Советский и исламский Ташкент: история города

Советский и исламский Ташкент
Вас ждёт рассказ об истории города Ташкента на автомобильно-пешеходной индивидуальной экскурсии: вы увидите главные достопримечательности, гид покажет вам Старый город, мечети, монументы и скверы.
5
15 отзывов
Советский и исламский Ташкент: история города
Советский и исламский Ташкент: история города
Советский и исламский Ташкент: история города
Ближайшие даты:
14
апр19
апр29
апр3
мая4
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мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Ташкенту

Ташкент — это город с богатой историей, который сочетает в себе элементы восточной и западной архитектуры. Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии, которое проведет вас через века, от древних времен до современности.

Старый город

В старом городе вы сможете увидеть:

  • Уникальные мечети
  • Величественные медресе
  • Исторический мавзолей

Каждое из этих зданий рассказывает свою историю и отражает культурное наследие региона. Вы будете очарованы разнообразием архитектурных стилей, которые образуют удивительный симбиоз Востока и Запада.

Советская часть города

Далее мы направимся в советскую часть Ташкента, где вы увидите:

  • Дореволюционные здания, такие как Николаевские
  • Современные архитектурные ансамбли

Эти места сохраняют дух времени и позволяют понять, как развивался город на протяжении XX века.

Заключение

Экскурсия по Ташкенту — это возможность не только увидеть, но и почувствовать атмосферу города, его многослойную историю и культуру. Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя этот удивительный уголок мира!

По договорённости с гидом.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хаст имам
  • Базар Чорсу
  • Дворец Николая
  • Сквер Кауфмана
  • Телебашня
  • Костел католический
  • Минор мечеть
  • Монумент мужества
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашей гостиницы
Завершение: Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Н
5 апр 2025
D
31 мар 2025
Всё супер, однозначно рекомендуем экскурсию. Удобно, что на машине!!! Рустаму спасибо!
Л
29 мар 2025
Экскурсия длилась почти 6 часов. Рустам, наш гид, начал свой рассказ со старой части города, а именно ансамбля Хазрати Имам. Для нас это совсем новая культура и все было очень
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интересно. Конечно, побывали у монумента Мужества, вспоминали о трагическом землетрясении, о строительстве нового Ташкента всем СССР. Побывали на рынке Чорсу, не прошли мимо Центра плова. Вообщем, море информации, масса впечатлений, сотни фото. В заключении экскурсии Рустам по нашей просьбе подвез нас к музею прикладного искусства, где мы продолжили знакомство с культурой Узбекистана. Спасибо огромное, Рустам, за прекрасную информативную и очень добрую экскурсию!!! Туристы из Санкт-Петербурга.

Е
28 мар 2025
Отличная экскурсия по Ташкенту. Узнали новые красивые места.
И
23 мар 2025
А
23 мар 2025
🌞 Рустам, спасибо за день, который стал настоящим путешествием в мир науки и гармонии с природой!
Ваша экскурсия в Институт «Физика Солнца» была не просто познавательной — она зажгла в нас
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искру восхищения! Казалось, мы не просто слушали лекцию о сопротивлении материалов, а держали в руках саму энергию будущего! 🔬⚡
А потом — волшебный контраст: заповедник «Сукок», где воздух пахнет свободой, а оленёнок, доверчиво берущий угощение с ладони, напомнил, как важно беречь эту хрупкую красоту. 🌿🦌
И как же гениально вы завершили день: топчан под тенью деревьев, ароматный шашлык и истории, которые смешивались с журчанием ручья. Это был не обед, а медитация в стиле узбекского гостеприимства! 🍢🌳
Вы не просто гид, а проводник между мирами — от высоких технологий до первозданной природы, от науки до поэзии простых радостей. Спасибо за ваш энтузиазм, глубокие знания и умение создавать моменты, которые остаются в памяти как теплые солнечные зайчики.
P.S. Теперь, глядя на солнце, вижу в нём не просто светило, а символ вашего профессионализма — такого же яркого и щедрого! ☀️

А
23 мар 2025
Гид молодец. Работу свою знает и поэтому мы остались довольны экскурсией по Ташкенту. Вам тоже рекомендуем. Рустам огромное Спасибо! Очень интересно
Г
22 мар 2025
Л
22 мар 2025
Рустам провел экскурсию. Показал нам интересные места в Ташкенте. Нам понравилось.
Г
10 мар 2025
О
4 мар 2025
Всё отлично! Рустам показал основные достопримечательности, помог найти ещё знаковые места, осуществил экскурс в историю Узбекистана.
Спасибо!
A
16 фев 2025
Здравствуйте, посмотрели все заявленные в экскурсии локаций, гид молодец, рассказал, показал, ответил на все вопросы, по окончанию экскурсии предложил подвести.
К
15 фев 2025
Е
6 янв 2025
Мы увидели основные достопримечательности Ташкента. Всё было информативно, поездка комфортна.
М
13 дек 2024
Прекрасный гид Рустам! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Рустамом. Рассказал очень много и интересно об Узбекистане, стране с многовековой историей. Затронул разные аспекты жизни Узбекистана. Также узнали историю религии. Всем рекомендуем побывать на этой экскурсии!

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