За один тур вы побываете сразу в 2 древних городах, увидите старинные медресе и грандиозные мечети, погрузитесь в историю и сделаете эффектные снимки на фоне яркой мозаики.Будете бродить по аутентичным

улочкам, где того и гляди пролетит ковёр-самолёт — здесь хочется вспомнить любимые восточные сказки. Вы осмотрите главные достопримечательности Самарканда и Бухары: мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, крепость Арк, мавзолей Шахи-Зинда, площадь Регистан и дворец Ситораи Мохи-Хоса.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.

Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.

Отели, указанные в программе, могут отличаться в зависимости от наличия мест.

Условия отмены:

За 7 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — без штрафа.

За 6-5 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 50% от стоимости тура.

За 4-3 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 75% от стоимости тура.

За 2-0 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 100% от стоимости тура.