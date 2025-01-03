В 120 км от Ташкента находится Янгиабад, бывший шахтёрский посёлок с уникальной архитектурой в немецком стиле. Город окружён живописными тянь-шаньскими хребтами и гранитными скалами.Вы также посетите Ангренское озеро, образовавшееся в

результате землетрясений и оползней, и перевал Камчик, который когда-то был частью Великого Шёлкового пути. Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание истории и природы, позволяя увидеть нетипичные для региона дома и насладиться потрясающими пейзажами

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Описание экскурсии

Загадочный Янгиабад

Сегодня это полупустой городок, расположенный на высоте 1500 метров и затерянный среди гор. Здесь нет исторических памятников — Янгиабад интересен своей атмосферой, природой и необычной архитектурой. А неподалёку от него есть источник минеральной воды, которая широко реализуется в столице и других городах.

Вы увидите нетрадиционные для Узбекистана двух- и трёхэтажные дома, построенные в немецком стиле — мы расскажем, как они здесь появились. И оцените красоту пейзажей: город окружён тянь-шаньскими хребтами, гранитными скалами и реками.

Ангренское озеро

Далее отправимся в окрестности города Ангрен. В результате землетрясений и оползней, которые заблокировали русло реки, образовалось небольшое, но очень живописное озеро. Вы погуляете вдоль берега и полюбуетесь видами на природный водоём на фоне гор.

Перевал Камчик

Также вы посетите исторический перевал (2268 метров), распложенный на востоке Узбекистана, рядом с границей Киргизии и Таджикистана. Перевал был известен ещё в глубокой древности: он соединял Центральную Азию с Китаем, Ираном и Индией через Великий Шёлковый путь. Вы представите, как по крутой каменистой дороге, следы которой заметны и сейчас, когда-то с трудом пробирались торговые караваны.

Организационные детали