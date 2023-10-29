Горы и водопады Чимгана

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Совсем близко от Ташкента расположены знаменитые Чимганские горы, о которых пели еще Никитины. Всего час часа езды на машине — и их красоты открываются перед путешественниками.
Горы и водопады Чимгана
Горы и водопады Чимгана
Горы и водопады Чимгана
Горы и водопады Чимгана
Горы и водопады Чимгана
Горы и водопады Чимгана
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Массив Большого Чимгана
  • Чарвакское водохранилище
  • Реку Чаткал
  • Водопад Фата Невесты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Захватывающее путешествие в Чимганских горах.
  • Тур начнется с подъема на канатке к смотровой площадке Большого Чимгана – горы высотой 3309 метров над уровнем моря. С нее мы полюбуемся на горные пики и бирюзовую гладь Чарвакского водохранилища в их кольце.
  • Затем, насладившись открывающимися видами, мы продолжим свой тур. Следующая его цель — противоположный берег Чарвака и далее — пост егерей, пройдя который мы по живописной грунтовой дороге доберемся до старта пешей части нашего маршрута — ущелья, ведущего к водопаду Фата невесты, чьи водные нити словно серебряное кружево закрывают лик скалы.
От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки. Самые смелые могут устроить на мостике фотосессию!
Завершающий этап нашей экскурсии — смотровые площадки Чарвакского водохранилища. В начале нашего путешествия мы могли посмотреть на него сверху, а в конце — оценить его красоты вблизи. По окончанию поездки по желанию мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с 9.00 до 17.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт в горы и обратно в Ташкент
  • Услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Оплата за канатную дорогу
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
ул. Боткина, 7, Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

Групповые
Пешеходные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Чарвакское водохранилище
Водопады

Похожие туры из Ташкента

Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
31 окт
1 ноя
8 ноя
10 ноя
от 95 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
Увидеть бирюзовое водохранилище и покататься в горах на канатке
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
93 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
89 отзывов
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Полюбоваться величественными горами и лазурным озером Чарвак на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
29 окт
1 ноя
2 ноя
120102 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ташкенте
ХОРОШО
🧭
ТАМ