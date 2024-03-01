Описание

В своей экскурсии мы предлагаем вам ознакомиться с такими историческими местами как площадь Хаст Имам, базар Чорсу. А также мы с вами побываем в новой части города, где нас ждут: Монумент Мужества, мечеть Минор, прогулка по каналу Анхор на гондоле, площадь Независимости, сквер Амира Тимура и дом Романовых. Монумент «Мужество» Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник. Мусульманская часть города Здесь сохранились одноэтажные дома, а люди живут большой дружной семьёй. Вы посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века. Также вы побываете на крупнейшем и древнейшем рынке Чорсу, который известен ещё со времен шёлкового пути. Площадь Независимости Возвращаемся в европейскую часть города, попадаем на одну из самых больших площадей бывшего Советского Союза — площадь Независимости. Здесь, помимо арки «Добрых и благородных устремлений», можно увидеть памятник Скорбящей Матери, книги из латуни с высеченными именами погибших на войне, Вечный Огонь, скульптура глобуса с изображением карты Узбекистана и скульптура молодой матери с ребёнком. Дворец князя Николая Романова Буквально в 2 минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая I. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край. Сквер Амира Тимура Пешей прогулкой мы попадём в самое сердце города, где по всем направлениям расходятся главные бульвары. Вы побываете в сквере Амира Тимура и полюбуетесь памятником в его честь. Осмотрите окружающие сквер здания — гостиницу «Узбекистан», Дворец форумов, бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века. Также по желанию можно посетить музеи — Музей искусств Узбекистана, Музей прикладного искусства Узбекистана, Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа.