Эта поездка откроет для вас мир удивительных городов, разнообразие ландшафтов, культуру и вековые традиции гостеприимного узбекского народа. Вы увидите исторические места древнего Коканда: дворец Худояр-хана, мечети и медресе.
А ещё посетите гончарную мастерскую в Риштане и увидите керамику, которая экспонируется на крупнейших мировых выставках.
А ещё посетите гончарную мастерскую в Риштане и увидите керамику, которая экспонируется на крупнейших мировых выставках.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Чудеса Ферганской долины
По дороге в Коканд будем проезжать продолжение Тянь-Шаньских гор и перевал Камчик, где дорога проходит на высоте 2268 метров над уровнем моря, а также горное озеро, сады и поля.
Древний Коканд
- Дворец Худояр-хана — великолепная резиденция последних правителей Кокандского ханства. Вы раскроете особенности среднеазиатского зодчества, полюбуетесь резными и расписными узорами.
- Мечеть Джами — соборная мечеть на площади Чорсу. Я поделюсь её богатой историей и расшифрую особенности архитектуры.
- Медресе Нарбута-бия — самое большое медресе Коканда. Вы узнаете, как строился учебный процесс в медресе и в чём его отличие от обычного школьного образования.
Мировой центр керамики
Далее в нашей программе — один из самых древних городов Ферганской долины на Великом шёлковом пути. Город Риштан является единственным керамическим центром Центральной Азии, где сохранились древние традиции производства. Вы увидите здания 20 мастерских, в каждом из которых по два этажа. И убедитесь, что ни одна из них не повторяет оформление другой.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер по программе на комфортабельном седане и сопровождение гида
- От Ташкента до Коканда 240 км в одну сторону. От Коканда до Риштана 40 км.
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты во дворец Худояр-хана — 25 000 сум, мечеть Джами — 25 тысяч сум, обед в кафе национальной узбекской кухни — по меню (от 25 000 сум)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1886 туристов
Всем привет. Меня зовут Константин, я профессиональный гид-экскурсовод, а также представляю дружественную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведем вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традиции нашего края,Задать вопрос
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