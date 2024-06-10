Отправимся в город шахтеров Ангрен. Поучавствуем в двух мастер-классах по плову и казан кебабу.
Посетим турбазу в Янгиобод, где посмотрим на горы, а также по желанию испытаем себя на экстремальных развлечениях турбазы.
Посетим турбазу в Янгиобод, где посмотрим на горы, а также по желанию испытаем себя на экстремальных развлечениях турбазы.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Водопады Ангрена
- Турбаза в Янгиобод
Описание экскурсии
Уважаемые друзья! Мы рады пригласить вас на захватывающее путешествие в мир приключений и кулинарных открытий! Мы отправляемся в удивительный город шахтеров Ангрен и на Турбазу в Янгиобод. Что вас ждет:• Мастер-класс по приготовлению плова: встречаемся в 8 утра в кафе «Паприка», где сможем не только насладиться вкусом изысканного плова, но и научиться его готовить под руководством опытного повара.
- Посещение водопадов Ангрена: погрузимся в волшебный мир природы, насладимся красотой водопадов и запечатлим эти моменты в наших воспоминаниях.
- Экстремальные развлечения: для тех, кто ищет адреналин и неповторимые ощущения, мы предлагаем пройти экстремальные трассы на Турбазе в Янгиобод.
- Ближе к часам 17.00 возвращаемся обратно в «Паприку», где вас будет ждать мастер-класс по дымляме или казан кебабу.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады Ангрена
- Турбаза в Янгиобод
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Трехразовое питание - 35$
- Экстримы
- Виаферата - 23$
- Лестница в небеса - 18$
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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