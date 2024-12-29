6 дней
Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
Полакомиться мантами в гостях у местных жителей и осмотреть главные медресе и мечети
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 10:00
$983 за человека
6 дней
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Услышать древние легенды, побывать в мечетях и этнической деревне, перепробовать манты и плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
12 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$1 500 за человека
5 дней
В Узбекистан на майские: от мечетей и медресе и до гор Чимган - «маленькой Швейцарии»
Научиться готовить плов, увидеть мечеть Биби-Ханым и побывать в древней обсерватории
Начало: Аэропорт Ташкента, 10:00
1 мая в 10:00
$770 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Пои-Калян»
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