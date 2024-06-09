Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства

Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Вы отправитесь в Ферганскую долину, где познакомитесь с традиционными ремёслами Узбекистана, культурой и историей региона.

В Риштане узнаете о керамическом производстве и рассмотрите изделия высокого качества, украшенные национальным орнаментом и яркой
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глазурью. В Маргилане побываете на знаменитой фабрике шёлковых тканей и увидите процесс изготовления. Прогуляетесь по базару и познакомитесь с достопримечательностями Коканда и Ферганы. Тур проводится только для вашей компании. Выезд из Ташкента. По желанию — старт и финиш путешествия возможен в аэропорту Ферганы.

Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур для вас проведёт один из гидов команды. Путешествие проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно внесение корректировок в программу и замена локаций.

В стоимость тура включён авиаперелёт Ташкент-Фергана-Ташкент. Возможно отправиться из Ташкента сразу в Коканд и начать тур с этого города (перелёт 30 минут; опция зависит от наличия подходящих рейсов).

Проживание. Не входит в стоимость. Гид предложит варианты и поможет забронировать.

Питание. Не входит в стоимость. Гид порекомендует заведения и блюда.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Фергана и производство тканей в Маргилане

Вылетаем из Ташкента в Фергану ориентировочно в 11:00. Возможно присоединиться в Фергане в 12:00.

Далее вас ждёт обзорная экскурсия по Фергане. Молодой город встретит многочисленными садами, скверами, парками и аллеями. На экскурсии вы увидите значимые достопримечательности столицы Ферганской области: крепость 11-го века, мечеть 12-го века, медресе 15-го века.

В 20-минутах находится Маргилан, где на фабрике «Ёдгорлик» узнаем о производстве традиционных шёлковых тканей. Зайдём на базар и посетим медресе Саид Ахмад-Ходжа. В последней локации расположился центр народных ремёсел.

Фергана и производство тканей в МаргиланеФергана и производство тканей в МаргиланеФергана и производство тканей в МаргиланеФергана и производство тканей в МаргиланеФергана и производство тканей в МаргиланеФергана и производство тканей в Маргилане
2 день

Экскурсия по Коканду и керамика Риштана

После завтрака отправимся в Коканд, который очарует нас восточным колоритом, ведь здесь сохранилась атмосфера и постройки бывшей столицы Кокандского ханства и шумные базары. Увидим дворец Худояр-хана, мечеть Джами, медресе Нарбута-бия и усыпальницу Дахма-и-Шахон. Остановимся на обед в аутентичной чайхоне.

Далее посетим Риштан (1 час в пути), расположенный на левом берегу Сырдарьи. Город может похвастаться своей керамикой, украшенной яркой глазурью и орнаментом. Изделия отличаются высоким качеством и художественным мастерством.

В 18:00 из Ферганы вылетаем в Ташкент.

Экскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика РиштанаЭкскурсия по Коканду и керамика Риштана

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$266
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле/минивэне/автобусе (зависит от количества человек)
  • Авиабилеты до Ферганы и обратно
  • Экскурсионное сопровождение
  • Путешествие проводится в группе от 2 до 10 человек только для вашей компании. По договорённости - другие удобные для вас даты, расширение группы, корректировки программы, продление тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Доплата за авиабилеты Ташкент-Фергана-Ташкент (если до тура осталось меньше недели) - 25 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
Завершение: Г. Ташкент, 18:30 или г. Фергана, аэропорт, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеСвятые местаМусульманскиеМечети и Соборы

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