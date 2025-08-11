Новогоднее волшебство Узбекистана: путешествие в Самарканд и Бухару
Полюбоваться мавзолеем Гур-Эмир, исследовать обсерваторию 15 века и увидеть дворец бухарского эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, 14:00, возможно любое время в...
3 янв в 14:00
4 янв в 14:00
$510 за человека
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
Начало: Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договор...
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
85 000 ₽ за человека
Восточное ожерелье: исследуем сокровища Самарканда, Бухары и Хивы
Узнать, как создают шёлковую бумагу, полюбоваться архитектурой медресе и осмотреть крепости
Начало: Аэропорт Самарканда / место вашего проживания в го...
26 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$850 за человека
