Описание экскурсии
Водопады Таваксая
Водопады Таваксая расположены всего в 50 км от Ташкента, в живописном Бостанлыкском районе, вдоль долины реки Таваксай. Этот удивительный регион поражает своей горной местностью и великолепными водопадами, которые создают уникальную атмосферу.
Уникальные природные красоты
Одним из самых впечатляющих водопадов является водопад высотой около 30 метров. Он завораживает своей мощью и красотой, и обязательно оставит незабываемые впечатления. В этом туре вы сможете насладиться множеством водопадов, каждый из которых по-своему уникален.
Приключение в горах
Вас ждет увлекательное путешествие, в ходе которого вы преодолеете ряд холмов, направляясь к величественному каньону. Это не слишком сложный, но очень запоминающийся поход, который подарит вам яркие виды и впечатления, которые останутся с вами надолго.
Почему стоит посетить?
- Уникальные природные ландшафты
- Разнообразие водопадов
- Возможность насладиться активным отдыхом на свежем воздухе
- Прекрасные виды, которые вдохновляют
Не упустите возможность открыть для себя это удивительное место и насладиться красотой природы!
Ежедневная экскурсия для минигрупп.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон
- Холмы
- Несколько водопадов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Еда для пикника
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что нужно брать с собой:
- Удобная обувь