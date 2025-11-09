Сегодня начнём знакомиться с Узбекистаном. Вас ждёт обзорная экскурсия по Ташкенту: площадь Мустакиллик, Музей прикладного искусства с коллекцией традиционных ремёсел, площадь Амира Темура, комплекс Хаст-Имом с Кораном Османа и Чорсу базар, традиционный восточный рынок. На обед зайдём в ресторан с блюдами узбекской кухни.

Затем нас ждёт на мастер-класс по приготовлению плова. Погрузимся в кулинарные традиции Узбекистана и отведаем главное блюдо страны.