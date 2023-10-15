Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана.
Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы скрывает свои удивительные истории.
Давайте отправимся в это увлекательное путешествие вместе, чтобы открыть для себя живописные пейзажи, горнолыжные радости, и многое другое.
Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы скрывает свои удивительные истории.
Давайте отправимся в это увлекательное путешествие вместе, чтобы открыть для себя живописные пейзажи, горнолыжные радости, и многое другое.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Амирсай
- Чимган
- Чарвак
- Смотровая площадка
- Петроглифы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Живописные реки, озеро и заснеженные вершины.
- Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, с которых стекают живописные реки и ручьи. На современном горнолыжном курорте Амирсой вы погуляете по видовой тропе и подышите горным воздухом.
- Прокатитесь по кресельной канатной дороге, подышите кристально чистым воздухом и полюбуетесь заснеженными вершинами. Искупаетесь в озере Чарвак, и даже можно полетать на пароплане. А я стану вашим надежным проводником, который поможет не пропустить главное и раскроет красоту горного Узбекистана.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 07:00 до 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Билеты и питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 07:00 до 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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