Таваксай представляет собой уникальный природный уголок, где можно увидеть каскад из семи водопадов и впечатляющий Большой каньон.
Путешествие начинается с комфортной поездки на авто из Ташкента, после чего начинается 12-километровый треккинг.
Путешествие начинается с комфортной поездки на авто из Ташкента, после чего начинается 12-километровый треккинг.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Потрясающие природные пейзажи
- 🚶♂️ Легкий треккинг для всех возрастов
- 💦 Семь уникальных водопадов
- 🏞 Величественный Большой каньон
- 🚗 Удобный транспорт включен
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Таваксайские водопады
- Большой Таваксайский водопад
- Большой каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1,5 часа мы доедем на авто из Ташкента до стартовой точки и начнём прогулку. Она будет проходить вдоль зеленых холмов, спускаясь и отдаляясь от реки на разных отрезках. На маршруте нам встретятся семь водопадов — каждый со своим характером. Кульминацией станет Большой Таваксайский водопад, низвергающийся по стене Большого каньона. Мы осмотрим его сверху и снизу. Самые смелые смогут искупаться под его струями!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут не требует специальной физической подготовки
- Протяжённость маршрута — 12 км, набор высоты — 200 м
- Транспорт включён в стоимость: Daewoo Gentra, Chevrolet Cobalt, LADA Largus, минивэн Hyundai или авто похожего класса
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 978 туристов
Меня зовут Александр, я представитель команды горных гидов. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в горы Узбекистана. Любим их бесконечное разнообразие и величие, которое хотим показать всем гостям нашей страны. Главное правило, которым мы руководствуемся при проведении экскурсий в горах — безопасность участников при максимально возможном объеме экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шухрат
14 мая 2024
Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный в горы и в свою профессию. На всем протяжении маршрута
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