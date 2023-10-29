Что вас ожидает:

Захватывающее путешествие в Чимганских горах.

Тур начнется с подъема на канатке к смотровой площадке Большого Чимгана – горы высотой 3309 метров над уровнем моря. С нее мы полюбуемся на горные пики и бирюзовую гладь Чарвакского водохранилища в их кольце.

Затем, насладившись открывающимися видами, мы продолжим свой тур. Следующая его цель — противоположный берег Чарвака и далее — пост егерей, пройдя который мы по живописной грунтовой дороге доберемся до старта пешей части нашего маршрута — ущелья, ведущего к водопаду Фата невесты, чьи водные нити словно серебряное кружево закрывают лик скалы.

От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки. Самые смелые могут устроить на мостике фотосессию!

Завершающий этап нашей экскурсии — смотровые площадки Чарвакского водохранилища. В начале нашего путешествия мы могли посмотреть на него сверху, а в конце — оценить его красоты вблизи. По окончанию поездки по желанию мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.