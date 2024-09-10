Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы

Остановиться в юрте кочевника, поучиться приготовлению плова и гончарному мастерству
Отправляемся в увлекательное приключение по стране из восточной сказки — колоритному Узбекистану! Вы изучите богатое архитектурное наследие трёх городов — Самарканда, Бухары и Ташкента.

Один день проведёте, путешествуя по пустыне, и
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приобщитесь к кочевой культуре, слушая традиционные песни у костра и ночуя в юрте.

В программу также включены два мастер-класса: под руководством семьи потомственных гончаров вы сделаете керамическое изделие, а узбекские повара покажут вам, как правильно готовить вкуснейший плов.

Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: авиакомпании иногда меняют время вылета. Если не получилось найти подходящие по времени рейсы, обратитесь к организатору за помощью с подбором билетов.
Рекомендованные рейсы авиакомпании «ЮТэйр»:
- 10 сентября 2024 года, Москва (Внуково) – Самарканд, вылет в 09:20, прилёт в 15:20;
- 14 сентября 2024 года, Ташкент — Москва (Внуково), вылет в 18:30, прилёт в 20:55.

Проживание. Двухместное размещение в отелях: «Гур-Эмир» (Самарканд, первая ночь), Boutique Safiya (Бухара, третья ночь), Old Tashkent (Ташкент, четвёртая ночь). Вторую ночь мы проведём в юрточном лагере «Сафари» с удобствами на улице. Размещение в юртах по 4-5 человек, полотенца и фен не предоставляются.

Питание. В стоимость тура включены: в отелях — завтраки; в юрточном лагере — обед, ужин и завтрак. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения пообедаем в аутентичном кафе и отправимся знакомиться с Самаркандом.

Этот удивительный город входит в число древнейших в мире. Более двух тысячелетий он являлся ключевым пунктом Великого Шёлкового пути и важным научным центром средневекового Востока. А в 14 веке наступил период его наивысшего развития, когда Самарканд был столицей империи Тамерлана и обзавёлся большинством своих архитектурных шедевров.

Мы полюбуемся визитной карточкой и самым узнаваемым местом города — площадью Регистан. Осмотрим шедевр персидского зодчества — мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и некоторые члены его семьи. Увидим соборную мечеть Биби-Ханум и послушаем народные легенды о её строительстве.

Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-ХанумСамарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-ХанумСамарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-ХанумСамарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум
2 день

Юрточный лагерь в пустыне, прогулка к озеру

После завтрака нас ждёт удивительное приключение — путешествие вглубь пустыни. Мы повторим путь древних купцов шёлком и специями, двигаясь по старым торговым дорогам.

Доберёмся к юрточному лагерю, где сегодня останемся ночевать. Прогуляемся к солёному озеру Айдаркуль, расположенному поблизости. Здесь вы сможете позагорать или искупаться.

По возвращении в лагерь у вас будет возможность погрузиться в жизнь кочевников, а также покататься на верблюдах (за доплату). После ужина соберёмся у костра и послушаем традиционные песни.

Юрточный лагерь в пустыне, прогулка к озеруЮрточный лагерь в пустыне, прогулка к озеруЮрточный лагерь в пустыне, прогулка к озеруЮрточный лагерь в пустыне, прогулка к озеру
3 день

Мастер-класс по керамике, переезд в Бухару

Утром позавтракаем и отправимся дальше. Преодолеем Нуратинский горный хребет и по пути сделаем несколько остановок, чтобы рассмотреть древние петроглифы и аулы, пообедать в кафе.

Возьмём ещё одну паузу и заглянем в гости к семье потомственных гончаров. Нам расскажут об этом старинном искусстве и дадут мастер-класс по изготовлению керамики.

Вечером прибудем в Бухару. После размещения в отеле пойдём гулять по ночному городу, изучим уютные кафе и интересные магазинчики.

Мастер-класс по керамике, переезд в БухаруМастер-класс по керамике, переезд в БухаруМастер-класс по керамике, переезд в БухаруМастер-класс по керамике, переезд в Бухару
4 день

Бухара: площадь Ляби-Хауз, медресе, архитектурные ансамбли, крепость Арк, кулинарный мастер-класс

Утром, пока ещё не наступил дневной зной, поближе познакомимся с Бухарой. Она входит в число древнейших городов Центральной Азии и когда-то являлась столицей Бухарского царства. В Средневековье тут был центр науки, культуры и мусульманской теологии всего Среднего и Ближнего Востока. А сейчас здесь можно отыскать уникальные архитектурные памятники всех исторических эпох, начиная с 9 века.

Мы прогуляемся по площади Ляби-Хауз, осмотрим медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, ансамбли Калян и Боло-Хауз, крепость Арк. Затем пройдём мастер-класс по приготовлению плова и пообедаем. Оставим немного свободного времени на приобретение сувениров.

Во второй половине дня поедем к ж. -д. вокзалу и на скоростном поезде доберёмся в Ташкент. По прибытии в современную столицу Узбекистана разместимся в отеле и устроим променад по вечерним улицам.

Бухара: площадь Ляби-Хауз, медресе, архитектурные ансамбли, крепость Арк, кулинарный мастер-классБухара: площадь Ляби-Хауз, медресе, архитектурные ансамбли, крепость Арк, кулинарный мастер-классБухара: площадь Ляби-Хауз, медресе, архитектурные ансамбли, крепость Арк, кулинарный мастер-классБухара: площадь Ляби-Хауз, медресе, архитектурные ансамбли, крепость Арк, кулинарный мастер-класс
5 день

Ташкент: площадь Независимости, сквер Амира Тимура, монумент Мужества, базар Чорсу

Позавтракав, отправимся на экскурсию по Ташкенту. Узнаем историю города, пройдёмся по площади Независимости и скверу Амира Тимура, осмотрим телевышку и монумент Мужества. Закончим прогулку на знаменитом базаре Чорсу, где можно приобрести вкусные сувениры для близких и пообедать в центре плова.

Далее — несколько часов свободного времени. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие по Узбекистану завершено.

Ташкент: площадь Независимости, сквер Амира Тимура, монумент Мужества, базар ЧорсуТашкент: площадь Независимости, сквер Амира Тимура, монумент Мужества, базар ЧорсуТашкент: площадь Независимости, сквер Амира Тимура, монумент Мужества, базар ЧорсуТашкент: площадь Независимости, сквер Амира Тимура, монумент Мужества, базар Чорсу

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Самарканда и до аэропорта Ташкента
  • Трансферы по маршруту на комфортном транспорте с кондиционером
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки, один обед и один ужин
  • Билет на скоростной поезд из Бухары в Ташкент
  • Кулинарный мастер-класс
  • Мастер-класс по керамике
Что не входит в цену
  • Билеты в Самарканд и из Ташкента
  • Обеды и ужины вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 16:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Самарканда

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