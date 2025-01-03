Затерянный город Янгиабад, Ангренское озеро и перевал Камчик

Погрузитесь в атмосферу почти заброшенного Янгиабада, прогуляйтесь вдоль Ангренского озера и пересеките древний перевал Камчик. Уникальная природа и история
В 120 км от Ташкента находится Янгиабад, бывший шахтёрский посёлок с уникальной архитектурой в немецком стиле. Город окружён живописными тянь-шаньскими хребтами и гранитными скалами.

Вы также посетите Ангренское озеро, образовавшееся в
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результате землетрясений и оползней, и перевал Камчик, который когда-то был частью Великого Шёлкового пути.

Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание истории и природы, позволяя увидеть нетипичные для региона дома и насладиться потрясающими пейзажами

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальная архитектура Янгиабада
  • 🚶‍♂️ Прогулка вдоль Ангренского озера
  • 🗺️ Исторический перевал Камчик
  • 🌄 Потрясающие горные пейзажи
  • 🚗 Комфортабельный трансфер с гидом
Затерянный город Янгиабад, Ангренское озеро и перевал Камчик
Затерянный город Янгиабад, Ангренское озеро и перевал Камчик
Затерянный город Янгиабад, Ангренское озеро и перевал Камчик
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Янгиабад
  • Ангренское озеро
  • Перевал Камчик

Описание экскурсии

Загадочный Янгиабад

Сегодня это полупустой городок, расположенный на высоте 1500 метров и затерянный среди гор. Здесь нет исторических памятников — Янгиабад интересен своей атмосферой, природой и необычной архитектурой. А неподалёку от него есть источник минеральной воды, которая широко реализуется в столице и других городах.

Вы увидите нетрадиционные для Узбекистана двух- и трёхэтажные дома, построенные в немецком стиле — мы расскажем, как они здесь появились. И оцените красоту пейзажей: город окружён тянь-шаньскими хребтами, гранитными скалами и реками.

Ангренское озеро

Далее отправимся в окрестности города Ангрен. В результате землетрясений и оползней, которые заблокировали русло реки, образовалось небольшое, но очень живописное озеро. Вы погуляете вдоль берега и полюбуетесь видами на природный водоём на фоне гор.

Перевал Камчик

Также вы посетите исторический перевал (2268 метров), распложенный на востоке Узбекистана, рядом с границей Киргизии и Таджикистана. Перевал был известен ещё в глубокой древности: он соединял Центральную Азию с Китаем, Ираном и Индией через Великий Шёлковый путь. Вы представите, как по крутой каменистой дороге, следы которой заметны и сейчас, когда-то с трудом пробирались торговые караваны.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном седане и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы — обед в кафе по пути
  • Мы можем провести экскурсию для групп до 14 человек, а также организовать поездку на электрокаре бизнес-класса — детали уточняйте при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
3 янв 2025
Если вдруг вашим гидом будет Роман, то вам невероятно повезло. Очень интеллигентный, внимательный к деталям, влюбленный в свою работу человек. Мы получили не только экскурсию, но и первоклассный сервис! Стоит добавить, что Роман еще и отличный водитель. Теперь об экскурсии: потрясающие виды и возможность увидеть жизнь простых узбеков. Настоятельно рекомендую, 10 часов пролетели незаметно!
Если вдруг вашим гидом будет Роман, то вам невероятно повезло. Очень интеллигентный, внимательный к деталям, влюбленныйЕсли вдруг вашим гидом будет Роман, то вам невероятно повезло. Очень интеллигентный, внимательный к деталям, влюбленныйЕсли вдруг вашим гидом будет Роман, то вам невероятно повезло. Очень интеллигентный, внимательный к деталям, влюбленныйЕсли вдруг вашим гидом будет Роман, то вам невероятно повезло. Очень интеллигентный, внимательный к деталям, влюбленныйЕсли вдруг вашим гидом будет Роман, то вам невероятно повезло. Очень интеллигентный, внимательный к деталям, влюбленный

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