Ташкент: От Базаров до Современных Достопримечательностей

Ташкент - это уникальное сочетание древности и современности. Погрузитесь в атмосферу города, посетив его базары и исторические места
Ташкент - это город, где история встречается с современностью. Здесь можно увидеть медресе Кукельдаш, базар Чорсу и монумент Мужества.

Город предлагает множество достопримечательностей, включая этнографический парк "Навруз" и колесо обозрения "Звезда Востока". Это место, где можно насладиться как древними традициями, так и современными удобствами.

Путешествие по Ташкенту оставит незабываемые впечатления и подарит уникальное погружение в культуру Узбекистана
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Исторические достопримечательности
  • 🍲 Вкуснейший плов
  • 🛍️ Яркие базары
  • 🎡 Современные развлечения
  • 🌳 Этнографический парк
Что можно увидеть

  • Базар Чорсу
  • Медресе Кукельдаш
  • Мечеть Ходжи Ахрара Вали
  • Монумент Мужества
  • Этнографический парк «Навруз»
  • Колесо обозрения «Звезда Востока»
  • Площадь Мустакиллик
  • Дворец Великого князя Романова
  • Бродвей «Арбат»
  • Центральный сквер

Описание экскурсии

Ташкент: Перекресток Современности и Истории

Ташкент, столица Узбекистана, представляет собой крупнейший город Центральной Азии с богатой историей, насчитывающей более 2500 лет. Это место, где современность органично вписывается в древние традиции, создавая уникальный культурный опыт.

Кулинарные Наслаждения

Здесь вы сможете насладиться самобытными шумными базарами, на которых царит атмосфера дружбы и теплоты. Обязательно попробуйте вкуснейший плов и наслаждайтесь сочными фруктами, которые радуют глаз и утоляют голод.

Достопримечательности Ташкента

В последнее время Ташкент стал свидетелем обновления и реконструкции, превратившись в современный индустриальный и экономический мегаполис. Однако город с гордостью сохранил элементы своей древней и богатой культуры. Вот некоторые из основных достопримечательностей:

  • Базар Чорсу
  • Медресе Кукельдаш
  • Мечеть Ходжи Ахрара Вали
  • Музей хлеба
  • Гастрономические ряды

Природа и Архитектура

Обязательно посетите такие места, как:

  • Монумент Мужества
  • Этнографический парк «Навруз»
  • Колесо обозрения «Звезда Востока»
  • Площадь Мустакиллик
  • Дворец Великого князя Романова
  • Бродвей «Арбат»
  • Центральный сквер

Ташкент – это вдохновляющее место, где каждый уголок наполнен историей и культурным наследием. Здесь каждый найдет что-то по душе, и город не перестает удивлять своих гостей. Погрузитесь в эту удивительную атмосферу и откройте для себя все прелести Ташкента!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Базар Чорсу
  • Медресе Кукельдаш
  • Мечеть Ходжи Ахрара Вали
  • Музей хлеба
  • Гастрономические ряды
  • Монумент Мужества
  • Этнографический парк «Навруз»
  • Колесо обозрения «Звезда Востока»
  • Площадь Мустакиллик
  • Дворец Великого князя Романова
  • Бродвей «Арбат»
  • Центральный Сквер
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Н
Наталья
2 ноя 2025
Комфортная экскурсия, спасибо прекрасным гидам Анастасии и Марату. Они поделились ценным для туристов, которые первый раз в Узбекистане, опытом Увидели все основные красоты Ташкента, учитывались все наши желания. Рекомендуем!
А
Анжелика
28 окт 2025
Добрый день! Мы провели прекрасный день с гидом Тамарой! очень приятная девушка,отвечает на все вопросы, хорошо владеет информацией! рекомендую!
М
Марина
19 окт 2025
Очень удобный трансфер, от отеля забирают и привозят обратно. Прогулялись по знаковым местам, посмотрели город, рынок. Удобно, что все перемещения на машине с кондиционером и не нужно много ходить пешком. Нам понравилось, было комфортно с Маратом и Анастасией.
А
Анастасия
13 окт 2025
Н
Наталья
26 сен 2025
Отзыв от Натальи,Юрия и Ксении. Побывали на этой замечательной экскурсии,ее проводила чудесная девушка и настоящий профессионал Тамара,забрала нас от отеля в строго заявленое время и пока ехали до первой локации
читать дальше

всю дорогу рассказывала нам о Ташкенте,она не просто много знает,но и по настоящему любит то,чем занимается. Мы увидели разный Ташкент,все,что заявлено в анонсе экскурсии Тамара нам показала,не смогли посетить дом Романовых,сами отказались,т. к уже устали,но услышали очень подробный и интересный рассказ о Романовых,который немало удивил. Планка,которую задала Тамара,настолько высока,что замечательный Самарканд,который считается более интересным и ярким для туристов,не произвел эффекта "вау". Считаем,что это заслуга экскурсовода-так рассказать о своем городе,что это остается в сердце. От души благодарим за чудесный день в Ташкенте.

О
Оксана
23 сен 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне с отличным сервисом, в весёлой дружественной обстановке! Мы много нового и интересного узнали о истории и культуре Ташкента. Анастасия и Марат знают как сделать знакомство с городом особенным! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Ташкентом. Спасибо за классно проведённое время!!!
А
Андрей
23 сен 2025
Отзыв от Марины и Андрея из Воронежа. 22 сентября 2025г. брали экскурсию по городу Ташкент. Экскурсовод Анастасия, водитель Марат. Все прошло на душевном и очень высоком уровне. После заявки на
читать дальше

сайте, они почти мгновенно вышли на связь, что приятно удивило. На экскурсию забрали с указанного нами адреса, и весь день прошел в прекрасном настроении. Все указанные на сайте места нам продемонстрировали, рассказали об истории города и его достопримечательностях. Мы увидели красоту Ташкента, остались очень довольны и экскурсией, и теплым общением с Анастасией и Маратом. Конечно же, будем рекомендовать их услуги своим друзьям. Спасибо за впечатления!

I
Irina
16 сен 2025
Спасибо большое Анастасии и Марату за прекрасно проведённое время! Дружелюбные,весёлые, общительные люди,помогут,подскажут,расскажут! Рекомендую всем,кто хочет узнать о Ташкенте,и окрестностях, при этом ощущая себя в кругу друзей!!!!
И
Ирина
12 авг 2025
Брали автомобильную экскурсию по Ташкенту у Анастасии. Все очень сильно понравилось, и мы остались довольны! Анастасия и Марат прекрасно говорят по-русски и отлично знают историю своего города. Они также показали
читать дальше

превосходный уровень сервиса.
В машине были бутылочки воды, сухие и влажные салфетки. Машина супер комфортная, с кондиционером. Встретили нас на вокзале без задержек, в конце экскурсии отвезли туда, куда было удобно. Все заявленые места показали. Время с ними пролетело незаметно и увлекательно! Также хочется отметить отличное чувство юмора Марата. Спасибо вам за прекрасный день! Смело будем рекомендовать всем знакомым и постараемся вернутьмя еще!

В
Виктория
26 июл 2025
Остались самые приятные впечатления! Интересно, познавательно и очень душевно. Время пролетело незаметно, узнали много нового. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!

Входит в следующие категории Ташкента

