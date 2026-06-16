Эта прогулка — про живой Ташкент, его атмосферу, городские истории, местное чувство юмора. Мы покажем, как советское наследие переплетено здесь с восточной культурой. Заглянем на шумный базар Чорсу, обсудим привычки горожан, чайную культуру и семейные традиции. Вы окунётесь в ташкентский вайб и почувствуете себя здесь как дома.

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Описание экскурсии

Современный центр — широкие проспекты и зелёные аллеи. Вы узнаете о землетрясении 1966 года и о том, как оно изменило город.

Ташкентское метро — одно из самых красивых в странах бывшего СССР.

Ансамбль «Хазрати Имам» и духовное наследие Узбекистана.

Базар Чорсу. Вы окунётесь в шумную атмосферу восточного рынка, наполненного ароматами специй, лепёшек, сухофруктов и сладостей.

Старые махалли. Мы заглянем в кварталы, где до сих пор сохраняется традиционный уклад жизни и особенно хорошо чувствуется характер города.

Советский Ташкент. Проследим, как архитектура и градостроительные идеи 20 века вписались в восточную среду.

Новый городской ритм. Вы увидите современные пространства, популярные у жителей столицы.

Чай, самса или плов — гастротрадиции Узбекистана и обед по желанию.

Вы узнаете, как в городе сосуществуют разные культуры и религии, почему плов считается частью национальной идентичности, где и как отдыхают сами ташкентцы и многое другое.