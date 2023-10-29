Совсем близко от Ташкента расположены знаменитые Чимганские горы, о которых пели еще Никитины. Всего час часа езды на машине — и их красоты открываются перед путешественниками.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Массив Большого Чимгана
- Чарвакское водохранилище
- Реку Чаткал
- Водопад Фата Невесты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Захватывающее путешествие в Чимганских горах.
- Тур начнется с подъема на канатке к смотровой площадке Большого Чимгана – горы высотой 3309 метров над уровнем моря. С нее мы полюбуемся на горные пики и бирюзовую гладь Чарвакского водохранилища в их кольце.
- Затем, насладившись открывающимися видами, мы продолжим свой тур. Следующая его цель — противоположный берег Чарвака и далее — пост егерей, пройдя который мы по живописной грунтовой дороге доберемся до старта пешей части нашего маршрута — ущелья, ведущего к водопаду Фата невесты, чьи водные нити словно серебряное кружево закрывают лик скалы.
От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки. Самые смелые могут устроить на мостике фотосессию!
Завершающий этап нашей экскурсии — смотровые площадки Чарвакского водохранилища. В начале нашего путешествия мы могли посмотреть на него сверху, а в конце — оценить его красоты вблизи. По окончанию поездки по желанию мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт в горы и обратно в Ташкент
- Услуги гида на протяжении всего маршрута
- Что не входит
- Оплата за канатную дорогу
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- ул. Боткина, 7, Ташкент
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9.00 до 17.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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