Заглянуть на вечер к молодожёнам и познакомиться с восточными традициями свадебного пиршества
Узбекская свадьба — красочное и пышное событие с огромным количеством гостей, к которому семьи готовятся с рождения ребёнка: копят деньги и собирают приданое. Мероприятие это сопровождается обрядами, и застолье — конечно, одна из его главных частей. Мы застанем банкет в самом разгаре. В ресторане вы воочию познакомитесь с традициями торжества и отведаете праздничные узбекские блюда.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
💞 По предварительной договорённости с молодожёнами мы отправимся в один из ресторанов. Для вас будет накрыт отдельный стол с блюдами, фруктами и сладостями, которые подаются на свадьбах.
💞 Вы увидите, с каким размахом отмечается это событие и сколько людей приходит поздравить жениха и невесту. Посмотрите яркие узбекские танцы и при желании поучаствуете в них вместе со всеми.
💞 Я расскажу, как проходит вся свадьба целиком и сколько она длится. Что происходит в домах жениха и невесты, какие необходимые ритуалы выполняются, как поздравляют молодых, какие дарят подарки и многое другое.
Организационные детали
- Мы встретим вас в отеле, проводим в ресторан и будем с вами на банкете
- Буду лично я или мой коллега
- В стоимость включено участие в застолье и сопровождение гида. Обязательных дополнительных расходов нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 483 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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