Красочный Узбекистан: главные места и необычные локации Ташкента, Самарканда, Бухары и Шахрисабза

Побывать на фабриках ковров и бумаги, полюбоваться яркой мозаикой и увидеть древнюю обсерваторию
Приглашаем в насыщенное, яркое и интересное приключение. Вы побываете в четырёх городах Узбекистана и погрузитесь в историю этой удивительной страны.

Сможете поторговаться на колоритных восточных рынках и сделаете эффектные снимки на
фоне голубой, синей и лазурной мозаики на стенах медресе и мечетей.

Увидите главные достопримечательности Ташкента, где сочетаются древние постройки и современные здания, Самарканда — музея под открытым небом, и Бухары — города, сошедшего со страниц сказки. А ещё посетите Шахрисабз, куда редко добираются другие путешественники. Но ему есть чем вас удивить!

Ближайшие даты:
15
ноя21
ноя27
ноя
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом

По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.

После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хаст-Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару Чорсу, заглянете в современный Ташкентский Сити Парк и пройдётесь по Аллее Бродвей.

После обеда продолжим экскурсию. Побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площадь Независимости, Амира Темура и Памяти и почестей.

Вечером трансфер в гостиницу.

Знакомство с Ташкентом
2 день

Достопримечательности Самарканда: Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и Шахи-Зинда

Позавтракаем и поедем на ж/д вокзал, а оттуда на поезде в Самарканд. Прибудем в город и начнём экскурсию. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, побываете на площади Регистан и посетите мечеть Биби-Ханум. Пообедаем и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. А ещё полюбуемся ансамблем мавзолеев Шахи-Зинда, самые древние строения которого относятся к 11 веку.

Ночуем в отеле в Самарканде.

Достопримечательности Самарканда: Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и Шахи-Зинда
3 день

Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика и фабрика ковров

Утром в отеле вы встретитесь с гидом и водителем, чтобы продолжить знакомство с чудесами Самарканда.

Первая остановка — обсерватория Улугбека 15 века, первая в Центральной Азии. Здесь вы узнаете о выдающемся учёном и астрономе Улугбеке, а также о значении его работ для развития астрономии в Средние века. Затем вы посетите мемориальный комплекс Святого Даниила.

В селе Конгил посетите Самаркандскую бумажную фабрику «Мерос», где познакомитесь с секретами изготовления шёлковой бумаги по древним технологиям. И даже сможете сами почувствовать себя ремесленниками и принять участие в процессе.

Следующей точкой станет комплекс Samarkand Silk Road. Он включает в себя отели, рестораны, парковые зоны, этнографический уголок и гигантский конгресс-холл. Особенностью комплекса является уникальный 2-километровый канал. Желающие смогут совершить прогулку на лодке по каналу (оплачивается дополнительно).

Дальше посетим фабрику ковров «Худжум». Здесь до сих пор используют старинные методы создания настоящих шедевров.

Вечером возвращение в отель и отдых.

Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика и фабрика ковров
4 день

Экскурсия по Шахрисабзу и переезд в Бухару

После завтрака отправимся в Шахрисабз. Расстояние — около 83 км. По пути остановимся на плато Шайтан-Джига и осмотрим древние каменные образования. А на перевале Тахтакарача у вас будет возможность купить травы, закуски и сухофрукты.

Экскурсию по Шахрисабзу начнём с посещения руин дворца Ак-Сарай. Дальше осмотрим мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, Дорус-Саодат и мавзолей Джахангира — старшего сына Тамерлана.

На обед вы сможете попробовать национальные блюда, например, баранину, запечённую в тандыре. Затем переедем в Бухару. Расстояние — 268 км, в пути проведём около 5 часов. По прибытии заселимся в отель.

Экскурсия по Шахрисабзу и переезд в Бухару
5 день

Прогулка по Бухаре: мечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб

Позавтракаем и начнём пешеходную экскурсию по Бухаре. Посетите комплекс Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крытый базар Тим Абдулла-хана, старинную мечеть Магоки-Аттари, ансамбль Ляби-Хауз с прудом, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз с резными колоннами. А ещё осмотрите мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, услышите удивительные легенды и погрузитесь в историю города.

Ночевать будем в гостинице в Бухаре.

Прогулка по Бухаре: мечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб
6 день

Мечеть Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи-Хоса и Дом-музей Файзуллы Ходжаева

После завтрака продолжим изучать Бухару. Сегодня увидим мечеть Чор-Минор и летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса, в которой сочетаются как восточная, так и европейская традиции архитектуры. Ещё осмотрим комплекс Бахауддина Накшбанди. А в Доме-музее Файзуллы Ходжаева узнаем, как жил местный богатый купец.

Затем отвезём вас в аэропорт. Если вы вылетаете из Ташкента или Самарканда, мы с удовольствием организуем для вас трансфер или билеты на поезд за дополнительную плату.

Желаем вам приятного полёта и ярких воспоминаний о путешествии по Узбекистану!

Мечеть Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи-Хоса и Дом-музей Файзуллы Ходжаева

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$799
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Частный комфортабельный транспорт во время экскурсий, в том числе из/в аэропорт
  • Билет на поезд Ташкент-Самарканд
  • НДС, туристический налог в отелях
  • Услуги локальных гидов
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно из Бухары
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансфер в ресторан для ужина
  • Сборы за фото - и видеосъёмку в некоторых достопримечательностях (где это необходимо)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Бухары, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нилуфар
Нилуфар — ваша команда гидов в Ташкенте
Приветствую вас, наши дорогие гости! Меня зовут Нилуфар. Я сертифицированный гид-экскурсовод по городу Самарканд. С детства увлекалась историей и традициями своего народа. Очень люблю общение и знакомство с новыми людьми, поэтому
безумно люблю то, чем занимаюсь. Мы — команда гидов. На экскурсию выхожу я либо другой опытный гид из нашей дружной команды. С нами ваше путешествие в Самарканд станет незабываемым и интересным. До скорой встречи!

