Посещение водопадов Ангрена: погрузимся в волшебный мир природы, насладимся красотой водопадов и запечатлим эти моменты в наших воспоминаниях.

Экстремальные развлечения: для тех, кто ищет адреналин и неповторимые ощущения, мы предлагаем пройти экстремальные трассы на Турбазе в Янгиобод.

Ближе к часам 17.00 возвращаемся обратно в «Паприку», где вас будет ждать мастер-класс по дымляме или казан кебабу.

Уважаемые друзья! Мы рады пригласить вас на захватывающее путешествие в мир приключений и кулинарных открытий! Мы отправляемся в удивительный город шахтеров Ангрен и на Турбазу в Янгиобод. Что вас ждет:• Мастер-класс по приготовлению плова: встречаемся в 8 утра в кафе «Паприка», где сможем не только насладиться вкусом изысканного плова, но и научиться его готовить под руководством опытного повара.