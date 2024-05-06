Поедем на современный горный курорт Амирсой. Виды здесь невероятные! Поднимемся в горы на канатной дороге, после чего у вас будет время вдоволь надышаться свежим воздухом, сделать эффектные фотографии, расслабиться и выпить чашечку кофе, любуясь Тянь-Шанем.

Здесь же пообедаем и отправимся на Чарвакское водохранилище, окружённое вершинами. Пофотографируемся у Ташкентского моря, а вечером на поезде отправимся в Самарканд.