Конная прогулка по Чимгану и заезд в Амирсой - из Ташкента
Проехать верхом по горным лугам, увидеть бирюзовое Чарвакское водохранилище и вершины Тянь-Шаня
Это путешествие для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты и увидеть Чимган с новой стороны.
Верхом на лошади вы пройдёте по живописным горным тропам, насладитесь чистым воздухом, пейзажами и единением с природой. Опытные инструкторы покажут, как безопасно ездить в седле. А гид расскажет об истории Ташкента, обычаях и культурном коде Узбекистана.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Ташкента
10:20–12:20 — горнолыжный курорт «Амирсой». Даже летом здесь царит особая атмосфера. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по ухоженным тропам, насладиться чистым горным воздухом и выпить чашку кофе с видом на склоны
12:30–13:30 — обед в ресторане национальной кухни (по меню)
13:50–14:50 — конная прогулка в Чимгане. Перед началом маршрута вы познакомитесь с основами верховой езды и научитесь взаимодействовать с лошадью. Вместе с инструктором проедете по бескрайним зелёным склонам, увидите цветущие луга и величественные ущелья
15:05–16:05 — Чарвакское водохранилище. Бирюзовое зеркало среди каменных исполинов. Мы сделаем остановку, чтобы увидеть, где небо встречается с водой
16:25–16:55 — ресторан «Чинарас». Здесь вы прогуляетесь по парку и посмотрите на платаны, которым по 850 и 450 лет
17:00–18:00 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на Chevrolet Cobalt или BYD Song Plus, конная прогулка
Дополнительно оплачивается обед — ~$10 за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 4998 туристов
Я профессиональный гид, представляю дружную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведём вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего края, покажем самые красивые места Узбекистана.
Экскурсии мы проводим на русском и английском языках. Сделаем всё, чтобы вам было комфортно, безопасно и интересно.
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