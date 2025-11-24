Ташкент — город, где прошлое переплетается с современностью. Мы покажем вам самое главное в нём: вы познакомитесь с символами силы и независимости, прикоснётесь к исторической памяти и ощутите движение столицы в будущее. Прогулка завершится поездкой в метро — одном из самых красивых в мире.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $125 за человека

Описание экскурсии

Сквер Амира Тимура. Зелёный уголок в центре Ташкента с памятником великому полководцу — символом силы и независимости Узбекистана.

Дом Романовых — бывшая резиденция княжеской семьи конца 19 века с изящными деталями. Кажется, будто дом случайно попал сюда из дореволюционной России.

Площадь Независимости — сердце столицы. Рядом — Памятник скорбящей матери, напоминающий о погибших воинах и цене мира.

Монумент «Мужество» расскажет о землетрясении 1966 года: город был разрушен, но смог подняться и стать ещё сильнее.

Мы заглянем в Ташкентское метро — одно из самых красивых в мире, полюбуемся архитектурой и услышим увлекательные рассказы о его создании.

Организационные детали