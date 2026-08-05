Дух Ташкента живёт не в роскошных ресторанах, а на многолюдных пёстрых базарах. Здесь местные стоят в очереди за пловом, в воздухе пахнет свежей самсой, а за столами собираются большие семьи. Вместо безупречной сервировки и лоска вам предложат вкус и искренность. Вы познакомитесь с комплексом Хазрати Имам и бытом горожан, попробуете разные блюда и узнаете их секреты.

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Описание экскурсии

Чагатайский базар в Старом городе. Он славится уличной едой: здесь жарят шашлыки и готовят блюда по старинным рецептам. Мы устроим узбекский завтрак: горячая лепёшка с каймаком, зелёный чай, новат (сладость из виноградного сиропа) и самса.

Древний рынок Чорсу, где мы посетим «Обжорные ряды». Вы увидите, как готовят

плов

нарын — домашнюю лапшу с кониной

ханум — пирог с картофелем и томатным соусом

нохат шурак — нутовый суп с бараниной

калла поча — субпродукты

тандыр гушт — баранина в глиняной печи

шашлык

и продегустируете эти блюда.

Сердце Ташкента — комплекс Хазрати Имам. Вы осмотрите его снаружи и узнаете историю архитектурного ансамбля. Заодно полюбуемся на Центр исламской цивилизации. А ещё погуляем по узким улочкам, где до сих пор сохранились дух и быт города 19 века.

Обед в национальном кафе на границе Старого и Нового городов. Здесь в огромных казанах на глазах у гостей готовят традиционные блюда.

Вы узнаете:

чем славятся укромные уголки Старого города

как живёт узбекская махалля — традиционная соседская община

в чём секреты национальных блюд Узбекистана

Организационные детали