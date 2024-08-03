Приглашаем вас на экскурсию по гостеприимному Самарканду, где за 5 часов вы посетите знаковые достопримечательности, прогуляетесь по колоритному базару и попробуете традиционный узбекский плов. Наш гид расскажет увлекательные истории и сделает для вас отличные фотографии на память.
Откройте для себя наследие одного из древнейших городов планеты, важного пункта Великого шелкового пути и центра науки средневекового Востока!
Откройте для себя наследие одного из древнейших городов планеты, важного пункта Великого шелкового пути и центра науки средневекового Востока!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Знаковые достопримечательности и правильный узбекский плов
Самарканд — город, где с радушием принимают гостей, рассказывают истории, угощают местными блюдами и влюбляют в Узбекистан! Всего за 5 часов вы посетите самые известные места, прогуляетесь по колоритному базару, попробуете традиционный плов. А наш гид сделает для вас отличные фотографии на память о путешествии.
Наследие Самарканда
Наш город — один из древнейших на планете, на протяжении двух тысяч лет он был важнейшим пунктом Великого шелкового пути и, к тому же, являлся одним из наиболее влиятельных центров науки средневекового Востока. Что вас ждет:• Вы посетите «гробницу повелителя» — Гур-Эмир, где находятся захоронения Тамерлана и его ближайших родственников. Услышите самые известные легенды мавзолея, ставшего прототипом Тадж-Махала, и разберетесь в принципах традиционной среднеазиатской архитектуры. Прекрасный образец средневекового зодчества. Ребристый купол и стены склепа сплошь покрыты мозаикой из светло- и тёмноголубых кирпичей, позолотой и росписями. А рельефные розетки на куполе имитируют звёздное небо.
- Площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса.
- Соборная мечеть Биби-ханым была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.
- Сиабский рынок — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.
Некрополь Шахи-Зинда — потрясающий памятник раннесредневековой архитектуры! Куда не посмотришь — везде отличный ракурс для фото. Мы с вами прогуляемся по центральной улице, заглянем в мавзолеи. Гид расскажет, какие царственные особы и представители знати покоятся здесь. Важная информация:.
Некрополь Шахи-Зинда — потрясающий памятник раннесредневековой архитектуры! Куда не посмотришь — везде отличный ракурс для фото. Мы с вами прогуляемся по центральной улице, заглянем в мавзолеи. Гид расскажет, какие царственные особы и представители знати покоятся здесь. Важная информация:.
• Некрополь Шахи-Зинда — потрясающий памятник раннесредневековой архитектуры! Куда не посмотришь — везде отличный ракурс для фото. Мы с вами прогуляемся по центральной улице, заглянем в мавзолеи. Гид расскажет, какие царственные особы и представители знати покоятся здесь. Важная информация:
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1-10 человек.
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии (Общая стоимость составляет 12$ с человека).
- По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 50$, микроавтобус (до 8 человек) - 70$.
- После окончания программы мы отправим вам через Airdrop или мессенджер фото с экскурсии, которые будут сделаны на хороший IPhone.
- Мы всегда можем подкорректировать маршрут и сделать небольшой перерыв (по желанию).
Ежедневно по договоренности
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$35
|Билет для детей от 7 до 14
|$18
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-ханым
- Сиабский базар
- Комплекс Шахи-Зинда
Что включено
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1-10 человек
- После окончания программы мы отправим вам через Airdrop или мессенджер фото с экскурсии, которые будут сделаны на хороший IPhone.
- Мы всегда можем подкорректировать маршрут и сделать небольшой перерыв (по желанию)
Что не входит в цену
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии (Общая стоимость билетов составляет 12$ с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир https://maps. app. goo. gl/A7vtKgk4
Завершение: Некрополь Шахи-Зинда https://maps. app. goo. gl/YpCWaSebhUFXoL2bA?g-st=in
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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