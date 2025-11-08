В Виктория Тамара - замечательный гид и хороший человек. С ней приятно общаться, человек располагает к себе. Рассказывает отлично, без лишней «воды», на вопросы отвечала. Нам очень понравилось! Тамару как гида очень рекомендую!

Е Елена Экскурсия понравилась, нашим гидом была Татьяна. Встретила у отеля вовремя. Рассказывала, показывала, без суеты, без спешки) Рекомедуем!!!

А Александра Эксурсию провели Марат и Анастасия. Анастасия рассказала про историю, быт и традиции страны, провела по старому городу и немного захватили новый город.

Поели только что испеченный хлеб на рынке, спасибо Марату)))

Экскурсия длилась 5 часов, 90% пеший маршрут, но никакого дискомфорта не было.

Спасибо!

Э Эрик Ташкент очень понравился! Наш гид Асадбек познакомил нас с городом. Экскурсия была интересной и познавательной. Рекомендую

A Assel Хороший пеший запоминающийся тур

О Оксана Все отлично! Советую всем ✊

Елена Экскурсию очень понравилась. Рынок Чорсу поразил своими масштабами. Купили орехи, сладости, клубнику. Цены приемлемые. Прогулялись по старому городу, посмотрели на коран 7 века. Покушали в центре плова, увидели как он готовится в больших котлах. Хорошие впечатления остались надолго. Спасибо гиду Беку.

Е Евгений У нас была гид Тамара, очень интересный, энергичный и позитивный человек. Рассказала и показала разные исторические эпохи и развитие Ташкента, отвезла в конце экскурсии на ужин в центр плова. Рекомендуем!

S Stan Если вам нужен гид который прекрасно знает свой родной город Ташкент, обратитесь к Татьяне. Привезёт, покажет и расскажет.

Ольга Большое спасибо нашему гиду по Ташкенту- Тамаре! Это профессионал с большой буквы и прекрасный человек. Очень красивая, душевная, веселая девушка!!!!

И Игорь Тамара умница, красавица и просто хорошая девушка. Не перегружала нас излишними подробностями, но показала все и еще немного больше. Большое ей спасибо. Очень рекомендуем!!!

Е Елена Экскурсию проводила Тамара, которая не просто прекрасно управляет автомобилем, но и очень доходчиво знакомит с историей города, отвечает на вопросы и учитывая интересы и желания строит маршрут. Она молодая, энергичная, с ней не скучно. Большое спасибо за экскурсию.

Н Нелли Очень понравилась экскурсия. Гид Татьяна рассказала много интересного по истории и культуре, показала в том числе места, где мало бывают туристы. Она прекрасный рассказчик. В общем остались очень довольны и организацией, и гидом.

Е Елена Добрый день. Был экскурсовод Татьяна. Рассказывала интересно, содержательно. Но слишком много времени ушло на рынок, не самая привлекательная точка маршрута, больше хотелось архитектурных мест. Но, как говориться, у каждого свои пристрастия. .