравляют молодых, какие дарят подарки и многое другое.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в отеле, проводим в ресторан и будем с вами на банкете
  • Буду лично я или мой коллега
  • В стоимость включено участие в застолье и сопровождение гида. Обязательных дополнительных расходов нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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