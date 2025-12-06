Сегодня мы познакомим вас с визитными карточками Самарканда. В усыпальнице Тамерлана — мавзолее Гур-Эмир — вы расшифруете символику изразцов и каллиграфии. На площади Регистан осмотрите знаменитые медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари, заглянете в скрытые внутренние дворики и подниметесь на минарет, куда нечасто пускают гостей.

Полюбуетесь богато украшенной керамикой, мрамором, резьбой и росписями мечетью Биби-Ханым. Обед запланирован в исторической чайхане с вкуснейшим пловом. Затем на Сиабском базаре вы погрузитесь в непередаваемую атмосферу восточного рынка, попробуете редкие специи и сухофрукты и пообщаетесь с торговцами. В финале дня услышите о караханидской и тимуридской знати, похороненной в некрополе Шахи-Зинда.