Утром начнём исследовать Ташкент. Побываем на площади Хаст-Имам, где хранятся подлинник уникальной рукописи Корана Усмана и волос пророка Мухаммеда. Осмотрим медресе Кукельдаш и Барак-хана и мавзолей Абубекра Каффаля аш-Шаши. Заглянем на базар «Чорсу», где можно купить специи, сувениры, угощения и украшения.

Будем осматривать не только величественные медресе и мечети, но и жилые кварталы — махалли — с домами из глины и узкими улочками. Пообедаем в центре плова «Беш Козон», где каждый день готовят 10 тонн этого блюда!

Продолжим экскурсию посещением дворца Романовых в стиле модерн со скульптурами оленей у входа и великолепным садом. Побываем на площади Независимости — это символ современного Ташкента. Осмотрим сквер Амира Темура с памятником великому полководцу. Рядом находятся Государственный музей истории Темуридов и знаменитые куранты. Ещё увидим Ташкент-Сити — деловую часть города с небоскрёбами и офисами.