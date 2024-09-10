Один день проведёте, путешествуя по пустыне, и
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: авиакомпании иногда меняют время вылета. Если не получилось найти подходящие по времени рейсы, обратитесь к организатору за помощью с подбором билетов.
Рекомендованные рейсы авиакомпании «ЮТэйр»:
- 10 сентября 2024 года, Москва (Внуково) – Самарканд, вылет в 09:20, прилёт в 15:20;
- 14 сентября 2024 года, Ташкент — Москва (Внуково), вылет в 18:30, прилёт в 20:55.
Проживание. Двухместное размещение в отелях: «Гур-Эмир» (Самарканд, первая ночь), Boutique Safiya (Бухара, третья ночь), Old Tashkent (Ташкент, четвёртая ночь). Вторую ночь мы проведём в юрточном лагере «Сафари» с удобствами на улице. Размещение в юртах по 4-5 человек, полотенца и фен не предоставляются.
Питание. В стоимость тура включены: в отелях — завтраки; в юрточном лагере — обед, ужин и завтрак. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения пообедаем в аутентичном кафе и отправимся знакомиться с Самаркандом.
Этот удивительный город входит в число древнейших в мире. Более двух тысячелетий он являлся ключевым пунктом Великого Шёлкового пути и важным научным центром средневекового Востока. А в 14 веке наступил период его наивысшего развития, когда Самарканд был столицей империи Тамерлана и обзавёлся большинством своих архитектурных шедевров.
Мы полюбуемся визитной карточкой и самым узнаваемым местом города — площадью Регистан. Осмотрим шедевр персидского зодчества — мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и некоторые члены его семьи. Увидим соборную мечеть Биби-Ханум и послушаем народные легенды о её строительстве.
Юрточный лагерь в пустыне, прогулка к озеру
После завтрака нас ждёт удивительное приключение — путешествие вглубь пустыни. Мы повторим путь древних купцов шёлком и специями, двигаясь по старым торговым дорогам.
Доберёмся к юрточному лагерю, где сегодня останемся ночевать. Прогуляемся к солёному озеру Айдаркуль, расположенному поблизости. Здесь вы сможете позагорать или искупаться.
По возвращении в лагерь у вас будет возможность погрузиться в жизнь кочевников, а также покататься на верблюдах (за доплату). После ужина соберёмся у костра и послушаем традиционные песни.
Мастер-класс по керамике, переезд в Бухару
Утром позавтракаем и отправимся дальше. Преодолеем Нуратинский горный хребет и по пути сделаем несколько остановок, чтобы рассмотреть древние петроглифы и аулы, пообедать в кафе.
Возьмём ещё одну паузу и заглянем в гости к семье потомственных гончаров. Нам расскажут об этом старинном искусстве и дадут мастер-класс по изготовлению керамики.
Вечером прибудем в Бухару. После размещения в отеле пойдём гулять по ночному городу, изучим уютные кафе и интересные магазинчики.
Бухара: площадь Ляби-Хауз, медресе, архитектурные ансамбли, крепость Арк, кулинарный мастер-класс
Утром, пока ещё не наступил дневной зной, поближе познакомимся с Бухарой. Она входит в число древнейших городов Центральной Азии и когда-то являлась столицей Бухарского царства. В Средневековье тут был центр науки, культуры и мусульманской теологии всего Среднего и Ближнего Востока. А сейчас здесь можно отыскать уникальные архитектурные памятники всех исторических эпох, начиная с 9 века.
Мы прогуляемся по площади Ляби-Хауз, осмотрим медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, ансамбли Калян и Боло-Хауз, крепость Арк. Затем пройдём мастер-класс по приготовлению плова и пообедаем. Оставим немного свободного времени на приобретение сувениров.
Во второй половине дня поедем к ж. -д. вокзалу и на скоростном поезде доберёмся в Ташкент. По прибытии в современную столицу Узбекистана разместимся в отеле и устроим променад по вечерним улицам.
Ташкент: площадь Независимости, сквер Амира Тимура, монумент Мужества, базар Чорсу
Позавтракав, отправимся на экскурсию по Ташкенту. Узнаем историю города, пройдёмся по площади Независимости и скверу Амира Тимура, осмотрим телевышку и монумент Мужества. Закончим прогулку на знаменитом базаре Чорсу, где можно приобрести вкусные сувениры для близких и пообедать в центре плова.
Далее — несколько часов свободного времени. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие по Узбекистану завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Самарканда и до аэропорта Ташкента
- Трансферы по маршруту на комфортном транспорте с кондиционером
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки, один обед и один ужин
- Билет на скоростной поезд из Бухары в Ташкент
- Кулинарный мастер-класс
- Мастер-класс по керамике
Что не входит в цену
- Билеты в Самарканд и из Ташкента
- Обеды и ужины вне программы