скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом»
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
154$139 за всё до 3 чел.
скидка
35%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На электрокаре к институту Солнца и тянь-шаньским горам
Путешествие из Ташкента на электрокаре к природным и научным достопримечательностям. Насладитесь видами и узнайте больше о регионе
«Зимние пейзажи в любое время года, катание на лыжах или отдых в кафе с панорамными окнами»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
130$85 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
Оценить виды на вершины Тянь-Шаня и побывать в самых интересных местах города и окрестностей
«Вы узнаете его историю, летом сможете искупаться, а зимой полюбуетесь пейзажами»
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
$140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 января 2025Поездка супер!!! Сопровождение от начало до конца было максимально комфортным, включая спокойный и безопасный ритм вождения. Начиная от ознакомления города, его окрестностей, покупка билетов, передача нас экскурсионному Гиду и обратно. Молодец!!!
- ДДарина4 января 2025Экскурсия была очень интересной, Андрей прекрасно составил маршрут и делился своими знаниями
- ССветлана3 января 2025Были 2 января,в Ташкенте был туман,очень переживали,что не сможем увидеть всю красоту на маршруте,но с погодой повезло было солнечно! Порадовала
- OOlga21 декабря 2024Андрей, огромная Вам благодарность за насыщенную и интереснейшую субботу!!! Получили массу впечатлений и кайфанули от души! Все очень удобно и
- ЕЕлена18 сентября 2024Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
- ЕЕлена27 июля 2024На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Зимние»
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