Таваксайские холмы и водопады

Добро пожаловать на экскурсию на незабываемые водопады реки Таваксай. В этот день вы увидите несколько водопадов и гигантский каньон!!!
Таваксайские холмы и водопады
Таваксайские холмы и водопады
Таваксайские холмы и водопады
Ближайшие даты:
29
мая30
мая31
мая1
июн2
июн3
июн4
июн
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Водопады Таваксая

Водопады Таваксая расположены всего в 50 км от Ташкента, в живописном Бостанлыкском районе, вдоль долины реки Таваксай. Этот удивительный регион поражает своей горной местностью и великолепными водопадами, которые создают уникальную атмосферу.

Уникальные природные красоты

Одним из самых впечатляющих водопадов является водопад высотой около 30 метров. Он завораживает своей мощью и красотой, и обязательно оставит незабываемые впечатления. В этом туре вы сможете насладиться множеством водопадов, каждый из которых по-своему уникален.

Приключение в горах

Вас ждет увлекательное путешествие, в ходе которого вы преодолеете ряд холмов, направляясь к величественному каньону. Это не слишком сложный, но очень запоминающийся поход, который подарит вам яркие виды и впечатления, которые останутся с вами надолго.

Почему стоит посетить?

  • Уникальные природные ландшафты
  • Разнообразие водопадов
  • Возможность насладиться активным отдыхом на свежем воздухе
  • Прекрасные виды, которые вдохновляют

Не упустите возможность открыть для себя это удивительное место и насладиться красотой природы!

Ежедневная экскурсия для минигрупп.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон
  • Холмы
  • Несколько водопадов
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Еда для пикника
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Гостиница клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневная экскурсия для минигрупп.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Что нужно брать с собой:
  • Удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Ташкента

Водопады Таваксая и Большой каньон
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
от $132 за всё до 10 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
На машине
12 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя величественные Чимганские горы и уникальные достопримечательности. Путешествие из Ташкента подарит незабываемые впечатления
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
$152$160 за всё до 4 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
На машине
На микроавтобусе
8 часов
5 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Групповая экскурсия по горным окрестностям
Проведите день в окружении величественных гор и лазурных вод. Вас ждут канатные дороги, древние чинары и водопад «Фата невесты»
Начало: У парка Ашхабад
Расписание: ежедневно в 09:00
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
$60 за человека