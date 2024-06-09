Вы отправитесь в Ферганскую долину, где познакомитесь с традиционными ремёслами Узбекистана, культурой и историей региона.В Риштане узнаете о керамическом производстве и рассмотрите изделия высокого качества, украшенные национальным орнаментом и яркой

глазурью. В Маргилане побываете на знаменитой фабрике шёлковых тканей и увидите процесс изготовления. Прогуляетесь по базару и познакомитесь с достопримечательностями Коканда и Ферганы. Тур проводится только для вашей компании. Выезд из Ташкента. По желанию — старт и финиш путешествия возможен в аэропорту Ферганы.

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Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур для вас проведёт один из гидов команды. Путешествие проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно внесение корректировок в программу и замена локаций.

В стоимость тура включён авиаперелёт Ташкент-Фергана-Ташкент. Возможно отправиться из Ташкента сразу в Коканд и начать тур с этого города (перелёт 30 минут; опция зависит от наличия подходящих рейсов).