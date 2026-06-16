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Душа Ташкента: пешком по любимым местам

От старинных махаллей и восточного базара до современного центра
Эта прогулка — про живой Ташкент, его атмосферу, городские истории, местное чувство юмора. Мы покажем, как советское наследие переплетено здесь с восточной культурой. Заглянем на шумный базар Чорсу, обсудим привычки горожан, чайную культуру и семейные традиции. Вы окунётесь в ташкентский вайб и почувствуете себя здесь как дома.
Душа Ташкента: пешком по любимым местам
Душа Ташкента: пешком по любимым местам
Душа Ташкента: пешком по любимым местам

Описание экскурсии

Современный центр — широкие проспекты и зелёные аллеи. Вы узнаете о землетрясении 1966 года и о том, как оно изменило город.

Ташкентское метро — одно из самых красивых в странах бывшего СССР.

Ансамбль «Хазрати Имам» и духовное наследие Узбекистана.

Базар Чорсу. Вы окунётесь в шумную атмосферу восточного рынка, наполненного ароматами специй, лепёшек, сухофруктов и сладостей.

Старые махалли. Мы заглянем в кварталы, где до сих пор сохраняется традиционный уклад жизни и особенно хорошо чувствуется характер города.

Советский Ташкент. Проследим, как архитектура и градостроительные идеи 20 века вписались в восточную среду.

Новый городской ритм. Вы увидите современные пространства, популярные у жителей столицы.

Чай, самса или плов — гастротрадиции Узбекистана и обед по желанию.

Вы узнаете, как в городе сосуществуют разные культуры и религии, почему плов считается частью национальной идентичности, где и как отдыхают сами ташкентцы и многое другое.

ежедневно в 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$24
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Космонавтов»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нафиса
Нафиса — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и выросла в Ташкенте, и всю жизнь живу в этом удивительном городе. За эти годы я полюбила каждый его уголок — от старинных улочек и восточных базаров до
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современных проспектов и уютных парков. Я работаю с командой прекрасных гидов. Нам нравится встречать гостей со всего мира и знакомить их с настоящим Ташкентом — городом, где восточные традиции гармонично сочетаются с современностью. Мы с удовольствием поделимся интересными историями, местными обычаями и покажем места, которые помогают почувствовать душу нашего города. Для нас каждая встреча — это возможность подарить гостям яркие впечатления и сделать их путешествие по Узбекистану по-настоящему теплым и запоминающимся. Будем рады познакомить вас с Ташкентом и его гостеприимной атмосферой!

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