Сегодня мы познакомим вас с визитными карточками Самарканда. В усыпальнице Тамерлана — мавзолее Гур-Эмир — вы расшифруете символику изразцов и каллиграфии. На площади Регистан осмотрите знаменитые медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари, заглянете в скрытые внутренние дворики и подниметесь на минарет, куда нечасто пускают гостей.
Полюбуетесь богато украшенной керамикой, мрамором, резьбой и росписями мечетью Биби-Ханым. Обед запланирован в исторической чайхане с вкуснейшим пловом. Затем на Сиабском базаре вы погрузитесь в непередаваемую атмосферу восточного рынка, попробуете редкие специи и сухофрукты и пообщаетесь с торговцами. В финале дня услышите о караханидской и тимуридской знати, похороненной в некрополе Шахи-Зинда.
2 день
Окрестности и малоизвестный Самарканд
Продолжим исследовать древний Самарканд, но уже в его окрестностях и малоизвестных локациях. В обсерватории Улугбека вы прикоснётесь к астрономическому наследию великого учёного. В музее «Афрасиаб» увидите древнее городище и перенесётесь в прошлое на века — в доисламский период. В мастерской Конигила понаблюдаете за производством бумаги.
Поговорите о ветхозаветном пророке Данииле, упокоенном в мавзолее Ходжа Дониёр, и пройдёте по еврейскому кварталу. Завершит наш экскурс в историю и культуру кулинарный мастер-класс по приготовлению гала осиё-нон — традиционных лепёшек.
Стоимость тура для группы из 4-6 участников - $414
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Самарканде, до 9:00
Завершение: Место вашего проживания в Самарканде, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохсанам — ваша команда гидов в Самарканде
Приветствую вас! Мы команда гидов в Самарканде, и очень рады познакомить вас с этим удивительным городом. Мы гордимся тем, что можем рассказать вам о богатой истории Узбекистана. Вы узнаете о читать дальше
великих правителях, которые правили здесь веками, о их подвигах и достижениях, о великолепных архитектурных шедеврах, которые украшают города, и о том, как они свидетельствуют о культурном наследии нашей страны.
Узбекистан — удивительный край, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы полюбили его, как и мы. Добро пожаловать!