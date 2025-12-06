Мои заказы

Выходные под пение муэдзинов: основное и малоизведанное в Самарканде и окрестностях

Увидеть главные локации, посетить «Афрасиаб», бумажную мастерскую и еврейский квартал и испечь хлеб
Покажем вам древний Самарканд, видевший подвиги Тамерлана, открытия Улугбека и караваны Шёлкового пути. Под голоса муэдзинов, нараспев призывающих к намазу, вы изучите символы узбекской жемчужины.

Расшифруете каллиграфию Гур-Эмира, осмотрите медресе и
читать дальше

дворики Регистана, полюбуетесь резьбой и росписями Биби-Ханым, вдохнёте ароматы специй Сиаба, услышите о знати Шахи-Зинда.

Побываете и там, куда не столь часто наведываются гости: в средневековой обсерватории, музее «Афрасиаб», еврейском квартале, на вершине минарета и у могилы библейского пророка.

А также понаблюдаете за производством бумаги и научитесь печь гала осиё-нон — традиционные лепёшки, заменяющие хлеб.

Выходные под пение муэдзинов: основное и малоизведанное в Самарканде и окрестностях
Выходные под пение муэдзинов: основное и малоизведанное в Самарканде и окрестностях
Выходные под пение муэдзинов: основное и малоизведанное в Самарканде и окрестностях
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Все символы исторического центра

Сегодня мы познакомим вас с визитными карточками Самарканда. В усыпальнице Тамерлана — мавзолее Гур-Эмир — вы расшифруете символику изразцов и каллиграфии. На площади Регистан осмотрите знаменитые медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари, заглянете в скрытые внутренние дворики и подниметесь на минарет, куда нечасто пускают гостей.

Полюбуетесь богато украшенной керамикой, мрамором, резьбой и росписями мечетью Биби-Ханым. Обед запланирован в исторической чайхане с вкуснейшим пловом. Затем на Сиабском базаре вы погрузитесь в непередаваемую атмосферу восточного рынка, попробуете редкие специи и сухофрукты и пообщаетесь с торговцами. В финале дня услышите о караханидской и тимуридской знати, похороненной в некрополе Шахи-Зинда.

Все символы исторического центраВсе символы исторического центраВсе символы исторического центраВсе символы исторического центра
2 день

Окрестности и малоизвестный Самарканд

Продолжим исследовать древний Самарканд, но уже в его окрестностях и малоизвестных локациях. В обсерватории Улугбека вы прикоснётесь к астрономическому наследию великого учёного. В музее «Афрасиаб» увидите древнее городище и перенесётесь в прошлое на века — в доисламский период. В мастерской Конигила понаблюдаете за производством бумаги.

Поговорите о ветхозаветном пророке Данииле, упокоенном в мавзолее Ходжа Дониёр, и пройдёте по еврейскому кварталу. Завершит наш экскурс в историю и культуру кулинарный мастер-класс по приготовлению гала осиё-нон — традиционных лепёшек.

Окрестности и малоизвестный СамаркандОкрестности и малоизвестный СамаркандОкрестности и малоизвестный СамаркандОкрестности и малоизвестный Самарканд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Кулинарный мастер-класс, вода
Что не входит в цену
  • Билеты в Самарканд и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Стоимость тура для группы из 4-6 участников - $414
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Самарканде, до 9:00
Завершение: Место вашего проживания в Самарканде, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохсанам
Шохсанам — ваша команда гидов в Самарканде
Приветствую вас! Мы команда гидов в Самарканде, и очень рады познакомить вас с этим удивительным городом. Мы гордимся тем, что можем рассказать вам о богатой истории Узбекистана. Вы узнаете о
читать дальше

великих правителях, которые правили здесь веками, о их подвигах и достижениях, о великолепных архитектурных шедеврах, которые украшают города, и о том, как они свидетельствуют о культурном наследии нашей страны. Узбекистан — удивительный край, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы полюбили его, как и мы. Добро пожаловать!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Самарканда

Похожие туры из Самарканда

Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
5 дней
-
10%
1 отзыв
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$504$559 за человека
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
На машине
5 дней
11 отзывов
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
18 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$490 за человека
Экспресс-тур по знаковым локациям Самарканда в мини-группе
На машине
4 дня
Экспресс-тур по знаковым локациям Самарканда в мини-группе
Побывать на фабрике шёлковой бумаги, попробовать плов и осмотреть ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00 (рейс SU1984)
21 ноя в 06:00
28 ноя в 06:00
$550 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Самарканде
Все туры из Самарканда