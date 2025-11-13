Сможете поторговаться на колоритных восточных рынках и сделаете эффектные снимки на
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом
По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.
После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хаст-Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару Чорсу, заглянете в современный Ташкентский Сити Парк и пройдётесь по Аллее Бродвей.
После обеда продолжим экскурсию. Побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площадь Независимости, Амира Темура и Памяти и почестей.
Вечером трансфер в гостиницу.
Достопримечательности Самарканда: Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и Шахи-Зинда
Позавтракаем и поедем на ж/д вокзал, а оттуда на поезде в Самарканд. Прибудем в город и начнём экскурсию. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, побываете на площади Регистан и посетите мечеть Биби-Ханум. Пообедаем и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. А ещё полюбуемся ансамблем мавзолеев Шахи-Зинда, самые древние строения которого относятся к 11 веку.
Ночуем в отеле в Самарканде.
Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика и фабрика ковров
Утром в отеле вы встретитесь с гидом и водителем, чтобы продолжить знакомство с чудесами Самарканда.
Первая остановка — обсерватория Улугбека 15 века, первая в Центральной Азии. Здесь вы узнаете о выдающемся учёном и астрономе Улугбеке, а также о значении его работ для развития астрономии в Средние века. Затем вы посетите мемориальный комплекс Святого Даниила.
В селе Конгил посетите Самаркандскую бумажную фабрику «Мерос», где познакомитесь с секретами изготовления шёлковой бумаги по древним технологиям. И даже сможете сами почувствовать себя ремесленниками и принять участие в процессе.
Следующей точкой станет комплекс Samarkand Silk Road. Он включает в себя отели, рестораны, парковые зоны, этнографический уголок и гигантский конгресс-холл. Особенностью комплекса является уникальный 2-километровый канал. Желающие смогут совершить прогулку на лодке по каналу (оплачивается дополнительно).
Дальше посетим фабрику ковров «Худжум». Здесь до сих пор используют старинные методы создания настоящих шедевров.
Вечером возвращение в отель и отдых.
Экскурсия по Шахрисабзу и переезд в Бухару
После завтрака отправимся в Шахрисабз. Расстояние — около 83 км. По пути остановимся на плато Шайтан-Джига и осмотрим древние каменные образования. А на перевале Тахтакарача у вас будет возможность купить травы, закуски и сухофрукты.
Экскурсию по Шахрисабзу начнём с посещения руин дворца Ак-Сарай. Дальше осмотрим мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, Дорус-Саодат и мавзолей Джахангира — старшего сына Тамерлана.
На обед вы сможете попробовать национальные блюда, например, баранину, запечённую в тандыре. Затем переедем в Бухару. Расстояние — 268 км, в пути проведём около 5 часов. По прибытии заселимся в отель.
Прогулка по Бухаре: мечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб
Позавтракаем и начнём пешеходную экскурсию по Бухаре. Посетите комплекс Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крытый базар Тим Абдулла-хана, старинную мечеть Магоки-Аттари, ансамбль Ляби-Хауз с прудом, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз с резными колоннами. А ещё осмотрите мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, услышите удивительные легенды и погрузитесь в историю города.
Ночевать будем в гостинице в Бухаре.
Мечеть Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи-Хоса и Дом-музей Файзуллы Ходжаева
После завтрака продолжим изучать Бухару. Сегодня увидим мечеть Чор-Минор и летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса, в которой сочетаются как восточная, так и европейская традиции архитектуры. Ещё осмотрим комплекс Бахауддина Накшбанди. А в Доме-музее Файзуллы Ходжаева узнаем, как жил местный богатый купец.
Затем отвезём вас в аэропорт. Если вы вылетаете из Ташкента или Самарканда, мы с удовольствием организуем для вас трансфер или билеты на поезд за дополнительную плату.
Желаем вам приятного полёта и ярких воспоминаний о путешествии по Узбекистану!
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Частный комфортабельный транспорт во время экскурсий, в том числе из/в аэропорт
- Билет на поезд Ташкент-Самарканд
- НДС, туристический налог в отелях
- Услуги локальных гидов
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно из Бухары
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансфер в ресторан для ужина
- Сборы за фото - и видеосъёмку в некоторых достопримечательностях (где это необходимо)