Дух Ташкента живёт не в роскошных ресторанах, а на многолюдных пёстрых базарах.
Здесь местные стоят в очереди за пловом, в воздухе пахнет свежей самсой, а за столами собираются большие семьи. Вместо безупречной сервировки и лоска вам предложат вкус и искренность.
Вы познакомитесь с комплексом Хазрати Имам и бытом горожан, попробуете разные блюда и узнаете их секреты.
Здесь местные стоят в очереди за пловом, в воздухе пахнет свежей самсой, а за столами собираются большие семьи. Вместо безупречной сервировки и лоска вам предложат вкус и искренность.
Вы познакомитесь с комплексом Хазрати Имам и бытом горожан, попробуете разные блюда и узнаете их секреты.
Описание экскурсии
Чагатайский базар в Старом городе. Он славится уличной едой: здесь жарят шашлыки и готовят блюда по старинным рецептам. Мы устроим узбекский завтрак: горячая лепёшка с каймаком, зелёный чай, новат (сладость из виноградного сиропа) и самса.
Древний рынок Чорсу, где мы посетим «Обжорные ряды». Вы увидите, как готовят
- плов
- нарын — домашнюю лапшу с кониной
- ханум — пирог с картофелем и томатным соусом
- нохат шурак — нутовый суп с бараниной
- калла поча — субпродукты
- тандыр гушт — баранина в глиняной печи
- шашлык
и продегустируете эти блюда.
Сердце Ташкента — комплекс Хазрати Имам. Вы осмотрите его снаружи и узнаете историю архитектурного ансамбля. Заодно полюбуемся на Центр исламской цивилизации. А ещё погуляем по узким улочкам, где до сих пор сохранились дух и быт города 19 века.
Обед в национальном кафе на границе Старого и Нового городов. Здесь в огромных казанах на глазах у гостей готовят традиционные блюда.
Вы узнаете:
- чем славятся укромные уголки Старого города
- как живёт узбекская махалля — традиционная соседская община
- в чём секреты национальных блюд Узбекистана
Организационные детали
- Дополнительные расходы: завтрак — от $5 за чел., обед — $10–20 за чел., билеты в Центр исламской цивилизации — $25 за чел. (вход только группой)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тинчлик»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 5716 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим свою Родину и гордимся
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Ташкент без фильтров: гастроэкскурсия по Старому городу»
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: колорит Старого города
Осмотреть средневековые постройки, погулять по 1000-летнему базару и заглянуть в аутентичные дворики
Начало: У медресе кукельдаш
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от $115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
От медресе до небоскрёбов - увидеть главное за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $109 за всё до 4 чел.
$40 за человека