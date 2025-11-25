Вы увидите главный город страны во всей красе: от древности до современности, от старинных
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с любого возраста.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Chevrolet Epica или Chevrolet Tracker.
Возраст участников. 0+
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в отель. Сегодня вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту.
Ташкент: от древности до современности, от мечетей до небоскрёбов
Утром начнём исследовать Ташкент. Побываем на площади Хаст-Имам, где хранятся подлинник уникальной рукописи Корана Усмана и волос пророка Мухаммеда. Осмотрим медресе Кукельдаш и Барак-хана и мавзолей Абубекра Каффаля аш-Шаши. Заглянем на базар «Чорсу», где можно купить специи, сувениры, угощения и украшения.
Будем осматривать не только величественные медресе и мечети, но и жилые кварталы — махалли — с домами из глины и узкими улочками. Пообедаем в центре плова «Беш Козон», где каждый день готовят 10 тонн этого блюда!
Продолжим экскурсию посещением дворца Романовых в стиле модерн со скульптурами оленей у входа и великолепным садом. Побываем на площади Независимости — это символ современного Ташкента. Осмотрим сквер Амира Темура с памятником великому полководцу. Рядом находятся Государственный музей истории Темуридов и знаменитые куранты. Ещё увидим Ташкент-Сити — деловую часть города с небоскрёбами и офисами.
Самарканд - столица империи Тамерлана
Прибудем в Самарканд — некогда центр науки, торговли и культуры, который удачно располагался на Великом шёлковом пути. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и его сыновья и внуки. Вы узнаете о необычных архитектурных решениях этой постройки, об удивительной судьбе Амира Темура и внутреннем убранстве усыпальницы.
Побываем на площади Регистан и полюбуемся мечетями и медресе, расположенными на ней. Восхитимся мечетью Биби-Ханум, пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара, где отовсюду доносятся аппетитные ароматы, можно купить орехи, сладости, фрукты и другие угощения.
Осмотрим мемориальный комплекс Шахи-Зинда и исследуем обсерваторию Улугбека 15 века. Вы узнаете, как средневековому учёному удалось определить координаты 1018 звёзд, которые затем подтвердили с помощью современной техники.
Свободное время и отъезд
Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по Самарканду, купить сувениры и подарки, заглянуть в ремесленные мастерские и пофотографироваться. Затем — трансфер на вокзал или в аэропорт. По желанию вы сможете вернуться в Ташкент и улететь в свой город оттуда.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Услуги гидов
- Ж/д билеты
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно
- Проживание (от $30/чел)
- Питание (от $10/чел)
- Входные билеты
- Тур рассчитан до 3 человек, если вас больше, доплата за каждого участника $50