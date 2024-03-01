Добро пожаловать в Ташкент — город с богатой историей и множеством удивительных достопримечательностей! Вы увидите монумент, посвящённый большой трагедии, побываете в религиозном центре, где хранится Коран XVII века, оцените красоту местного метро, покатаетесь на гондоле и узнаете, где спрятался дворец русского князя.
Также ознакомитесь с прекрасной национальной кухней и местным колоритом, а по желанию посетите ещё и музеи.
Также ознакомитесь с прекрасной национальной кухней и местным колоритом, а по желанию посетите ещё и музеи.
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Что вас ожидает:
- Монумент «Мужество».
- Главный религиозный центр Ташкента — Хазрати Имам.
- Медресе Баракхан.
- Мавзолей Кафаль-Аль-Шаши.
- Библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века.
- Древнейший рынок Чорсу.
- Площадь Независимости.
- Арки «Добрых и благородных устремлений».
- Памятник Скорбящей Матери.
- Книги из латуни с высеченными именами погибших на войне.
- Вечный Огонь.
- Скульптура глобуса с изображением карты Узбекистана.
- Скульптура молодой матери с ребёнком.
- Дворец князя Николая Романова.
- Сквер Амира Тимура.
- Памятник Амиру Тимуру.
- Гостиница «Узбекистан».
- Дворец форумов.
- Бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века.
- Также по желанию можно посетить музеи:
- Музей искусств Узбекистана.
- Музей прикладного искусства Узбекистана.
- Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа
Описание
В своей экскурсии мы предлагаем вам ознакомиться с такими историческими местами как площадь Хаст Имам, базар Чорсу. А также мы с вами побываем в новой части города, где нас ждут: Монумент Мужества, мечеть Минор, прогулка по каналу Анхор на гондоле, площадь Независимости, сквер Амира Тимура и дом Романовых. Монумент «Мужество» Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник. Мусульманская часть города Здесь сохранились одноэтажные дома, а люди живут большой дружной семьёй. Вы посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века. Также вы побываете на крупнейшем и древнейшем рынке Чорсу, который известен ещё со времен шёлкового пути. Площадь Независимости Возвращаемся в европейскую часть города, попадаем на одну из самых больших площадей бывшего Советского Союза — площадь Независимости. Здесь, помимо арки «Добрых и благородных устремлений», можно увидеть памятник Скорбящей Матери, книги из латуни с высеченными именами погибших на войне, Вечный Огонь, скульптура глобуса с изображением карты Узбекистана и скульптура молодой матери с ребёнком. Дворец князя Николая Романова Буквально в 2 минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая I. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край. Сквер Амира Тимура Пешей прогулкой мы попадём в самое сердце города, где по всем направлениям расходятся главные бульвары. Вы побываете в сквере Амира Тимура и полюбуетесь памятником в его честь. Осмотрите окружающие сквер здания — гостиницу «Узбекистан», Дворец форумов, бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века. Также по желанию можно посетить музеи — Музей искусств Узбекистана, Музей прикладного искусства Узбекистана, Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии от вашего отеля / местоположенияЗавершение: Ваш отель или другое место по вашему желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Если вам понадобится встреча в аэропорту и трансфер в отель и наоборот
- Такие услуги у нас также имеются
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 мар 2024
Ю
Юлия
8 фев 2024
Огромное спасибо Оксане и Руслану. Благодаря им, их радушию, интересным рассказам о городе, грамотно составленной программе и готовности ехать куда пожелаешь, Ташкент предстал гостеприимным и хлебосольным. Всем рекомендую этих ребят. Меня они с городом познакомили просто великолепно
Н
Наталья
29 янв 2024
Нам очень понравилось, Ташкент запал в душу! Все было хорошо организовано, большое спасибо тем, кто это устроил. Рассказ был интересный, история увлекательная, экскурсия в целом замечательная. Особая благодарность гиду Оксане за экскурсию и за то, что она сделала много наших фотографий на память. Мы рады!
А
Александр
29 янв 2024
Мы с женой ходили на экскурсию с Оксаной и остались очень довольны. Она все объясняла понятно и отвечала на все наши вопросы. Водитель ездил аккуратно, а Оксана прекрасно рассказывала. Благодарим их за этот день. В общем, советуем всем!
С
Софья
10 янв 2024
Я дала отзыв "Отлично" везде, потому что гид Оксана очень умная и хорошо разбирается в своем деле. Она рассказывает о Ташкенте так, что влюбляешься в этот город и его людей. Ее голос и рассказы делают вечерний Ташкент удивительным и загадочным, словно путешествие в разные времена. Это напоминает полет Маргариты над Москвой из книги Булгакова.
Т
Тимур
3 янв 2024
Здравствуйте! Сегодня мы посетили экскурсию с гидом Оксаной и водителем Русланом. Они отлично работают вместе и показали нам город и его важные места. Оксана рассказывала о Ташкенте и Узбекистане интересно и легко, без перегруза информацией, что сделало наше знакомство с городом приятным. Благодаря ей, я почувствовал то, что люблю при изучении новых мест - словно гуляешь с другом и общаешься ради удовольствия, а не спеша узнаешь кучу цифр и фактов. Руслан весь день помогал нам, переносил покупки в машину, чтобы мы могли комфортно гулять. Огромное спасибо ему за это! Прекрасный день и незабываемые впечатления! Спасибо!
И
Инна
2 янв 2024
Благодарю Оксану и Руслана за замечательную экскурсию. Оксана - великолепный гид и приятный человек в общении. Благодаря ей и Руслану мы узнали много интересного, чего сами бы не открыли. Пять часов пролетели как один момент. Оксана отлично чувствовала наши желания и помогала их осуществлять. Нам показалось, будто мы в гости к старым друзьям приехали. Рекомендую всем пройти экскурсию с Оксаной.
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