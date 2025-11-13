По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.

После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хаст-Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару Чорсу, заглянете в современный Ташкентский Сити Парк и пройдётесь по Аллее Бродвей.

После обеда продолжим экскурсию. Побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площадь Независимости, Амира Темура и Памяти и почестей.

Вечером трансфер в гостиницу.