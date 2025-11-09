Сказка Востока: девичник только для вашей компании
Сфотографироваться в национальном наряде на фоне медресе, приготовить плов и отдохнуть в хаммаме
Колоритное путешествие только для вашей компании с атмосферой и вкусом Востока.
На 6 дней вы попадёте в сказку, где будете гулять и рассматривать орнаменты на величественных медресе, мавзолеях и архитектурных комплексах, читать дальше
примерите традиционные платья и сфотографируетесь в них в эффектных локациях, а ещё узнаете секреты приготовления плова и отведаете главное блюдо страны. Побываете в Ташкенте, Самарканде и Бухаре и увидите главные места городов. И, конечно, обновитесь в хаммаме — то, что нужно для компании подруг. При желании группу можно расширить.
Для комфортного путешествия рекомендуется взять удобную одежду и обувь для прогулок, купальные принадлежности для посещения хаммама, а также головной убор и солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
1 день
Заезд
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Далее у вас будет свободное время. Рекомендуем посетить парки или торговые центры.
2 день
Экскурсия по Ташкенту и приготовление плова
Сегодня начнём знакомиться с Узбекистаном. Вас ждёт обзорная экскурсия по Ташкенту: площадь Мустакиллик, Музей прикладного искусства с коллекцией традиционных ремёсел, площадь Амира Темура, комплекс Хаст-Имом с Кораном Османа и Чорсу базар, традиционный восточный рынок. На обед зайдём в ресторан с блюдами узбекской кухни.
Затем нас ждёт на мастер-класс по приготовлению плова. Погрузимся в кулинарные традиции Узбекистана и отведаем главное блюдо страны.
3 день
Экскурсия по Самарканду и фотосессия в традиционных нарядах
После завтрака переезжаем в Самарканд на минивэне. Вы заселитесь в отель, отдохнёте, а также будет время на обед. Гид порекомендуем ресторан.
Во второй половине дня вас ждёт экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тамерлана, площадь Регистан — визитная карточка города. Затем отправимся на профессиональную фотосессию в традиционных нарядах.
4 день
Экскурсия по Самарканду и вечер в Бухаре
Сегодня продолжим знакомиться с Самаркандом. Вы увидите: мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар, ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда.
После обеда переезжаем в Бухару на минивэне, заселяемся в отель. Затем прогуляемся по вечернему городу и рассмотрим комплекс Ляби-Хауз.
5 день
Экскурсия по Бухаре и отдых в хаммаме
Сегодня вас ждёт более подробное знакомство с Бухарой. Вы увидите: крепость Арк, ансамбль Пои-Калян, Торговые купола и мечеть Магоки Аттори. На обед зайдём в проверенный ресторан.
Ближе к вечеру отправимся в традиционный восточный хаммам для отдыха и расслабления.
6 день
Возвращение в Ташкент и завершение путешествия
После завтрака отправимся на минивэне обратно в Ташкент. На обед заедем в ресторан. А затем — в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
Посещение всех локаций по программе, входные билеты
Кулинарный мастер-класс с дегустацией
Фотосессия в национальных платьях (1 час)
Посещение хаммама
Работа местных гидов
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
Обеды и ужины - около $25 в день на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, ко времени вашего прилёта
Завершение: Ташкент, аэропорт, ко времени вашего вылета (рекомендуем вечерние рейсы)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохсанам — ваша команда гидов в Ташкенте
Приветствую вас! Мы команда гидов в Самарканде, и очень рады познакомить вас с этим удивительным городом. Мы гордимся тем, что можем рассказать вам о богатой истории Узбекистана. Вы узнаете о читать дальше
великих правителях, которые правили здесь веками, о их подвигах и достижениях, о великолепных архитектурных шедеврах, которые украшают города, и о том, как они свидетельствуют о культурном наследии нашей страны.
Узбекистан — удивительный край, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы полюбили его, как и мы. Добро пожаловать!