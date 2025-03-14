2 дня
Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
Увидеть всё главное в центре столицы и провести день на склонах Западного Тянь-Шаня
Начало: Ташкент, точное место и время - по договорённости
«В современной части осмотрим площади Амира Темура и Независимости, «Ташкент-Сити», зайдём в музеи Амира Темура и прикладного искусства»
$289 за человека
14 дней
Самые известные города Узбекистана и редкие места Ферганской долины
Заглянуть в храмы, музеи и мастерские, познакомиться с кочевой жизнью и переночевать в юрте
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
«Доедем на метро до центра Ташкента и посетим Музей прикладного искусства»
14 мар в 09:00
14 апр в 09:00
$1090 за человека
6 дней
Сказка Востока: девичник только для вашей компании
Сфотографироваться в национальном наряде на фоне медресе, приготовить плов и отдохнуть в хаммаме
Начало: Ташкент, аэропорт, ко времени вашего прилёта
«Вас ждёт обзорная экскурсия по Ташкенту: площадь Мустакиллик, Музей прикладного искусства с коллекцией традиционных ремёсел, площадь Амира Темура, комплекс Хаст-Имом с Кораном Османа и Чорсу базар, традиционный восточный рынок»
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
$885 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Музеи»
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