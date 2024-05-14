Водопады Таваксая и Большой каньон

Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Таваксай представляет собой уникальный природный уголок, где можно увидеть каскад из семи водопадов и впечатляющий Большой каньон.

Путешествие начинается с комфортной поездки на авто из Ташкента, после чего начинается 12-километровый треккинг.
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Маршрут не требует специальной физической подготовки и подходит для всех возрастов. Вдоль пути открываются потрясающие виды на зеленые холмы и реку. Кульминацией станет Большой Таваксайский водопад, который можно осмотреть сверху и снизу. Самые смелые смогут искупаться под его струями. Экскурсию проведет опытный гид, а транспорт включён в стоимость. Это идеальный способ провести день на природе и насладиться красотами Ташкента

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Потрясающие природные пейзажи
  2. 🚶‍♂️ Легкий треккинг для всех возрастов
  3. 💦 Семь уникальных водопадов
  4. 🏞 Величественный Большой каньон
  5. 🚗 Удобный транспорт включен
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха

Что можно увидеть

  • Таваксайские водопады
  • Большой Таваксайский водопад
  • Большой каньон
Водопады Таваксая и Большой каньон
Водопады Таваксая и Большой каньон
Водопады Таваксая и Большой каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1,5 часа мы доедем на авто из Ташкента до стартовой точки и начнём прогулку. Она будет проходить вдоль зеленых холмов, спускаясь и отдаляясь от реки на разных отрезках. На маршруте нам встретятся семь водопадов — каждый со своим характером. Кульминацией станет Большой Таваксайский водопад, низвергающийся по стене Большого каньона. Мы осмотрим его сверху и снизу. Самые смелые смогут искупаться под его струями!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут не требует специальной физической подготовки
  • Протяжённость маршрута — 12 км, набор высоты — 200 м
  • Транспорт включён в стоимость: Daewoo Gentra, Chevrolet Cobalt, LADA Largus, минивэн Hyundai или авто похожего класса

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ш
14 мая 2024
Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный в горы и в свою профессию. На всем протяжении маршрута
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она нас поддерживала, и эта поддержка не была лишней:)

Есть пожелания к организаторам, было бы желательно их учесть:
1. не называть это мероприятие прогулкой или путешествием: это был полноценный туристический поход со всеми вытекающими: обувь должна быть соответствующая (на мне были обычные туфли, после похода их пришлось выбросить - подошва не выдержала нагрузок), дамские сумочки - излишний атрибут.
2. информация о том, что "Маршрут не требует специальной физической подготовки" - не вполне корректная и может вводить людей в заблуждение: по пути следования иногда будет необходимо переходить реку ножками (сняв обувь), на что, полагаю, не все готовы. Углы подъема и спуска также не городские, и к этому необходимо быть готовым. Сами горы - вулканического происхождения, следствием чего является огромное количество мелких камней по пути следования, что существенно затрудняет передвижение.

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