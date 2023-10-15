Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак

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Ответы на вопросы
Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана.

Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы скрывает свои удивительные истории.

Давайте отправимся в это увлекательное путешествие вместе, чтобы открыть для себя живописные пейзажи, горнолыжные радости, и многое другое.
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Амирсай
  • Чимган
  • Чарвак
  • Смотровая площадка
  • Петроглифы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Живописные реки, озеро и заснеженные вершины.
  • Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, с которых стекают живописные реки и ручьи. На современном горнолыжном курорте Амирсой вы погуляете по видовой тропе и подышите горным воздухом.
  • Прокатитесь по кресельной канатной дороге, подышите кристально чистым воздухом и полюбуетесь заснеженными вершинами. Искупаетесь в озере Чарвак, и даже можно полетать на пароплане. А я стану вашим надежным проводником, который поможет не пропустить главное и раскроет красоту горного Узбекистана.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с 07:00 до 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Билеты и питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00 до 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Чарвакское водохранилище

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