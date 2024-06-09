В Риштане узнаете о керамическом производстве и рассмотрите изделия высокого качества, украшенные национальным орнаментом и яркой
Описание тура
Организационные детали
Тур для вас проведёт один из гидов команды. Путешествие проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно внесение корректировок в программу и замена локаций.
В стоимость тура включён авиаперелёт Ташкент-Фергана-Ташкент. Возможно отправиться из Ташкента сразу в Коканд и начать тур с этого города (перелёт 30 минут; опция зависит от наличия подходящих рейсов).
Проживание. Не входит в стоимость. Гид предложит варианты и поможет забронировать.
Питание. Не входит в стоимость. Гид порекомендует заведения и блюда.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Фергана и производство тканей в Маргилане
Вылетаем из Ташкента в Фергану ориентировочно в 11:00. Возможно присоединиться в Фергане в 12:00.
Далее вас ждёт обзорная экскурсия по Фергане. Молодой город встретит многочисленными садами, скверами, парками и аллеями. На экскурсии вы увидите значимые достопримечательности столицы Ферганской области: крепость 11-го века, мечеть 12-го века, медресе 15-го века.
В 20-минутах находится Маргилан, где на фабрике «Ёдгорлик» узнаем о производстве традиционных шёлковых тканей. Зайдём на базар и посетим медресе Саид Ахмад-Ходжа. В последней локации расположился центр народных ремёсел.
Экскурсия по Коканду и керамика Риштана
После завтрака отправимся в Коканд, который очарует нас восточным колоритом, ведь здесь сохранилась атмосфера и постройки бывшей столицы Кокандского ханства и шумные базары. Увидим дворец Худояр-хана, мечеть Джами, медресе Нарбута-бия и усыпальницу Дахма-и-Шахон. Остановимся на обед в аутентичной чайхоне.
Далее посетим Риштан (1 час в пути), расположенный на левом берегу Сырдарьи. Город может похвастаться своей керамикой, украшенной яркой глазурью и орнаментом. Изделия отличаются высоким качеством и художественным мастерством.
В 18:00 из Ферганы вылетаем в Ташкент.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$266
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле/минивэне/автобусе (зависит от количества человек)
- Авиабилеты до Ферганы и обратно
- Экскурсионное сопровождение
- Путешествие проводится в группе от 2 до 10 человек только для вашей компании. По договорённости - другие удобные для вас даты, расширение группы, корректировки программы, продление тура
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты на объекты по программе
- Доплата за авиабилеты Ташкент-Фергана-Ташкент (если до тура осталось меньше недели) - 25 долларов