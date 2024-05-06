Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Авторский тур в Ташкенте

Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк

Восточная сказка начинается. Глава первая — Ташкент.

Вы увидите архитектурные памятники XV-XVI веков, рассмотрите единственную сохранившуюся до наших дней оригинальную рукопись Корана и попробуете местный вариант плова. Глава вторая — Самарканд.

Здесь мы влюбимся в перелив мозаики, сделаем невероятные кадры на фоне медресе и побываем на шумном Сиабском базаре. Глава третья — Бухара. Узнаем тайну «дворца, подобного звёздам и луне» и прогуляемся по старинным улочкам.

Глава четвёртая — современный горный курорт Амирсой, где вас ждут головокружительные виды и время наедине с природой.
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Ближайшие даты:
6
мая
18
сен
15
окт
2
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур состоится, независимо от количества участников.

Проживание. Будем жить в отелях 4*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены 6 завтраков, 2 обеда 1 приветственный ужин. Восточная кухня специфичная и мы оставили вам выбор блюд на остальные приёмы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и приветственный ужин

Встречать в аэропорту Ташкента вас будем не только мы, но и яркое солнце Узбекистана! После заселения вас ждёт экскурсия по вечерней столице, а затем поужинаем в атмосферном ресторане, знакомясь и обсуждая планы.

Встреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужин
2 день

Горный курорт Амирсой и Чарвакское водохранилищ

Поедем на современный горный курорт Амирсой. Виды здесь невероятные! Поднимемся в горы на канатной дороге, после чего у вас будет время вдоволь надышаться свежим воздухом, сделать эффектные фотографии, расслабиться и выпить чашечку кофе, любуясь Тянь-Шанем.

Здесь же пообедаем и отправимся на Чарвакское водохранилище, окружённое вершинами. Пофотографируемся у Ташкентского моря, а вечером на поезде отправимся в Самарканд.

Горный курорт Амирсой и Чарвакское водохранилищГорный курорт Амирсой и Чарвакское водохранилищГорный курорт Амирсой и Чарвакское водохранилищГорный курорт Амирсой и Чарвакское водохранилищ
3 день

Прогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-Зинда

Самарканд — настоящий музей под открытым небом. Здесь, куда не глянь, повсюду старинные здания с сияющей на солнце яркой мозаикой, лазурными куполами и неповторимыми орнаментами и узорами. Побываем в мавзолее Гур-Эмир, где похоронен Амир Тимур и его потомки, а затем пройдёмся по сердцу города — площади Регистан.

После обеда в ресторане отправимся к мечети Биби-Ханум. История её постройки красивая и романтичная: Тимур Тамерлан повелел возвести грандиозную святыню в честь своей любимой жены. Посетим некрополь Шахи-Зинда.

Обязательно прогуляемся по шумному и атмосферному Сиабскому рынку, закупимся сувенирами и деликатесами. Вечером поужинаем в ресторане.

Прогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-ЗиндаПрогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-Зинда
4 день

Ремесленная деревня Конигил и дегустация вина

Утром поедем в туристическую деревню Конигил, славящуюся на всю страну своими ремесленниками. Здесь вы узнаете, как изготавливают знаменитую самаркандскую шёлковую бумагу, и научитесь готовить плов.

Заглянем в музей виноделия при заводе, который производит напиток вот уже 150 лет! На дегустации вы попробуете 7 видов вин, 2 сорта коньяка и фирменный узбекский бальзам.

Ремесленная деревня Конигил и дегустация винаРемесленная деревня Конигил и дегустация винаРемесленная деревня Конигил и дегустация винаРемесленная деревня Конигил и дегустация вина
5 день

Экскурсия по Бухаре и фабрика ковров

Сегодня будем гулять по историческому центру Бухары. Побываем в крепости Арк, где когда-то располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.

Полюбуемся медресе Абдулазизхана и Магоки-Аттори 9 века, а затем посетим ханаку Надир-Диван-Беги 17 века.

Прервём экскурсию, чтобы выпить кофе на террасе кафе.

Побываем в караван-сарай — в древности это был аналог отеля, местом отдыха для путешественников. А ещё заглянем в ремесленную мастерскую и познакомимся с искусством ткания ковров на фабрике.

Полюбуемся ансамблями Ляби-Хауз и Пои-Калян, посетим Пятничную мечеть. Вечером поужинаем в ресторане.

Экскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковровЭкскурсия по Бухаре и фабрика ковров
6 день

Мавзолеи Бухары и дворец Ситораи Мохи-Хоса

Сегодня увидим мавзолей Саманидов — самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный в форме квадрата, и рассмотрим мавзолей Чашма-Аюб.

Пообедаем в ресторане «The Plov» и отправимся за пределы города.

Посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. В его строительстве принимали участия российские мастера и инженеры. В постройке сочетаются и восточные, и европейские традиции. На экскурсии вы узнаете, почему дворец называют «подобным звёздам и луне».

Вечером вернёмся в Ташкент.

Мавзолеи Бухары и дворец Ситораи Мохи-ХосаМавзолеи Бухары и дворец Ситораи Мохи-ХосаМавзолеи Бухары и дворец Ситораи Мохи-Хоса
7 день

Восточный базар и отъезд

Последний день посвятим шопингу — отправимся на базар Чорсу за сухофруктами, специями, тюбетейками и яркими платками. Выпьем чашечку кофе с медовой пахлавой и поедем в аэропорт.

Восточный базар и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • 6 завтраков, 2 обеда и 1 приветственный ужин
  • Экскурсии по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Услуги местного русскоговорящего гида
  • Сопровождение турлидером
  • Трансфер из/в аэропорта
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - до 16:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, вылет до 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандГорыПрирода и пейзажиМастер-классыГастрономическиеБазарыШопингВинные турыДегустационные туры

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