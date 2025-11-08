Экскурсия по Ташкенту проведёт через сердце города, где восточные базары соседствуют с современными музеями. Прогулка по парку Алишера Навои и площади Независимости позволит ощутить дух столицы. В комплексе Хаст-Имам хранится один из древнейших Коранов мира.
Путешествие через историю Тимуридов и знакомство с культурой Узбекистана оставят незабываемые впечатления. Не упустите шанс окунуться в атмосферу древнего и современного Ташкента
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение древних мечетей и медресе
- 🏛️ Прогулка по современным музеям
- 🌳 Живописные парки и площади
- 📜 История Тимуридов и уникальные артефакты
- 🛍️ Восточные базары и их тайны
Что можно увидеть
- Государственный музей прикладного искусства
- Площадь Независимости
- Парк Алишера Навои
- Медресе Абдулкасим Шейха
- Базар Чорсу
- Медресе Кукельдаш
- Джума-мечеть
- Площадь Амира Тимура
- Мемориал и Музей истории Тимуридов
- Комплекс Хаст-Имам
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Государственный музей прикладного искусства с экспозициями шедевров народных мастеров (с посещением).
- Площадь Независимости.
- Живописный парк Алишера Навои.
- Медресе Абдулкасим Шейха.
- Старинный базар Чорсу, известный ещё в Средние века.
- Медресе Кукельдаш, декорированное в традиционной стилистике.
- Масштабную Джума-мечеть — третий по размерам мусульманский храм в стране.
- Площадь легендарного Амира Тимура.
- Мемориал и Музей истории Тимуридов (с посещением).
- Религиозный комплекс Хаст-Имам — образец бережного отношения к историческому наследию разных эпох (с посещением).
- И многое другое!
Вы узнаете:
- Как Ташкент из оазиса на Великом шёлковом пути превратился в современную столицу.
- Что скрывает религиозный комплекс Хаст-Имам и почему Коран Усмана считается уникальной святыней.
- Где находится сердце города и с чего началась застройка нового Ташкента.
- Почему базар Чорсу до сих пор остаётся важной частью городской жизни.
- Кто такой Амир Темур и какую роль он сыграл в истории Средней Азии.
Организационные детали
- Программа 5+.
- Поедем на Chevrolet Cobalt, Chevrolet Tracker или BYD Song PLUS.
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $20 за всё.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2423 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виктория
8 ноя 2025
Тамара - замечательный гид и хороший человек. С ней приятно общаться, человек располагает к себе. Рассказывает отлично, без лишней «воды», на вопросы отвечала. Нам очень понравилось! Тамару как гида очень рекомендую!
Е
Елена
8 ноя 2025
Экскурсия понравилась, нашим гидом была Татьяна. Встретила у отеля вовремя. Рассказывала, показывала, без суеты, без спешки) Рекомедуем!!!
А
Александра
7 ноя 2025
Эксурсию провели Марат и Анастасия. Анастасия рассказала про историю, быт и традиции страны, провела по старому городу и немного захватили новый город.
Поели только что испеченный хлеб на рынке, спасибо Марату)))
Экскурсия длилась 5 часов, 90% пеший маршрут, но никакого дискомфорта не было.
Спасибо!
Э
Эрик
2 ноя 2025
Ташкент очень понравился! Наш гид Асадбек познакомил нас с городом. Экскурсия была интересной и познавательной. Рекомендую
A
Assel
29 окт 2025
Хороший пеший запоминающийся тур
О
Оксана
29 окт 2025
Все отлично! Советую всем ✊
Елена
28 окт 2025
Экскурсию очень понравилась. Рынок Чорсу поразил своими масштабами. Купили орехи, сладости, клубнику. Цены приемлемые. Прогулялись по старому городу, посмотрели на коран 7 века. Покушали в центре плова, увидели как он готовится в больших котлах. Хорошие впечатления остались надолго. Спасибо гиду Беку.
Е
Евгений
25 окт 2025
У нас была гид Тамара, очень интересный, энергичный и позитивный человек. Рассказала и показала разные исторические эпохи и развитие Ташкента, отвезла в конце экскурсии на ужин в центр плова. Рекомендуем!
S
Stan
24 окт 2025
Если вам нужен гид который прекрасно знает свой родной город Ташкент, обратитесь к Татьяне. Привезёт, покажет и расскажет.
Ольга
11 окт 2025
Большое спасибо нашему гиду по Ташкенту- Тамаре! Это профессионал с большой буквы и прекрасный человек. Очень красивая, душевная, веселая девушка!!!!
И
Игорь
5 окт 2025
Тамара умница, красавица и просто хорошая девушка. Не перегружала нас излишними подробностями, но показала все и еще немного больше. Большое ей спасибо. Очень рекомендуем!!!
Е
Елена
3 окт 2025
Экскурсию проводила Тамара, которая не просто прекрасно управляет автомобилем, но и очень доходчиво знакомит с историей города, отвечает на вопросы и учитывая интересы и желания строит маршрут. Она молодая, энергичная, с ней не скучно. Большое спасибо за экскурсию.
Н
Нелли
24 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид Татьяна рассказала много интересного по истории и культуре, показала в том числе места, где мало бывают туристы. Она прекрасный рассказчик. В общем остались очень довольны и организацией, и гидом.
Е
Елена
22 сен 2025
Добрый день. Был экскурсовод Татьяна. Рассказывала интересно, содержательно. Но слишком много времени ушло на рынок, не самая привлекательная точка маршрута, больше хотелось архитектурных мест. Но, как говориться, у каждого свои пристрастия. .
А
Ахметов
16 сен 2025
Экскурсия не понравилась. Информации практически нет. Готовы всегда помочь, но за ваш счет. До этого были на экскурсии в Самарканде: пять часов пешей экскурсии полной информации, фактов, историй. Из плюсов только новая машина.
Азамат
Ответ организатора:
Добрый день! Жаль,жальл что вам экскурсия не поравилась, с данным гидом мы больгше не работаем. Будем улучшать сервис! Спасибо!
