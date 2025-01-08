Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Ташкенту

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Ташкенте на русском языке, цены от $85, скидки до 35%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
На машине
скидка
10%
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом»
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
154$139 за всё до 3 чел.
На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
На машине
На электромобиле
скидка
35%
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На электрокаре к институту Солнца и тянь-шаньским горам
Путешествие из Ташкента на электрокаре к природным и научным достопримечательностям. Насладитесь видами и узнайте больше о регионе
«Зимние пейзажи в любое время года, катание на лыжах или отдых в кафе с панорамными окнами»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
130$85 за всё до 4 чел.
Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
Оценить виды на вершины Тянь-Шаня и побывать в самых интересных местах города и окрестностей
«Вы узнаете его историю, летом сможете искупаться, а зимой полюбуетесь пейзажами»
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
$140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    8 января 2025
    На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
    Поездка супер!!! Сопровождение от начало до конца было максимально комфортным, включая спокойный и безопасный ритм вождения. Начиная от ознакомления города, его окрестностей, покупка билетов, передача нас экскурсионному Гиду и обратно. Молодец!!!
  • Д
    Дарина
    4 января 2025
    На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
    Экскурсия была очень интересной, Андрей прекрасно составил маршрут и делился своими знаниями
  • С
    Светлана
    3 января 2025
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Были 2 января,в Ташкенте был туман,очень переживали,что не сможем увидеть всю красоту на маршруте,но с погодой повезло было солнечно! Порадовала
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    оленья ферма,где были еще и страусы,кенгуру,ламы и козлики,можно сделать фото на лашадках и верблюдах, канатка в Чиноркенте и водохранилище в Чарваке это просто восторг,в заключении шикарный шашлык из баранины и шурпа, Шах внимательный, тактичный гид,откликался на любую нашу просьбу,в том числе и на корректировку маршрута, рекомендую этот маршрут всем и с детками в том числе!

  • O
    Olga
    21 декабря 2024
    На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
    Андрей, огромная Вам благодарность за насыщенную и интереснейшую субботу!!! Получили массу впечатлений и кайфанули от души! Все очень удобно и
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    организованно, быстро, без лишней суеты! Особое спасибо за комфортное вождение и электрокар! Качественное и удобное авто - это немаловажная часть путешествия! Никакой усталости, только позитив! С Вами окрестности Ташкента заиграли для нас новыми красками!!! С удовольствием бы повторили!

    Андрей, огромная Вам благодарность за насыщенную и интереснейшую субботу!!! Получили массу впечатлений и кайфанули от души!Андрей, огромная Вам благодарность за насыщенную и интереснейшую субботу!!! Получили массу впечатлений и кайфанули от души!Андрей, огромная Вам благодарность за насыщенную и интереснейшую субботу!!! Получили массу впечатлений и кайфанули от души!Андрей, огромная Вам благодарность за насыщенную и интереснейшую субботу!!! Получили массу впечатлений и кайфанули от души!Андрей, огромная Вам благодарность за насыщенную и интереснейшую субботу!!! Получили массу впечатлений и кайфанули от души!
  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
    Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровнеСпасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровнеСпасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё
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    равно было интересно их покормить и почмотреть. Также там есть верблюды и ламы. Территория небольшая, но тем не менее ребенку было интересно. На Чиноркенте замечательные виды, разные развлечения- интересная канатная дорога, зоопарк, виды. Покушали в Бочках, посмотреои петроглифы!

    На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
  2. На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
  3. Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в январе 2025
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