Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения пообедаем в аутентичном кафе и отправимся знакомиться с Самаркандом.

Этот удивительный город входит в число древнейших в мире. Более двух тысячелетий он являлся ключевым пунктом Великого Шёлкового пути и важным научным центром средневекового Востока. А в 14 веке наступил период его наивысшего развития, когда Самарканд был столицей империи Тамерлана и обзавёлся большинством своих архитектурных шедевров.

Мы полюбуемся визитной карточкой и самым узнаваемым местом города — площадью Регистан. Осмотрим шедевр персидского зодчества — мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и некоторые члены его семьи. Увидим соборную мечеть Биби-Ханум и послушаем народные легенды о её строительстве.