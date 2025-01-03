Вы также посетите Ангренское озеро, образовавшееся в
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальная архитектура Янгиабада
- 🚶♂️ Прогулка вдоль Ангренского озера
- 🗺️ Исторический перевал Камчик
- 🌄 Потрясающие горные пейзажи
- 🚗 Комфортабельный трансфер с гидом
Что можно увидеть
- Янгиабад
- Ангренское озеро
- Перевал Камчик
Описание экскурсии
Загадочный Янгиабад
Сегодня это полупустой городок, расположенный на высоте 1500 метров и затерянный среди гор. Здесь нет исторических памятников — Янгиабад интересен своей атмосферой, природой и необычной архитектурой. А неподалёку от него есть источник минеральной воды, которая широко реализуется в столице и других городах.
Вы увидите нетрадиционные для Узбекистана двух- и трёхэтажные дома, построенные в немецком стиле — мы расскажем, как они здесь появились. И оцените красоту пейзажей: город окружён тянь-шаньскими хребтами, гранитными скалами и реками.
Ангренское озеро
Далее отправимся в окрестности города Ангрен. В результате землетрясений и оползней, которые заблокировали русло реки, образовалось небольшое, но очень живописное озеро. Вы погуляете вдоль берега и полюбуетесь видами на природный водоём на фоне гор.
Перевал Камчик
Также вы посетите исторический перевал (2268 метров), распложенный на востоке Узбекистана, рядом с границей Киргизии и Таджикистана. Перевал был известен ещё в глубокой древности: он соединял Центральную Азию с Китаем, Ираном и Индией через Великий Шёлковый путь. Вы представите, как по крутой каменистой дороге, следы которой заметны и сейчас, когда-то с трудом пробирались торговые караваны.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном седане и сопровождение гида
- Дополнительные расходы — обед в кафе по пути
- Мы можем провести экскурсию для групп до 14 человек, а также организовать поездку на электрокаре бизнес-класса — детали уточняйте при бронировании
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды