Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Вы увидите архитектурные памятники XV-XVI веков, рассмотрите единственную сохранившуюся до наших дней оригинальную рукопись Корана и попробуете местный вариант плова. Глава вторая — Самарканд.
Здесь мы влюбимся в перелив мозаики, сделаем невероятные кадры на фоне медресе и побываем на шумном Сиабском базаре. Глава третья — Бухара. Узнаем тайну «дворца, подобного звёздам и луне» и прогуляемся по старинным улочкам.
Глава четвёртая — современный горный курорт Амирсой, где вас ждут головокружительные виды и время наедине с природой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 200
Описание
Организационные детали
Тур состоится, независимо от количества участников.
Проживание. Будем жить в отелях 4*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены 6 завтраков, 2 обеда 1 приветственный ужин. Восточная кухня специфичная и мы оставили вам выбор блюд на остальные приёмы.
Программа тура по дням
Встреча и приветственный ужин
Встречать в аэропорту Ташкента вас будем не только мы, но и яркое солнце Узбекистана! После заселения вас ждёт экскурсия по вечерней столице, а затем поужинаем в атмосферном ресторане, знакомясь и обсуждая планы.
Горный курорт Амирсой и Чарвакское водохранилищ
Поедем на современный горный курорт Амирсой. Виды здесь невероятные! Поднимемся в горы на канатной дороге, после чего у вас будет время вдоволь надышаться свежим воздухом, сделать эффектные фотографии, расслабиться и выпить чашечку кофе, любуясь Тянь-Шанем.
Здесь же пообедаем и отправимся на Чарвакское водохранилище, окружённое вершинами. Пофотографируемся у Ташкентского моря, а вечером на поезде отправимся в Самарканд.
Прогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-Зинда
Самарканд — настоящий музей под открытым небом. Здесь, куда не глянь, повсюду старинные здания с сияющей на солнце яркой мозаикой, лазурными куполами и неповторимыми орнаментами и узорами. Побываем в мавзолее Гур-Эмир, где похоронен Амир Тимур и его потомки, а затем пройдёмся по сердцу города — площади Регистан.
После обеда в ресторане отправимся к мечети Биби-Ханум. История её постройки красивая и романтичная: Тимур Тамерлан повелел возвести грандиозную святыню в честь своей любимой жены. Посетим некрополь Шахи-Зинда.
Обязательно прогуляемся по шумному и атмосферному Сиабскому рынку, закупимся сувенирами и деликатесами. Вечером поужинаем в ресторане.
Ремесленная деревня Конигил и дегустация вина
Утром поедем в туристическую деревню Конигил, славящуюся на всю страну своими ремесленниками. Здесь вы узнаете, как изготавливают знаменитую самаркандскую шёлковую бумагу, и научитесь готовить плов.
Заглянем в музей виноделия при заводе, который производит напиток вот уже 150 лет! На дегустации вы попробуете 7 видов вин, 2 сорта коньяка и фирменный узбекский бальзам.
Экскурсия по Бухаре и фабрика ковров
Сегодня будем гулять по историческому центру Бухары. Побываем в крепости Арк, где когда-то располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.
Полюбуемся медресе Абдулазизхана и Магоки-Аттори 9 века, а затем посетим ханаку Надир-Диван-Беги 17 века.
Прервём экскурсию, чтобы выпить кофе на террасе кафе.
Побываем в караван-сарай — в древности это был аналог отеля, местом отдыха для путешественников. А ещё заглянем в ремесленную мастерскую и познакомимся с искусством ткания ковров на фабрике.
Полюбуемся ансамблями Ляби-Хауз и Пои-Калян, посетим Пятничную мечеть. Вечером поужинаем в ресторане.
Мавзолеи Бухары и дворец Ситораи Мохи-Хоса
Сегодня увидим мавзолей Саманидов — самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный в форме квадрата, и рассмотрим мавзолей Чашма-Аюб.
Пообедаем в ресторане «The Plov» и отправимся за пределы города.
Посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. В его строительстве принимали участия российские мастера и инженеры. В постройке сочетаются и восточные, и европейские традиции. На экскурсии вы узнаете, почему дворец называют «подобным звёздам и луне».
Вечером вернёмся в Ташкент.
Восточный базар и отъезд
Последний день посвятим шопингу — отправимся на базар Чорсу за сухофруктами, специями, тюбетейками и яркими платками. Выпьем чашечку кофе с медовой пахлавой и поедем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- 6 завтраков, 2 обеда и 1 приветственный ужин
- Экскурсии по программе
- Билеты на канатную дорогу
- Услуги местного русскоговорящего гида
- Сопровождение турлидером
- Трансфер из/в аэропорта
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение