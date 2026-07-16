Это путешествие для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты и увидеть Чимган с новой стороны. Верхом на лошади вы пройдёте по живописным горным тропам, насладитесь чистым воздухом, пейзажами и единением с природой. Опытные инструкторы покажут, как безопасно ездить в седле. А гид расскажет об истории Ташкента, обычаях и культурном коде Узбекистана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Ташкента

10:20–12:20 — горнолыжный курорт «Амирсой». Даже летом здесь царит особая атмосфера. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по ухоженным тропам, насладиться чистым горным воздухом и выпить чашку кофе с видом на склоны

12:30–13:30 — обед в ресторане национальной кухни (по меню)

13:50–14:50 — конная прогулка в Чимгане. Перед началом маршрута вы познакомитесь с основами верховой езды и научитесь взаимодействовать с лошадью. Вместе с инструктором проедете по бескрайним зелёным склонам, увидите цветущие луга и величественные ущелья

15:05–16:05 — Чарвакское водохранилище. Бирюзовое зеркало среди каменных исполинов. Мы сделаем остановку, чтобы увидеть, где небо встречается с водой

16:25–16:55 — ресторан «Чинарас». Здесь вы прогуляетесь по парку и посмотрите на платаны, которым по 850 и 450 лет

17:00–18:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали