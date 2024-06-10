Эта поездка откроет для вас мир удивительных городов, разнообразие ландшафтов, культуру и вековые традиции гостеприимного узбекского народа. Вы увидите исторические места древнего Коканда: дворец Худояр-хана, мечети и медресе. А ещё посетите гончарную мастерскую в Риштане и увидите керамику, которая экспонируется на крупнейших мировых выставках.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чудеса Ферганской долины

По дороге в Коканд будем проезжать продолжение Тянь-Шаньских гор и перевал Камчик, где дорога проходит на высоте 2268 метров над уровнем моря, а также горное озеро, сады и поля.

Древний Коканд

Дворец Худояр-хана — великолепная резиденция последних правителей Кокандского ханства. Вы раскроете особенности среднеазиатского зодчества, полюбуетесь резными и расписными узорами.

Мечеть Джами — соборная мечеть на площади Чорсу. Я поделюсь её богатой историей и расшифрую особенности архитектуры.

Медресе Нарбута-бия — самое большое медресе Коканда. Вы узнаете, как строился учебный процесс в медресе и в чём его отличие от обычного школьного образования.

Мировой центр керамики

Далее в нашей программе — один из самых древних городов Ферганской долины на Великом шёлковом пути. Город Риштан является единственным керамическим центром Центральной Азии, где сохранились древние традиции производства. Вы увидите здания 20 мастерских, в каждом из которых по два этажа. И убедитесь, что ни одна из них не повторяет оформление другой.

Организационные детали