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она нас поддерживала, и эта поддержка не была лишней:)



Есть пожелания к организаторам, было бы желательно их учесть:

1. не называть это мероприятие прогулкой или путешествием: это был полноценный туристический поход со всеми вытекающими: обувь должна быть соответствующая (на мне были обычные туфли, после похода их пришлось выбросить - подошва не выдержала нагрузок), дамские сумочки - излишний атрибут.

2. информация о том, что "Маршрут не требует специальной физической подготовки" - не вполне корректная и может вводить людей в заблуждение: по пути следования иногда будет необходимо переходить реку ножками (сняв обувь), на что, полагаю, не все готовы. Углы подъема и спуска также не городские, и к этому необходимо быть готовым. Сами горы - вулканического происхождения, следствием чего является огромное количество мелких камней по пути следования, что существенно затрудняет передвижение.