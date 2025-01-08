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8 часов

Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы

Начало: В удобном вам месте в Ташкенте

«Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом»