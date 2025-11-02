Ташкент: От Базаров до Современных Достопримечательностей
Ташкент - это уникальное сочетание древности и современности. Погрузитесь в атмосферу города, посетив его базары и исторические места
Ташкент - это город, где история встречается с современностью. Здесь можно увидеть медресе Кукельдаш, базар Чорсу и монумент Мужества.
Город предлагает множество достопримечательностей, включая этнографический парк "Навруз" и колесо обозрения "Звезда Востока". Это место, где можно насладиться как древними традициями, так и современными удобствами.
Путешествие по Ташкенту оставит незабываемые впечатления и подарит уникальное погружение в культуру Узбекистана
🕌 Исторические достопримечательности
🍲 Вкуснейший плов
🛍️ Яркие базары
🎡 Современные развлечения
🌳 Этнографический парк
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Ташкент: Перекресток Современности и Истории
Ташкент, столица Узбекистана, представляет собой крупнейший город Центральной Азии с богатой историей, насчитывающей более 2500 лет. Это место, где современность органично вписывается в древние традиции, создавая уникальный культурный опыт.
Кулинарные Наслаждения
Здесь вы сможете насладиться самобытными шумными базарами, на которых царит атмосфера дружбы и теплоты. Обязательно попробуйте вкуснейший плов и наслаждайтесь сочными фруктами, которые радуют глаз и утоляют голод.
Достопримечательности Ташкента
В последнее время Ташкент стал свидетелем обновления и реконструкции, превратившись в современный индустриальный и экономический мегаполис. Однако город с гордостью сохранил элементы своей древней и богатой культуры. Вот некоторые из основных достопримечательностей:
Базар Чорсу
Медресе Кукельдаш
Мечеть Ходжи Ахрара Вали
Музей хлеба
Гастрономические ряды
Природа и Архитектура
Обязательно посетите такие места, как:
Монумент Мужества
Этнографический парк «Навруз»
Колесо обозрения «Звезда Востока»
Площадь Мустакиллик
Дворец Великого князя Романова
Бродвей «Арбат»
Центральный сквер
Ташкент – это вдохновляющее место, где каждый уголок наполнен историей и культурным наследием. Здесь каждый найдет что-то по душе, и город не перестает удивлять своих гостей. Погрузитесь в эту удивительную атмосферу и откройте для себя все прелести Ташкента!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
Услуги гида
Транспорт
Что не входит в цену
Личные расходы
Питание
Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
Н
Наталья
2 ноя 2025
Комфортная экскурсия, спасибо прекрасным гидам Анастасии и Марату. Они поделились ценным для туристов, которые первый раз в Узбекистане, опытом Увидели все основные красоты Ташкента, учитывались все наши желания. Рекомендуем!
А
Анжелика
28 окт 2025
Добрый день! Мы провели прекрасный день с гидом Тамарой! очень приятная девушка,отвечает на все вопросы, хорошо владеет информацией! рекомендую!
М
Марина
19 окт 2025
Очень удобный трансфер, от отеля забирают и привозят обратно. Прогулялись по знаковым местам, посмотрели город, рынок. Удобно, что все перемещения на машине с кондиционером и не нужно много ходить пешком. Нам понравилось, было комфортно с Маратом и Анастасией.
А
Анастасия
13 окт 2025
Н
Наталья
26 сен 2025
Отзыв от Натальи,Юрия и Ксении. Побывали на этой замечательной экскурсии,ее проводила чудесная девушка и настоящий профессионал Тамара,забрала нас от отеля в строго заявленое время и пока ехали до первой локации читать дальше
всю дорогу рассказывала нам о Ташкенте,она не просто много знает,но и по настоящему любит то,чем занимается. Мы увидели разный Ташкент,все,что заявлено в анонсе экскурсии Тамара нам показала,не смогли посетить дом Романовых,сами отказались,т. к уже устали,но услышали очень подробный и интересный рассказ о Романовых,который немало удивил. Планка,которую задала Тамара,настолько высока,что замечательный Самарканд,который считается более интересным и ярким для туристов,не произвел эффекта "вау". Считаем,что это заслуга экскурсовода-так рассказать о своем городе,что это остается в сердце. От души благодарим за чудесный день в Ташкенте.
О
Оксана
23 сен 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне с отличным сервисом, в весёлой дружественной обстановке! Мы много нового и интересного узнали о истории и культуре Ташкента. Анастасия и Марат знают как сделать знакомство с городом особенным! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Ташкентом. Спасибо за классно проведённое время!!!
А
Андрей
23 сен 2025
Отзыв от Марины и Андрея из Воронежа. 22 сентября 2025г. брали экскурсию по городу Ташкент. Экскурсовод Анастасия, водитель Марат. Все прошло на душевном и очень высоком уровне. После заявки на читать дальше
сайте, они почти мгновенно вышли на связь, что приятно удивило. На экскурсию забрали с указанного нами адреса, и весь день прошел в прекрасном настроении. Все указанные на сайте места нам продемонстрировали, рассказали об истории города и его достопримечательностях. Мы увидели красоту Ташкента, остались очень довольны и экскурсией, и теплым общением с Анастасией и Маратом. Конечно же, будем рекомендовать их услуги своим друзьям. Спасибо за впечатления!
I
Irina
16 сен 2025
Спасибо большое Анастасии и Марату за прекрасно проведённое время! Дружелюбные,весёлые, общительные люди,помогут,подскажут,расскажут! Рекомендую всем,кто хочет узнать о Ташкенте,и окрестностях, при этом ощущая себя в кругу друзей!!!!
И
Ирина
12 авг 2025
Брали автомобильную экскурсию по Ташкенту у Анастасии. Все очень сильно понравилось, и мы остались довольны! Анастасия и Марат прекрасно говорят по-русски и отлично знают историю своего города. Они также показали читать дальше
превосходный уровень сервиса. В машине были бутылочки воды, сухие и влажные салфетки. Машина супер комфортная, с кондиционером. Встретили нас на вокзале без задержек, в конце экскурсии отвезли туда, куда было удобно. Все заявленые места показали. Время с ними пролетело незаметно и увлекательно! Также хочется отметить отличное чувство юмора Марата. Спасибо вам за прекрасный день! Смело будем рекомендовать всем знакомым и постараемся вернутьмя еще!
В
Виктория
26 июл 2025
Остались самые приятные впечатления! Интересно, познавательно и очень душевно. Время пролетело незаметно, узнали много нового. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!