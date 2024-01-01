Узбекская свадьба — красочное и пышное событие с огромным количеством гостей, к которому семьи готовятся с рождения ребёнка: копят деньги и собирают приданое. Мероприятие это сопровождается обрядами, и застолье — конечно, одна из его главных частей. Мы застанем банкет в самом разгаре. В ресторане вы воочию познакомитесь с традициями торжества и отведаете праздничные узбекские блюда.

Описание

Что вас ожидает

💞 По предварительной договорённости с молодожёнами мы отправимся в один из ресторанов. Для вас будет накрыт отдельный стол с блюдами, фруктами и сладостями, которые подаются на свадьбах.

💞 Вы увидите, с каким размахом отмечается это событие и сколько людей приходит поздравить жениха и невесту. Посмотрите яркие узбекские танцы и при желании поучаствуете в них вместе со всеми.

💞 Я расскажу, как проходит вся свадьба целиком и сколько она длится. Что происходит в домах жениха и невесты, какие необходимые ритуалы выполняются, как поздравляют молодых, какие дарят подарки и многое другое.

Организационные детали